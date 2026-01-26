明日香村とＢＲＪが次世代モビリティを活用した「にぎわいのまちづくりに関する」連携協定を締結

BRJ株式会社

安全で新しい交通手段と地域ごとに最適化した交通オペレーションを提供するBRJ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮内 秀明、以下「BRJ」）は、明日香村と安全・安心に運行できる次世代モビリティを活用した「にぎわいのまちづくりに関する連携協定」を1月26日（月）に結びました。

明日香村長・森川裕一様（左）、BRJ代表取締役社長・宮内秀明（右）

背景・経緯

BRJは、自治体・地元事業者・地域住民の皆様とともに、地域の力で持続可能な地域交通の実現を目指し、人と街が心地よくつながる未来に向けて“やさしい街づくり”を推進しています。「人と街に”感謝される”未来の公共交通を創る」というビジョンのもと、「安全・安心」「地域密着」を大切にしてきました。

明日香村とは今回、「にぎわいのまちづくり」「地域交通の課題解決」「地域の観光振興により交流人口増加と雇用創出」「地域資源の活用」に官民一体となって取り組みます。

今後も課題を抱える自治体との連携を通じて、新しいモビリティ車両の提供のみならず、安全な導入や運営をワンパッケージで提供してまいります。

協定の主な内容

本協定では、明日香村における地域交通の課題解決や自動運転バスやマイクロモビリティなどの次世代モビリティを活用したにぎわいのまちづくりと地域資源を活用した観光振興による交流人口の増加や雇用創出に関することについて連携し、住民と来訪者双方へのサービス向上を目的とし、必要な取組を行います。

（１）次世代モビリティの導入及び導入後の運営支援に関すること

（２）次世代モビリティを活用したにぎわいのまちづくりに関すること

（３）地域交通の課題解決に向けた取組に関すること

（４）地域の観光振興により交流人口増加と雇用創出に関すること

（５）地域資源の活用に関すること

自治体での導入・検証実績

導入済

・東京都立川市（2021年10月～）

・千葉県流山市（2022年8月～）

・福岡県福岡市（2024年7月～）

導入に向けた検証中

・山梨県甲府市（2025年9月～2026年1月）

・佐賀県佐賀市（2025年9月～2026年1月）

・千葉県大多喜町（2025年9月～2026年1月）

・高知県室戸市（2025年9月～2026年1月）

・静岡県掛川市（2025年10月～2026年1月）

・茨城県日立市（2025年10月～2025年12月）

・長野県長野市、佐久市（2025年10月～2025年12月）

会社概要

社名：BRJ株式会社

代表取締役社長：宮内 秀明

本社：東京都港区北青山1-2-3 青山ビル12F

コーポレートサイト：https://www.brj.jp/

サービスサイト： https://www.brj.jp/tockle

『人と街に感謝される未来の公共交通を創る』をビジョンに掲げ、次世代モビリティのシェアリング事業、レンタル事業、そして地域交通ソリューション事業を展開しています。「安全」を第一に考え、自治体と密接に協力しながら、地方の「交通空白」解消に取り組んでいます。

社長の宮内は社会人としてのキャリアを物流トラックのドライバーとしてスタートしました。約10年にわたるトラックドライバー時代に、交通に携わる事業者が長年、朝礼や研修などを通じて、安全に対して真摯に向き合ってきたことを痛感してきました。このときの経験を活かし、『自動運転バス』『TOCKLE』の事業展開において安全を最重要視しています。