FTSE4Good Index Series、FTSE JPX Blossom Japan Index、FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index継続選定

豊田通商株式会社

豊田通商株式会社（以下：豊田通商）は、このたび、グローバルインデックスプロバイダーであるFTSE Russell社が提供する、以下の世界的なESG投資指数の構成銘柄に継続して選定されましたので、お知らせいたします。

- 「FTSE4Good Index Series」構成銘柄 ：2021年度から5年連続選定- 「FTSE JPX Blossom Japan Index」構成銘柄 ： 2021年度から5年連続選定- 「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」構成銘柄 ： 2022年度から4年連続選定

また、このたび更新されたFTSE Russell社による最新の評価において、豊田通商は日本国内全業種企業の中で第2位となる「ESGスコア4.9」（スコア5.0が最高評価）を取得しました。

これらの継続選定、および「ESGスコア4.9」の評価は、サプライチェーン全体を視野に入れた環境・社会課題への対応をはじめ、事業を通じた持続可能な価値創出、ガバナンス体制の強化やステークホルダーエンゲージメントに関する豊田通商の取り組みが、総合的に評価された結果であると認識しています。

豊田通商グループは、「サステナビリティを経営そのもの」と位置づけ、事業活動を通じた社会課題の解決と中長期的な企業価値向上の両立を目指しています。今後も、グローバルに展開する事業と多様なステークホルダーとの協働を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

豊田通商のESGへの取り組みは、コーポレートサイト「サステナビリティ」のページをご覧ください。

https://www.toyota-tsusho.com/sustainability/

【参考

豊田通商のESGに関するESG投資指数等