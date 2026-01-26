カプコンTV!!の配信が1月27日(火)よる8時から放送決定！ 『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』を大特集！
株式会社カプコン
Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steamにて発売予定。現在予約受付中！
レンジャーの仲間エレーヌを特別な衣装「蒼鱗の王女」に変更することができます
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=swIhrj5Z1Co ]
当日の視聴はコチラから⇒
https://youtube.com/live/C2A4bpxeWqM
【レギュラー出演者】
・池田ショコラ(ナビゲーター)
・ササ(天の声)
【ゲスト】
・ゴー☆ジャス
【開発スタッフ】
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
・若原大資(リードゲームデザイナー）
■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』2026年3月13日(金) 発売予定
現在予約受付中の「モンスターハンター」シリーズRPG第3弾『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』。開発チームの若原リードゲームデザイナーとともに本作のゲームシステムの一部“里孵し”を実機プレイで紹介！ 乞うご期待！
予約受付中！
【限定特典】エレーヌの衣装：蒼鱗の王女
★『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト
https://www.monsterhunter.com/stories3/
★「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式Xアカウント
https://x.com/mhst_official
★カプコングッズが当たるキャンペーンも実施予定！ 応募方法などの詳細は番組をチェック！
■「カプコンTV!!」に関するアンケートのお知らせ
ただいま番組ではアンケートを実施中！ ご回答いただいた皆様にはデジタル壁紙をプレゼント！
より良い番組づくりのため、ご協力よろしくお願いいたします。
アンケート回答はこちらから
https://jp.research.net/r/K3FNXXX
★カプコンTV!!公式Xアカウント
https://x.com/CAPCOM_TV
■カプコンTV!!（2025年12月23日(火) 配信回）年末拡大版、期間限定で見逃し配信中！
