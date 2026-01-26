LANVIN en Bleu × Lee 初コラボレーション
LANVIN en Bleu（ランバン オン ブルー）は、デニムブランド「Lee（リー）」との初となる
コラボレーションアイテムを発売します。
2月18日（水）より全店舗および公式オンラインストア、ZOZOTOWN、ELLE SHOPにて先行予約を
開始し、3月6日（金）より発売いたします。
Lee×LANVIN en Bleuデニムフレアスカート \29,700
■ Leeについて
1889年に創業したH.D.リー・マーカンタイル・カンパニーは、1911年より8ozデニム仕様の
ビブ・オーバーオールをはじめとしたワークウエアの自社製造を開始。
その後、“101”の愛称で親しまれるカウボーイパンツや、ホワイトジーンズの先駆けである
“ウエスターナー”など、数々のマスターピースを生み出し、ジーンズ業界に革新を
もたらしてきました。 機能性と質実剛健をベースに、現代的なデニムを提案し続けるブランドです。
■ コラボレーションについて
今回のコラボレーションでは、LANVIN en BleuのエレガンスとLeeを掛け合わせた、
3型のデニムアイテムが登場します。
ライトブルーとインディゴの2色展開で、春のスタイリングに取り入れやすいラインナップです。
■ 商品ラインナップ
商品名：Lee×LANVIN en Bleuデニムマリンパンツ
カラー：ライトブルー、インディゴ
プライス：\27,500
商品名：Lee×LANVIN en Bleuデニムフレアスカート
カラー：ライトブルー、インディゴ
プライス： \29,700
商品名：： Lee×LANVIN en Bleuデニムワンピース
カラー：ライトブルー、インディゴ
プライス： \39,600
■ 販売スケジュール
Pre order開始：2月18日（水） 全店舗、オフィシャルサイト、ZOZOTOWN、ELLE SHOP
発売日：3月6日（金） 全店舗、公式オンラインショップ、その他各オンラインサイト