「読み書き」は目的ではない。インドの教育格差に挑む結び手が、新教育プログラム『Judaav Garima Shiksha Programme（尊厳教育）』を始動。

インドの農村部や都市部スラムにおいて、学校がない、あるいは先生が来ないといった教育の空白地帯で活動を続ける「結び手」は、この度、これまでの「基礎教育プロジェクト」という名称を改め、正式に『Judaav Garima Shiksha Programme（尊厳教育プログラム）』を始動いたします。私たちが目指すのは、単なる学力の向上ではありません。カーストや貧困により「排除されることが当たり前」とされる過酷な環境下で、子どもたちが「自分には価値がある」と確信し、尊厳を持って自らの未来を選択する力を育むこと。教育の真の目的を問い直す、新たな挑戦が始まります。

■ なぜ今、名称を変更するのか：教育の「真の目的」を定義し直す

これまで私たちは、便宜上「基礎教育プロジェクト」という呼称を使ってきました。しかし、現場で子どもたちと向き合い、対話を重ねる中で、私たちが提供すべきは「教科書の知識」だけではないという確信に至りました。 インドの教育現場では、物理的に学校が存在していても、社会構造的な差別や無関心によって、教育が機能していない地域が未だに多く存在します。そのような場所で生きる子どもたちに必要なのは、計算の速さよりも先に、「自分は尊厳ある人間であり、人生を自分で選択できる」という自己肯定感と倫理観です。

■ 新名称とタグラインに込めた決意

現場の言葉で、そして私たちの哲学で語るために、以下の名称を策定しました。

正式名称： Judaav Garima Shiksha Programme（結び手・尊厳・教育・プログラム）

現場での呼称： Garima Class（尊厳教育）

タグライン： Garima se jeena, sahi chunaav karna（尊厳を持って生き、正しい選択をする）

■ 本プログラムが重視する3つの柱

本プログラムは、読み書きや計算を「尊厳を取り戻すための不可欠な手段」と位置づけ、以下の3軸を教育の核に据えます。

尊厳（Garima）： 自分が価値ある存在であることを理解し、他者の尊厳も尊重する。

倫理（Ethics）： 何が正しいのかを自ら問い、社会の中で誠実に生きる。

選択（Choice）： 周囲の環境に流されるのではなく、自らの意志で人生の選択肢を増やす。

■ 結び手 代表理事 福岡洸太郎よりメッセージ

「教育は、誰かに与えられるものではなく、自分自身を解放するためにある。私たちは『放置・排除が当たり前』の現実を、子どもたちと共に変えていきたい。この新しい名称は、私たちの覚悟の証です。」

