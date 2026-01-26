『サマナーズウォー: Sky Arena』×『The Lord of the Rings(TM)』開発者インタビュー動画を公開！

株式会社 Com2uS Japan


スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Android/Steamで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、サマナーズウォー）と『The Lord of the Rings(TM)』のコラボ開催を前に、公式YouTubeチャンネルにて開発者インタビュー動画を公開したことをお知らせいたします。



動画では、グローバルヒット作『サマナーズウォー』と、20世紀ファンタジー文学の傑作『The Lord of the Rings(TM)』の出会いによって誕生したコンテンツの制作背景を紹介しています。



まず、『The Lord of the Rings(TM)』のメインキャラクターである「フロド」「アラゴルン」「ガンダルフ」「レゴラス」「ゴクリ」が、『サマナーズウォー』の世界に落とし込まれるまでの制作過程を公開しました。


水彩画のような質感や色合いを重視した原画のようなタッチに、手描き特有の密度を加えたデザインのこだわりが明かされています。



死者の軍隊を率いる名場面を再現した「アラゴルン」のスキルや、石を使って攻撃する「ゴクリ」などキャラクターそれぞれの個性を生かした演出は、ファンタジー作品ファンの方にもお楽しみいただけるものとなっています。



ほかにも、サウロンが支配する暗黒の地「モルドール」を背景にしたイベントダンジョンや、ミニゲーム「ガンダルフのパズル」、アリーナで開催する「指輪を探せ」イベントなど原作の感動がゲームに溶け込んだコンテンツも紹介しています。



開発陣は、「『The Lord of the Rings(TM)』のキャラクターたちと壮大な世界観を『サマナーズウォー』ならではの感性で再解釈し、より大きなスケールで描かれる探検を満喫していただきたい」とコメントを寄せました。



□『サマナーズウォー: Sky Arena』×『The Lord of the Rings(TM)』開発者インタビュー動画


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=or7tc_AbHOk ]

ただいま、今回のコラボに先駆けて「ティザー映像コメントキャンペーン」を開催中です。


公式YouTubeチャンネルにて、公開中のティザー映像をご視聴後にコメントを投稿していただくとプレゼントがもらえますので、ぜひご参加ください。



『The Lord of the Rings(TM)』コラボに関する詳細はゲーム内のお知らせや公式Xをご確認ください。



□『サマナーズウォー: Sky Arena』×『The Lord of the Rings(TM)』コラボ特設サイト


https://swxtlotr.com2us.com


□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト


https://summonerswar.com/ja/skyarena


□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式X


https://x.com/summoners_STAFF


□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式Facebook


https://www.facebook.com/JPSummonersWar/


□ Com2uS Japan公式YouTubeチャンネル


https://youtube.com/@com2usjapan


□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル


https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/


【権利表記】


(C) 2026 Middle-earth Enterprises, LLC. All rights reserved.


【配信概要】



『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版


サービス開始日：2014年6月12日(木)


対応OS： iOS 13.0以降


価格：基本プレイ無料(アイテム課金)


権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.


『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版


サービス開始日：2014年6月12日(木)


対応OS： Android OS 6.0 以降


価格：基本プレイ無料(アイテム課金)


権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.


