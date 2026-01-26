LANVIN en Bleu × Lee 初コラボレーション

写真拡大

株式会社レリアン

LANVIN en Bleu（ランバン オン ブルー）は、デニムブランド「Lee（リー）」との初となる


コラボレーションアイテムを発売します。


2月18日（水）より全店舗および公式オンラインストア、ZOZOTOWN、ELLE SHOPにて先行予約を


開始し、3月6日（金）より発売いたします。




Lee×LANVIN en Bleuデニムフレアスカート　\29,700　

■ Leeについて


1889年に創業したH.D.リー・マーカンタイル・カンパニーは、1911年より8ozデニム仕様の


ビブ・オーバーオールをはじめとしたワークウエアの自社製造を開始。


その後、“101”の愛称で親しまれるカウボーイパンツや、ホワイトジーンズの先駆けである


“ウエスターナー”など、数々のマスターピースを生み出し、ジーンズ業界に革新を


もたらしてきました。 機能性と質実剛健をベースに、現代的なデニムを提案し続けるブランドです。



■ コラボレーションについて


今回のコラボレーションでは、LANVIN en BleuのエレガンスとLeeを掛け合わせた、


3型のデニムアイテムが登場します。


ライトブルーとインディゴの2色展開で、春のスタイリングに取り入れやすいラインナップです。



■ 商品ラインナップ


商品名：Lee×LANVIN en Bleuデニムマリンパンツ


カラー：ライトブルー、インディゴ


プライス：\27,500



商品名：Lee×LANVIN en Bleuデニムフレアスカート


カラー：ライトブルー、インディゴ


プライス： \29,700　



商品名：： Lee×LANVIN en Bleuデニムワンピース


カラー：ライトブルー、インディゴ


プライス： \39,600



■ 販売スケジュール


Pre order開始：2月18日（水） 全店舗、オフィシャルサイト、ZOZOTOWN、ELLE SHOP


発売日：3月6日（金） 全店舗、公式オンラインショップ、その他各オンラインサイト