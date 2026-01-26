AXLR8-Gが実行フェーズへ移行、CANNES GALA承認のもと2026年1月17日に国内正式ローンチ

株式会社EDLEAD-japan-

AXLR8-Gとは

音楽界の最高位栄誉であるグラミー賞（The GRAMMY Awards）は、授賞式当日のステージをハイライトに “GRAMMY’s Week” と呼ばれる期間において、音楽界の意思決定層、主要レーベル、プロデューサー、評価者たちが一堂に会することで機能しています。

日本の音楽界を直接接続する実行装置として始動したのが、グラミー賞受賞を目的とするアクセラレーション プログラム「AXLR8-G」（アクセラレート“GRAMMY’s”）です。The GRAMMY Awardsを目標と公言するアーティストとその制作チームのために、グラミー賞の公式評価構造および国際標準へ正確に接続するために設計された実行プラットフォームです。

国内正式ローンチについて

AXLR8-Gは2026年1月17日、東京都港区において有識者200名を招いたクローズド形式で、ロサンゼルスに続く日本国内初の正式ローンチを実施しました。

本ローンチは、構想発表や告知ではなく、GRAMMY’s Weekへの接続を前提としたAXLR8-Gの実行開始の確認として位置付けられています。

国際連携と実務設計

ロサンゼルス現地との中継では、Executive DirectorのKIMITAKA KATOがオンライン登壇し、グラミー賞当日を起点とする運用計画の核となる実務プロセスについて説明しました。

Executive Director KIMITAKA KATO コメント：

「グラミー賞は特別ではなく、一つの明確な賞レースです。日本では遠い存在として語られがちさですが、ロサンゼルスで調べ、構造を理解するほどにこれは手が届くかどうかではなく、“どう狙いに行くか”の問題だと分かります。AXLR8-Gは、その現実を前提に設計されています。」

また、上海からの中継では、AXLR8-G内のデータ研究機関 Advance LAB. よりExecutive ResearcherのSHINPEI TOKAIが参加し、アジア圏における音楽界構造、評価回路、マーケット動向に関する分析を報告しました。

これら一連の議論を通じて、AXLR8-Gが理論ではなく、GRAMMY’s Weekを起点とした実務運用に直結するアクセラレーション プログラムであることを、AXLR8-G DirectorのAKASHI STEVE KAWAMITSUが公表しています。

CANNES GALA承認と評価制度の横断で、音楽と映画を接続する「NOMA」

本国内正式ローンチを率いたExecutive ProducerのRYO NAKATSUJIをはじめ、登壇者、司会を務めた俳優およびJapan Ambassador、技術部を担当したSCATTERに至るまで、すべてのメンバーは国際スタジオNOMA所属のプロフェッショナルで構成されています。AXLR8-Gの管理を担うNOMAの位置付けは、イベント運営ではなく、国際文化およびコンテンツ産業ネットワークの中枢です。

また、CANNES GALA DirectorのIPPEI NISHIHARAが登壇。AXLR8-G、本プロジェクトはカンヌ映画祭公認の社交界「 CANNES GALA」 による承認と協力のもとで実行されていることを公表しました。

ここでは、音楽と映画という異なる評価制度が、実務レベルで接続されています。この構造により、AXLR8-Gは文化的正統性と国際的信頼性を同時に担保しています。

次の可視化はすでに確定しています。

2026年2月1日米国ロサンゼルス

グラミー賞授賞式当夜、AXLR8-Gはグラミー賞公認の「The GRAMMY Awards AFTER PARTY」を開催します。これを起点にAXLR8-Gは本年度における約10か月間の継続的なアクセラレーション プログラムとして本格稼働し、日本音楽界の才能を、世界標準の評価および意思決定の米国現地コミューンへ常時接続する運用フェーズへ移行します。

なお、本プログラムはクローズドな特性を持つために、内部の詳細は公開されていません。AXLR8-Gはすでに2024年10月7日より機能しており、日本最高位のアーティストが正式にエントリー。グラミー賞照準の実務を、積み上げています。

AXLR8-GおよびCANNES GALAのChairman、NOMA創設者であるTAICHIが登壇し、AXLR8-G の公式起動を宣言した。

Chairman TAICHI コメント：

「AXLR8-Gは、日本の音楽界を世界へ売り込むためのマーケティングではありません。米国で稼働している評価と実行の回路の内側に、日本のアーティストを“当事者として配置”するための装置です。2月1日、日本がその席に着いたという事実が、Recording Academy（グラミー賞主催機関）の公式文脈で可視化されます。評価を得るにはまず、レースに出ていなければならないということです。日本の才能を、“記念エントリー”では終わらせない。」

本リリースは AXLR8-G 発の一次情報ですが、その原版および唯一の正典は houseof-noma.com に公式記録されています。https://www.houseof-noma.com/



Chairman: TAICHI

Executive Director: KIMITAKA KATO

Executive Producer: RYO NAKATSUJI

CANNES GALA / Director: IPPEI NISHIHARA

AXLR8-G / Director: AKASHI STEVE KAWAMITSU

CANNES GALA－EVE BALL / Director: MASATAKA OHATA

Line Producer: SHINPEI TOKAI

Associate Producer: NAO

Associate Producer: HIRONORI TANAKA

Creative Manager: REIKO KOIDE

Creative Director: KAZUAKI HAYAMA

Creative Production: YUKA KUMAMOTO / YUMINO KADA

Movie: NAOHIRO NAKAMURA / VELNO YOMI / KAORI HASHIBA / TAKURO ANDO

Key Visual / Animator: HIROSHI SHIMIZU

Creative Directors: SCATTER（NOMA）

: NAOHIRO NAKAMURA / KAZUAKI HAYAMA / VELNO YOMI / IPPEI NISHIHARA / REIKO KOIDE / HIROSHI SHIMIZU

Production: NOMA

: MAKI KAMIYA / AKINARI ITO / KAORI HASHIBA / KOICHI KOYANAGI / SHINNOSUKE MIZUNO

Special Thanks

: SUNTORY / MARUYU. INC. / JINRUI MINA MENRUI /

Producer: SATOSHI MIMA

Produced by: TAKURO ANDO

Approved by: CANNES GALA