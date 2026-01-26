LANVIN en Bleu × Lee 初コラボレーション

株式会社レリアン

LANVIN en Bleu（ランバン オン ブルー）は、デニムブランド「Lee（リー）」との初となる

コラボレーションアイテムを発売します。

2月18日（水）より全店舗および公式オンラインストア、ZOZOTOWN、ELLE SHOPにて先行予約を

開始し、3月6日（金）より発売いたします。

Lee×LANVIN en Bleuデニムフレアスカート \29,700

■ Leeについて

1889年に創業したH.D.リー・マーカンタイル・カンパニーは、1911年より8ozデニム仕様の

ビブ・オーバーオールをはじめとしたワークウエアの自社製造を開始。

その後、“101”の愛称で親しまれるカウボーイパンツや、ホワイトジーンズの先駆けである

“ウエスターナー”など、数々のマスターピースを生み出し、ジーンズ業界に革新を

もたらしてきました。 機能性と質実剛健をベースに、現代的なデニムを提案し続けるブランドです。

■ コラボレーションについて

今回のコラボレーションでは、LANVIN en BleuのエレガンスとLeeを掛け合わせた、

3型のデニムアイテムが登場します。

ライトブルーとインディゴの2色展開で、春のスタイリングに取り入れやすいラインナップです。

■ 商品ラインナップ

商品名：Lee×LANVIN en Bleuデニムマリンパンツ

カラー：ライトブルー、インディゴ

プライス：\27,500

商品名：Lee×LANVIN en Bleuデニムフレアスカート

カラー：ライトブルー、インディゴ

プライス： \29,700

商品名：： Lee×LANVIN en Bleuデニムワンピース

カラー：ライトブルー、インディゴ

プライス： \39,600

■ 販売スケジュール

Pre order開始：2月18日（水） 全店舗、オフィシャルサイト、ZOZOTOWN、ELLE SHOP

発売日：3月6日（金） 全店舗、公式オンラインショップ、その他各オンラインサイト