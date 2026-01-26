１月２６日（月）から、「TOQ COIN」サービスで貯めたコインを「しぶそば」の商品に交換できるようになりました！

株式会社東急グルメフロント

株式会社東急グルメフロント

株式会社東急グルメフロントは、本日2026年1月26日（月）から、「TOQ COIN」サービスで貯めたコインを、「しぶそば」の各種商品に交換できるようになりました。

「ＴＯＱ ＣＯＩＮ」は、東急線の乗車や定期券の購入など※１で、利用金額に対し最大３％のコインが東急線アプリ内に貯まるサービスです。今までは、貯めたコインは乗車券などの鉄道に関する商品にのみ交換可能でしたが、今般「しぶそば」の各種商品を追加し、交換可能商品を拡大します。

「しぶそば」は、東急線沿線を中心に駅ナカ・駅チカに店舗展開している駅そばブランドで、毎日手軽に本格的な味を楽しめるよう、厳選したそばとこだわりのつゆを提供しています。現在１５店舗を展開し、通勤・通学の合間や気軽な食事にぴったりの存在として、多くのお客さまに親しまれています。

本日から、かけそば・もりそばや、ちくわ天、海老天を始めとするトッピングなど計１４商品が「ＴＯＱ ＣＯＩＮ」内で交換可能になりました。

▲東急線アプリ内での商品交換画面イメージ

また、１月２６日（月）から２月２８日（土）の期間限定で、「ＴＯＱ ＣＯＩＮ」に新規会員登録（無料）されたお客さまを対象に５００コインをプレゼントする、「『しぶそば』１杯プレゼントキャンペーン」（以下、本キャンペーン）を実施します。

さらに抽選で５名様に「しぶそば」のかけそば、またはもりそば１００杯分相当のコイン（５万コイン）をプレゼントします。

本取り組みにより、日常の鉄道利用で貯めたコインを使って駅での体験をさらに豊かにし、よりお客さまの生活に密着した体験価値を提供することを目指します。貯めたコインを「しぶそば」の各種商品に交換して、東急線沿線でのお出かけをお楽しみください。

詳細は別紙をご確認ください。

※１ コインは、ＰＡＳＭＯやＳｕｉｃａ（モバイルＰＡＳＭＯ、モバイルＳｕｉｃａを含む ※２）での東急線の乗車（定期券利用を除く）や、タッチ決済対応のクレジットカードであるＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤでの東急線の後払い乗車（東急線全駅で実施しているサービス）、東急線ＰＡＳＭＯ定期券の購入、ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤでの「Ｑ ＳＫＩＰ」商品や「Ｑ ＳＥＡＴ」の座席指定券の購入で貯まります。

※２ ＰＡＳＭＯ・モバイルＰＡＳＭＯは、株式会社パスモの登録商標です。Ｓｕｉｃａ・モバイルＳｕｉｃａは、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

【ＪＲ東日本 Ｓｕｉｃａ利用承認第８９号】

当該承認は、東日本旅客鉄道株式会社が本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。

■東急線アプリ内での商品交換画面イメージ

東急線アプリ内の商品交換画面でお持ちのコインと上記商品を交換すると、店舗で使えるクーポン画面を表示できるようになります。店舗で従業員にクーポン画面を提示しながら画面を操作し、「使用済」にしていただくことで、商品を受け取ることができます。交換方法について、詳しくは以下からご確認いただけます。

https://www.tokyu.co.jp/railway/app/coupon/how-to-use/

■ご利用時の注意事項

・「ＴＯＱ ＣＯＩＮ」で貯めたコインと「しぶそば」商品の店舗での交換は、１度に１商品のみとなります。１度に複数商品との交換はできませんので、ご注意ください。

・その他のクーポンなどとの併用は可能です。

・交換後の変更やキャンセルはお受けできません。

・画面ご提示のタイミングについて

有人レジの店舗の場合：従業員に東急線アプリ内のクーポン画面をご提示ください。

券売機の店舗の場合：券売機でコイン交換商品以外をご購入後に、従業員に東急線アプリ内のクーポンをご提示いただくと対象商品と交換できます。

※本家しぶそば渋谷道玄坂店と二子玉川店は有人レジの店舗となります。

・「しぶそば」全店で「ＴＯＱ ＣＯＩＮ」で貯めたコインを商品に交換できます。

・店内飲食のみご利用いただけます。

・交換されたトッピングのみでの店舗のご利用はご遠慮いただいています。

・スクリーンショットなど、画面をコピー（複製）されたものは無効です。

・交換方法について、詳しくは以下をご確認ください。

https://www.tokyu.co.jp/railway/app/coupon/how-to-use/

■「『しぶそば』１杯プレゼントキャンペーン」の注意事項

・１月２６日（月）より前に「ＴＯＱ ＣＯＩＮ」に会員登録いただいた方は本キャンペーンの対象外です。

・コインのプレゼント時期は、３月上旬予定です。

・コインプレゼント完了は、コインの付与をもってお知らせさせていただきます。

【参考】

■「ＴＯＱ ＣＯＩＮ」

ＰＡＳＭＯやＳｕｉｃａ（モバイルＰＡＳＭＯ、モバイルＳｕｉｃａを含む）での東急線の乗車（定期券利用を除く）や、タッチ決済対応のクレジットカードであるＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤでの東急線の後払い乗車、東急線ＰＡＳＭＯ定期券の購入、ＴＯＫＹＵＣＡＲＤでの「Ｑ ＳＫＩＰ」商品や「Ｑ ＳＥＡＴ」の座席指定券の購入で、利用金額に対し最大３％のコインが東急線アプリ内に貯まり、東急線に関する商品に交換できるサービスです。

本サービスは、「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」サービスに加え、さらに東急線をおトクに楽しくご利用いただくことを目指して２０２４年１１月に開始しました。

※「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」サービスは、東急線の乗車（定期券利用を除く）や東急線ＰＡＳＭＯ定期券の購入、電車とバスのご利用の際のＰＡＳＭＯへのオートチャージでＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴが貯まるサービスです。

「電車とバスで貯まるＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ」のご登録は以下をご確認ください。

https://www.topcard.co.jp/point/save/railway/index.html

※ＰＡＳＭＯオートチャージサービスは(株)パスモが提供するサービスです。

■株式会社東急グルメフロントについて https://www.tokyu-gf.com

社名：株式会社 東急グルメフロント

本部：東京都目黒区碑文谷6丁目7番22号

設立：1965年11月10日

代表取締役社長：岡田哲明

資本金：1億円（東急株式会社100％）

当社は東急グループの中核的飲食事業会社として、1965年に前身会社が創業して以来、半世紀以上にわたり、東急線沿線を中心に飲食施設を展開してまいりました。現在は、しぶそば事業の他、ファーストフード・カフェ・ベーカリー等、合計約70店舗で年間1,200万人を超えるお客様を毎日笑顔でお迎えしております。

■「しぶそば」について https://www.shibusoba.com

「しぶそば」は、株式会社東急グルメフロントが運営する駅そば事業で、東急線沿線を中心に駅ナカ・駅チカに店舗展開しています。

定番の「かき揚げそば」や「ちくわ天そば」の他に、季節毎の食材を使った「おすすめ天そば」を販売しており、年間２５０万人を超えるお客さまにご利用いただいております。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社東急グルメフロント 営業部 しぶそば担当 電話:03-3793-4524

東急電鉄株式会社 広報・マーケティング 広報CS課 電話:03-5459-5340

■「ＴＯＱ ＣＯＩＮ」に関するお問い合わせ先

「ＴＯＱ ＣＯＩＮお問合せ窓口」 ナビダイヤル ０５７０-０２８-１０９

＜ナビダイヤルにつながらない方＞ ０３-６４３２-７５１４

営業時間 ９：３０～１７：００（除く１/１～３、２月第２日曜日）