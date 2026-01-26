カプコンTV!!の配信が1月27日(火)よる8時から放送決定！　『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』を大特集！

https://youtube.com/live/C2A4bpxeWqM



【レギュラー出演者】


・池田ショコラ(ナビゲーター)


・ササ(天の声)


【ゲスト】


・ゴー☆ジャス


【開発スタッフ】


『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』


・若原大資(リードゲームデザイナー）


■『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』2026年3月13日(金) 発売予定



Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steamにて発売予定。現在予約受付中！

現在予約受付中の「モンスターハンター」シリーズRPG第3弾『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』。開発チームの若原リードゲームデザイナーとともに本作のゲームシステムの一部“里孵し”を実機プレイで紹介！　乞うご期待！






予約受付中！


【限定特典】エレーヌの衣装：蒼鱗の王女



レンジャーの仲間エレーヌを特別な衣装「蒼鱗の王女」に変更することができます


★『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』公式サイト


https://www.monsterhunter.com/stories3/



★「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式Xアカウント


https://x.com/mhst_official


★カプコングッズが当たるキャンペーンも実施予定！　応募方法などの詳細は番組をチェック！




■「カプコンTV!!」に関するアンケートのお知らせ


ただいま番組ではアンケートを実施中！　ご回答いただいた皆様にはデジタル壁紙をプレゼント！


より良い番組づくりのため、ご協力よろしくお願いいたします。



アンケート回答はこちらから


https://jp.research.net/r/K3FNXXX




★カプコンTV!!公式Xアカウント


https://x.com/CAPCOM_TV


■カプコンTV!!（2025年12月23日(火) 配信回）年末拡大版、期間限定で見逃し配信中！


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=swIhrj5Z1Co ]