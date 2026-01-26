ネコマ マウンテン契約ライダー荻原大翔選手が「X Games Aspen 2026」ビッグエアで金メダル獲得！大会2連覇の快挙

星野リゾート表彰台で金メダルを掲げる荻原選手（本人提供）

福島県、磐梯山の麓に位置するスキー場「星野リゾート ネコマ マウンテン」の契約スノーボーダーである荻原大翔（おぎわら ひろと）選手が、現地時間2026年1月24日に米国アスペンで開催された世界最高峰のアクションスポーツ競技会「X Games Aspen 2026」男子スノーボード・ビッグエアで金メダルを獲得しました。荻原選手は、昨年の同大会でギネス世界記録に認定された6回転半の大技を決め、93.66点のハイスコアをマーク。圧倒的な実力で大会2連覇の快挙を成し遂げました。

世界最高峰の舞台で圧倒的なパフォーマンス

宙を舞う荻原選手（本人提供）

荻原選手は、自身が世界で初めて成功させた大技＊「バックサイド2340（6回転半）」を今大会でも再度決め、93.66点というハイスコアをマーク。他の追随を許さない圧倒的な実力を見せつけ、2年連続となる金メダルを手にしました。

さらに、優勝を決定づけた後の3本目のウイニングランでは、スノーボード史上前人未到＊となる「7回転」の大技に果敢に挑戦しました。残念ながら着地はなりませんでしたが、試合後に「次は必ず決めたい」と語るなど、さらなる挑戦を続ける姿は、世界中の観客に強烈なインパクトを残しました。

＊2025年1月の「X Games Aspen 2025」男子ビッグエアで出した2340（6回転半）がギネス世界記録に認定、2026年1月時点で「7回転」以上の認定は無し

遠征前には3歳から通うネコマ マウンテンで最終調整

ネコマ マウンテンは、世界大会を手掛けるスタッフが造成する「世界レベルのパーク」を有し、トッププロから初心者までレベル別に楽しめる環境を提供しています。荻原選手もこの環境で練習を重ね、世界への扉を開きました。 2025年10月には荻原選手とネコマ マウンテンの間で5年間のパートナー契約を締結。今回のX Gamesに旅立つ前にも、ネコマ マウンテンに約2週間滞在し、最終調整を行っていました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sCzuyo_H7iE ]

王者凱旋！「全日本スキー選手権大会スノーボード BIGAIR」をネコマ マウンテンで開催

2026年2月26日、ネコマ マウンテンにて「第32回全日本スキー選手権大会 スノーボード競技ビッグエア」が開催されます。 本大会は、ネコマ マウンテンで初開催となる、日本代表クラスのトップ選手が集結し「真の日本一」を決定する国内最高峰の戦いです。X Games連覇を達成した荻原選手が、ホームゲレンデであるネコマ マウンテンに凱旋し、その圧倒的なパフォーマンスを披露する貴重な機会となります。

■荻原大翔 選手 プロフィール

3歳でスノーボードを始め、中学生でプロ資格を取得。2022年に「バックサイド2160（6回転）」、2025年には「バックサイド2340（6回転半）」を世界で初めて成功させるなど、その圧倒的なスキルから”スピンマスター”の異名を持つ。世界が最も注目する次世代アスリートの一人。

種目：スノーボード スロープスタイル・ビッグエア

生年月日：2005年7月19日

出身地：茨城県牛久市

所属：TOKIOインカラミ スノーボード部

URL：https://www.nekoma.co.jp/hiroto-ogiwara/

荻原大翔選手 強さの原点 :https://www.nekoma.co.jp/hiroto-ogiwara/



■星野リゾート ネコマ マウンテン

磐梯山の麓に位置し、猫魔ヶ岳の南北に広がる国内最大級の規模を有するスキー場。磐梯山や猪苗代湖、霧氷などの絶景を望めるゲレンデは、初級者から上級者まで、バラエティ豊かなコースレイアウト。12月上旬からゴールデンウィークまでロングシーズンを楽しむことができます。

所在地:〒969-3302 福島県耶麻郡磐梯町更科字清水平6838-68

リフト料金（WEB価格）:1日券大人 5,700 円、中高生 4,200 円、小学生 2,700 円(税込)