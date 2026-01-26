富士スピードウェイ、ドリフトの祭典を開催！「2026 FUJI XTREME DAYS with FORMULA DRIFT JAPAN」～前売チケットは1月29日(木)より発売～

富士スピードウェイ株式会社

富士スピードウェイは、今年で3回目の開催となるドリフト競技を中心に刺激と興奮を味わえるドリフトイベント「2026 FUJI XTREME DAYS with FORMULA DRIFT JAPAN」を、4月24日(金)・25日(土)・26日(日)の3日間で開催し、前売チケットを1月29日(木)10時よりCLOUD PASSとアソビューにて発売します。

本イベントでは、レーシングコースのADVANコーナー付近でドリフト競技「FORMULA DRIFT JAPAN Rd.1」（予選：4月25日(土)、決勝：26日(日)）を開催。さらに、ジュニアカテゴリー 「FDJ2」 の予選を4月24日(金)、決勝を25日(土)に開催します。

また、場内では参戦ドライバーやチームと交流ができるエリアや、パーツメーカーブースをはじめ、飲食、体験コンテンツも充実！

ドリフトファンはもちろん、大人から子供までたっぷりお楽しみいただけます。

なお、FORMULA DRIFT JAPANの出場選手や場内イベントの詳細は、順次発表します。続報にご期待ください！

■入場券

チケット詳細はこちらをご確認ください。

▶前売チケットサイト 1月29日(木)10時より発売！

■FORMULA DRIFT JAPAN

FDJ（フォーミュラドリフトジャパン）は、日本発祥のドリフトを米国流のエンターテイメントとして進化させ、逆輸入した「魅せる」モータースポーツです。

速さではなく、車の角度や走行ライン、追走時の「接近度」を審査員が採点し、勝敗を決定します。

最大の特徴は「参戦に必要な運転免許が不要」であり、10代からでも参戦でき、中学生ドライバーがベテランを負かす劇的なシーンも珍しくありません。 1,000馬力を超えるモンスターマシンが巻き上げ、爆音と真っ白なタイヤスモークをあげながら疾走する迫力は圧巻です。

3つの階層（FDJ/FDJ2/FDJ3）による昇格制度があり、若手がプロへ駆け上がる道筋が明確なのも魅力です。

■FORMULA DRIFT JAPAN開催日程（予定）

■ 場内イベントも盛りだくさん！ 詳細は後日告知！

●FMX SHOW CASE

特設のジャンプ台を使ってバックフリップやコンボなど、空中での様々なトリックを披露！

● KIDS WALK

お子様連れのファミリーに大人気！レーシングカーの前で記念写真などをお楽しみいただけます。

● Reve D presents RC ドリフト

パワースライドで駆け抜けるドリフト走行を、ラジコンカーでトライしてみよう！

その他イベントは公式HPをご覧ください。

■ 公式サイト

URL:：https://fujispeedway.jp/event/2026-fxd(https://fujispeedway.jp/event/2026-fxd)