【小樽洋菓子舗ルタオ】京都高島屋S.C.にて期間限定出店！催事限定商品をはじめ新作スイーツをお届けいたします。

株式会社ケイシイシイ

株式会社ケイシイシイ(本社：北海道千歲市)が展開する「小樽洋菓子舗ルタオ」は、2026年1月17日（土）～2026年2月14日（土）に京都高島屋S.C.のバレンタイン催事「タカシマヤアムール・デュ・ショコラ2026」にて期間限定出店いたします。本催事では、今年のバレンタイン限定商品「ロイヤルモンターニュマリアージュ マスカットティー」など、さまざまなチョコレートスイーツをご用意いたします。

【概要】

■ 出店期間：2026年1月17日（土）～2026年2月14日（土）

■ 開催場所：京都高島屋S.C.（百貨店）７階特設会場

■ 営業時間：午前10時～午後8時

注目の季節限定スイーツ

ロイヤルモンターニュマリアージュ マスカットティー

今年のバレンタイン限定ロイヤルモンターニュとして、「マスカットティー」が登場。口どけとともに、ダージリンティーの香りがふわりと広がる定番人気の「ロイヤルモンターニュ」と、アッサムティーのコクがマスカットのさわやかさを引き立てる、調和のとれた味わいの「ロイヤルモンターニュ マスカットティー」を、1箱に詰め合わせました。

【商品名】ロイヤルモンターニュマリアージュ マスカットティー

【内容量】ロイヤルモンターニュ9個

ロイヤルモンターニュ マスカットティー9個

【価 格】2,376円（税込）

ガトーロワイヤル

ルタオ定番人気のチョコレート「ロイヤルモンターニュ」のなめらかな口溶けをムースで表現。

口溶けとともに、ダージリンの香りが広がるケーキです。ダージリン香るチョコレートケーキに合わせたのは、さわやかな甘みの林檎。フルーティーな風味と華やかさがダージリンの香りと相性良く広がります。

【商品名】ガトーロワイヤル

【直 径】12cm

【価 格】2,592円（税込）

スフェールショコラ

ヌーベルバーグ新千歳空港店で人気の「ロイヤルモンターニュブラウニー」を使用した、上品な香りが広がるショコラスイーツ。ダージリン香るロイヤルモンターニュブラウニーに、ドライいちじくを合わせて程よい酸味とプチプチ食感でアクセントをプラス。口どけなめらかな生チョコレートで全体を包み込んだ、1つずつじっくり味わっていただきたいスイーツです。

【商品名】スフェールショコラ

【内容量】3個

【価 格】1,620円（税込）

※掲載商品は、売れ行きにより完売することがございます。

その他にも、さまざまなスイーツをご用意しております。

小樽洋菓子舗ルタオについて

小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。

店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。

小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。

小樽洋菓子舗ルタオ公式HP：https://www.letao-brand.jp/

小樽洋菓子舗ルタオ公式インスタグラム：https://www.instagram.com/letao_official/

会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業株式会社ケイシイシイは「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。