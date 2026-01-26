カプコンTV!!の配信が1月27日(火)よる8時から放送決定！　『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』を大特集！

株式会社カプコン

当日の視聴はコチラから⇒

https://youtube.com/live/C2A4bpxeWqM

【レギュラー出演者】

・池田ショコラ(ナビゲーター)

・ササ(天の声)

【ゲスト】

・ゴー☆ジャス

【開発スタッフ】

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

・若原大資(リードゲームデザイナー）

■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』2026年3月13日(金) 発売予定

Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steamにて発売予定。現在予約受付中！

現在予約受付中の「モンスターハンター」シリーズRPG第3弾『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』。開発チームの若原リードゲームデザイナーとともに本作のゲームシステムの一部“里孵し”を実機プレイで紹介！ 乞うご期待！

予約受付中！

【限定特典】エレーヌの衣装：蒼鱗の王女

レンジャーの仲間エレーヌを特別な衣装「蒼鱗の王女」に変更することができます

★『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/stories3/

★「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式Xアカウント

https://x.com/mhst_official

★カプコングッズが当たるキャンペーンも実施予定！ 応募方法などの詳細は番組をチェック！

