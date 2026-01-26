「NTTe-Sports高等学院 中等部」2026年6月に ハイブリッドコースへ東京エリア３キャンパス追加、全国オンラインコースを新たに開設

株式会社NTTe-Sports

株式会社NTTe-Sports（代表取締役社長：原田 元晴、以下「NTTe-Sports」）は、不登校の中学生に、eスポーツを通して仲間とつながり安心な居場所を提供する「オンラインとオフラインを掛け合わせたハイブリット型フリースクール」であるNTTe-Sports高等学院 中等部を2025年12月に千葉エリアで開校しましたが、新たに東京エリアに3キャンパス（秋葉原、茅場町、調布）を追加いたします。

また、あわせて全国オンラインコースも2026年6月に開設いたします。

なお、東京エリアのキャンパスは、第一期生として各エリア10名、全国オンラインコースは30名の募集を2026年1月26日より開始いたします。

1. 本取り組みの背景と目的

文部科学省の発表では、令和6年度（2024年度）の小中学生の不登校の人数は約35万4000人で、前年度から約7000人増となり、不登校は深刻な社会課題となっています。

これまでNTTe-Sportsでは、認定NPO法人である高卒支援会とともにeスポーツを通じた不登校生徒への支援事業を行ってきており、チームプレイが主体のeスポーツは、チーム内の綿密なコミュニケーションと状況に合わせた戦略が鍵を握るため、生徒同士の会話が自然と生まれ、絆を育むことを確認してきました。

また、eスポーツの日本国内における人気は若年層を中心に年々高まっており、ファン数も継続的に拡大し、2023年にはその数が推定856万人に達し、2025年には1,000万人を超えると予測されています。

上記の状況を踏まえ、NTTe-Sportsは2025年4月に通信制サポート校「NTTe-Sports高等学院」を千葉県千葉市に開校し、生徒がeスポーツに夢中になれる環境を整え、段階的にデジタルスキルを身につけられるプログラムを提供しています。

NTTe-Sports高等学院は、生徒同士がeスポーツを通じてつながることによって、安心できる居場所となっていることに加え、楽しみながらデジタルスキルを学んでおり、教育分野におけるeスポーツの可能性と価値を改めて実感しています。

こうした実績とノウハウを活かし、生徒にとって「安心できる居場所」をつくることで、不登校という社会課題の解決に寄与するため、不登校率が最も高い中学生を対象に、オンラインとオフラインを組み合わせたハイブリッド型フリースクール「NTTe-Sports高等学院 中等部 ハイブリッドコース」（以下、中等部ハイブリッドコース）を2025年12月に千葉エリアを対象に開校しました。

現在、中等部ハイブリッドコースでは、週3回のオンライン授業に加え、月2回のオフライン授業を「NTTe-Sports高等学院の千葉校舎」（以下、千葉キャンパス）を活用し実施しています。

中等部ハイブリッドコースではオフライン授業においてeスポーツやデジタル学習を実施できる環境が必要であり、まずは千葉キャンパスから開校しましたが、このたび秋葉原・茅場町・調布にオフライン授業を実施できる施設が準備できたことから、中等部ハイブリッドコースを東京エリアへ拡大することとしました。

また、さまざまな事情によりキャンパスへ通うことが難しいご家庭からの要望にも応えるため、オンラインのみで授業および活動を実施する「全国オンラインコース」も同時に開設することといたします。

NTTe-Sportsは、今後も生徒の興味・関心を追求できる環境づくりを通じて、不登校を経験する中学生にとっての「安心できる居場所」を提供し、不登校生徒への支援に貢献してまいります。

2. 東京エリア３キャンパスの特長

今回新たに開校する秋葉原・茅場町・調布の3キャンパスは、それぞれがNTTe-Sports高等学院 中等部の“通学先”として機能し、月2回のオフライン通学を行う学習拠点となります。生徒達が「安心できる居場所」として、自分らしく学び、eスポーツをきっかけに仲間とのつながりや学びへの興味・関心を育みながら、将来にもつながるデジタルスキルや経験を積むことができる環境を準備しております。

■秋葉原キャンパス 「eXeField Akiba」

NTTe-Sports社が運営するeスポーツ施設であり、最先端の配信・ゲーム機材を備え、NTT東日本が誇る高速・安定の通信や超高精細で迫力あるLEDビジョンをはじめとする充実した環境を整備し、本格的なeスポーツ大会から企業のイベント・セミナー配信としての利用など幅広く活用されています。

場所 ：東京都千代田区外神田4丁目14-1 秋葉原UDX4F

※JR線 秋葉原駅より徒歩約２分

※施設URL ：https://www.ntte-sports.co.jp/dcms_html/exefield/index.html

秋葉原キャンパス「eXeField Akiba」の施設写真

■茅場町キャンパス 「ma+chiii」

NTTe-Sports社の連携パートナーであるSpielPlatz株式会社が運営するeスポーツ施設であり、「学び場⇄遊び場」という循環をコンセプトとし、eスポーツをはじめデジタルと教育を掛け合わせた独自のコンテンツを展開しています。また、企業や学校のeスポーツ練習や大会参加の場所としても活用されています。

場所 ：東京都中央区日本橋茅場町1-12-6 FF日本橋茅場町5階

※東京メトロ 茅場町駅より徒歩約１分

※施設URL ：https://matchiii.jp/

茅場町キャンパス 「ma+chiii」 の施設写真

■調布キャンパス 「NTTe-City Labo （NTT中央研修センタ内施設）」

NTTe-City Laboは、NTTグループの研修施設であるNTT中央研修センタ内に設置された、地域の課題解決に向けてNTT東日本グループが取り組むソリューションを体験できる施設となっており、自治体や企業、学校関係者の方々が訪れる場所になっています。

場所 ：東京都調布市入間町1-44

※小田急線 成城学園前駅よりバス約10分 もしくは 京王線 仙川駅より徒歩約20分

調布キャンパス「NTTe-City Labo」の入り口写真

●通学形態

週3回 オンライン（月・水・金）

月2回 オフライン ※各キャンパスで授業

●学費

入学時のみ ： 22,000円（税込み）

月額 ： 授業料 37,400円（税込み）

※ゲーミングPCをレンタルする方は別途パソコンレンタル代が必要になります。

※東京都内の中学生の方には、東京都フリースクール等利用者助成金が活用できる可能性があり、

助成が認められると、東京都より最大2万円/月が支給されます。詳しくは個別相談の際にご相談ください。

※東京エリア３キャンパスの学費は千葉キャンパスと同様になります。

3. 全国オンラインコースの特長

全国オンラインコースは、インターネット環境さえあれば日本全国どのエリアの中学生も入学可能です。

体調等、さまざまな事情により通学できない生徒、千葉キャンパスや今回開校する東京の３キャンパスに通えない地域にお住まいの生徒向けのコースです。

オンラインのみのコースですが、これまでの中等部ハイブリッドコース運営の経験から、オンラインのみでの授業・活動も、生徒たちが日々の生活リズムを整え、基礎学習の習慣を身につけることが十分可能なことから開設いたします。

●運営形態

週3回 オンライン（月・水・金）

●学費

入学時のみ ： 22,000円（税込み）

月額 ： 授業料 33,000円（税込み）

※ゲーミングPCをレンタルする方は別途パソコンレンタル代が必要になります。

※自治体により独自の助成金が受けられる場合があります。詳しくは個別相談の際にご相談ください。

4. ＮＴＴe-Sports高等学院 中等部の特長

特長１. ：生徒達が自分のペースで参加できるフリースクール

NTTe-Sports高等学院 中等部では、「週3回のオンライン授業」と「月2回のオフライン授業」を組み合わせたハイブリッドコースと、「週3回のオンライン授業」を行う全国オンラインコースから選択できます。これにより、生徒一人ひとりのペースや特性に寄り添いながら、安心して学べる環境を提供しています。

現在のeスポーツは、インターネットを介したオンラインプレイが主流であり、場所を問わず参加できるという特長があります。この特長は、外出や対面での交流に不安を感じやすい不登校生徒にとって、自宅など安心できる環境から参加できるという心理的ハードルの低さにつながり、興味や関心をきっかけに社会とのつながりを築く第一歩となります。

一方で、eスポーツという共通の関心を持つ生徒たちは、対面でも自然と関係を築きやすいことが、NTTe-Sports高等学院の運営経験からわかっています。ハイブリッドコースのオフライン授業では、オンラインでは得にくい生徒同士のコミュニケーションを重視したプログラムを実施し、社会性の育成につなげています。

オンライン学習のイメージ特長２. ：eスポーツを通じた不登校生徒への支援

eスポーツという共通の関心を持つ仲間とのつながりは、不登校を経験する生徒にとって大きな安心感につながります。

また、eスポーツはチームプレイが中心であり、協力して勝利を目指す過程で、協調性やコミュニケーション能力といった、社会で求められるスキルを学ぶことができます。ゲームの操作技術や戦略理解、チーム連携などを身につけ、小さな成功体験を積み重ねることで、生徒達が成長を実感し、前向きな一歩を踏み出すための機会を提供します。

特長３. ：NTTe-Sports高等学院のカリキュラムメソッドを活用したデジタルスキルの習得

NTTe-Sports高等学院では、eスポーツと親和性の高いデジタル学習に力を入れており、NTTe-Sports高等学院中等部においてもNTTe-Sports高等学院のカリキュラムメソッドを活用した学習プログラムを提供します。

プログラミングや動画編集など、将来にもつながるデジタルスキルを学べる内容であり、生徒のeスポーツへの興味・関心から自然に学びへとつながるカリキュラムとなっています。

eスポーツを入り口に、デジタルスキルの習得を通じて、将来の可能性を広げる支援を行っていきます。

NTTe-Sports高等学院のカリキュラム例特長４. ：基礎学習は “学び方のサポート” から “個別の学習状況に合わせたサポート”まで提供

基礎学習においては、小中学校のカウンセラー経験を活かし不登校生徒の学び方をサポートする学習塾（“まなびの道しるべ”）を運営する山下塾長にも参画いただき、生徒が主体的に学ぶための“学び方”を丁寧に指導しています。

さらに、オンデマンド型の学習コンテンツを導入することで、生徒一人ひとりの学力や理解度に合わせて柔軟に学習を進めることができます。

また、チューターに質問できる体制も整えており、学力に不安を抱える生徒でも安心して学習に取り組むことができる環境を実現しています。

オンデマンド学習のイメージ特長５. ：出席扱い制度へのサポート

文部科学省が令和元年に発表した「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」より、自宅でのICT等を活用した学習活動についても、一定の要件を満たすことで出席日数として認められる可能性があります。

NTTe-Sportsのフリースクールでは、出席扱い制度の申請に関して無料でサポートいたします。

5. 連携パートナーの紹介

NTTe-Sports高等学院 中等部の運営にあたり、より質の高い学びの場を提供するために連携している教育機関や企業をご紹介します。

【個別指導塾 まなびの道しるべ】

- 巣鴨にある、子どもたちの「学び方」を支えるメンタルサポート型の個別指導塾です。- 代表の山下塾長は、アメリカの先端メンタルサポート手法を習得し、これまで小中学生の親子を中心に200名以上をサポートしてきた経験を持っています。その知見を活かし、子どもたちの学び方の支援を行っています。- NTTe-Sports高等学院 中等部でも、この豊富な経験をもとに、子どもたちが自律的に学んでいくための方法を指導していただきます。

参考URL ：https://www.manamichi.com/

【SpielPlatz株式会社】

- 茅場町「ma+chiii」を運営する、eスポーツ×デジタル教育の拠点づくりを行う企業です。- eスポーツ施設運営に加え、教育イベント・体験型プログラム・企業向けデジタル活用企画なども実施しています。- NTTe-Sports高等学院 中等部では、茅場町「ma+chiii」をお貸出しいただくとともに、eスポーツのスキルアップ授業も指導していただきます。

参考URL ：https://matchiii.jp/

【認定NPO法人 高卒支援会】

- 不登校・高校中退・引きこもりなど、学びの継続が困難な若者を対象に、高校卒業資格取得を支援する活動を行っており、2010年の設立以来、年間約450件の教育相談を実施しています。- NTTe-Sports高等学院 中等部では、運営アドバイスや多彩なプログラムを提供していただきます。

参考URL ：https://kousotsu.jp/

6. 本件に関するお客様からの問い合わせ先

NTTe-Sports高等学院 中等部事務局

TEL：0120-142-456

※NTTe-Sports高等学院と同番号のため、「中等部のご相談」とお伝えください

MAIL：esports-middle-school-ml@east.ntt.co.jp

HP：https://freeschoollp-ntte-sports.com/