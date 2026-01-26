PC・スマホからカンタンに自動採点！１月23日（金）・１月24日（土）・１月25日（日）実施分の旺文社「英検(R)一次試験 解答速報サービス」提供開始！
教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区、代表取締役社長 粂川秀樹）は、１月26日（月）より１月23日（金）・１月24日（土）・１月25日（日）に本会場・準会場で実施された、2025年度英検(R)第３回検定対応の「英検(R)一次試験 解答速報サービス」の提供を開始いたしました。2025年度第１回より導入された新設級「準２級プラス」にも対応しています。
https://eiken.obunsha.co.jp/index.html
「英検一次試験 解答速報サービス」は、公益財団法人 日本英語検定協会から発表された「一次試験解答速報」に基づき、旺文社が提供する無料の自己採点サービスです。
英検１～５級の全級に対応し、Webから解答を入力するだけで、リーディング・リスニングを自動採点できます。ライティングは観点別の自己採点ができます。問題ごとの正誤だけでなく、技能ごと・大問ごとの正答率も自動で計算されます。
「英検一次試験 解答速報サービス」は、2025年度第１回より２級と準２級の間に新設された「準２級プラス」にも対応しています。
2025年10月実施の2025年度英検第２回に対応した「英検一次試験 解答速報サービス」は、１万人以上（※）の方にご利用いただきました。
（※2025年10月６日以降の利用者数 旺文社調べ）
今回より、「使い方」「よくあるご質問」の掲載を開始し、よりご利用いただきやすくなりました。
▼解答速報サービスの利用方法
１. Webサイト「旺文社の英検合格ナビゲーター」から、「英検一次試験 解答速報サービス」へアクセス。受験級と受験日を選択します。
URL：https://eiken.obunsha.co.jp/index.html
（画像はイメージです）
２. オンラインマークシートに解答を入力し、「答え合わせ」ボタンをクリックします。
３. 技能ごとの正答率や問題ごとの正誤が瞬時に表示されます。
「英検(R)一次試験 解答速報サービス」は、１月23日（金）・１月24日（土）・１月25日（日)に本会場・準会場で実施された検定に対応しています。今後は、2026年５月に実施予定の2026年度第１回検定（本会場・準会場実施）にも対応予定です。
▼解説動画
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=chHe-uposhU ]
■「旺文社の英検(R)合格ナビゲーター」
英検試験情報や級別学習法、合格体験記などを紹介しています。
https://eiken.obunsha.co.jp/index.html
※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
※画面デザインは変更になることがあります。
▼関連情報
PC・スマホからカンタンに自動採点！旺文社「英検(R)一次試験 解答速報サービス」を開始（2020年６月29日配信）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000055026.html
【会社概要】
学ぶ人は、変えてゆく人だ。
目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、
挑み続けるために、人は学ぶ。
「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。
いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。
私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。
旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)
社名 ： 株式会社 旺文社
代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹
創業 ： 1931年（昭和6年）10月
本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55
TEL ： 03-3266-6400
事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業
URL ： https://www.obunsha.co.jp/