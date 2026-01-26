PC・スマホからカンタンに自動採点！１月23日（金）・１月24日（土）・１月25日（日）実施分の旺文社「英検(R)一次試験 解答速報サービス」提供開始！

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区、代表取締役社長 粂川秀樹）は、１月26日（月）より１月23日（金）・１月24日（土）・１月25日（日）に本会場・準会場で実施された、2025年度英検(R)第３回検定対応の「英検(R)一次試験 解答速報サービス」の提供を開始いたしました。2025年度第１回より導入された新設級「準２級プラス」にも対応しています。

「英検一次試験 解答速報サービス」は、公益財団法人 日本英語検定協会から発表された「一次試験解答速報」に基づき、旺文社が提供する無料の自己採点サービスです。

英検１～５級の全級に対応し、Webから解答を入力するだけで、リーディング・リスニングを自動採点できます。ライティングは観点別の自己採点ができます。問題ごとの正誤だけでなく、技能ごと・大問ごとの正答率も自動で計算されます。

「英検一次試験 解答速報サービス」は、2025年度第１回より２級と準２級の間に新設された「準２級プラス」にも対応しています。

2025年10月実施の2025年度英検第２回に対応した「英検一次試験 解答速報サービス」は、１万人以上（※）の方にご利用いただきました。

（※2025年10月６日以降の利用者数 旺文社調べ）

今回より、「使い方」「よくあるご質問」の掲載を開始し、よりご利用いただきやすくなりました。

▼解答速報サービスの利用方法

１. Webサイト「旺文社の英検合格ナビゲーター」から、「英検一次試験 解答速報サービス」へアクセス。受験級と受験日を選択します。

２. オンラインマークシートに解答を入力し、「答え合わせ」ボタンをクリックします。

３. 技能ごとの正答率や問題ごとの正誤が瞬時に表示されます。

「英検(R)一次試験 解答速報サービス」は、１月23日（金）・１月24日（土）・１月25日（日)に本会場・準会場で実施された検定に対応しています。今後は、2026年５月に実施予定の2026年度第１回検定（本会場・準会場実施）にも対応予定です。

▼解説動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=chHe-uposhU ]

■「旺文社の英検(R)合格ナビゲーター」

英検試験情報や級別学習法、合格体験記などを紹介しています。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※画面デザインは変更になることがあります。

