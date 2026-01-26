MARKS&WEB（マークスアンドウェブ）、徳島県の佐那河内村から届いた和柑橘の香り 数量限定「ユズ/イヨカン」1月29日(木)発売

株式会社マークスアンドウェブ

株式会社マークスアンドウェブ（本社：東京都目黒区）は､数量限定「ユズ/イヨカン」を1月29日(木)より今年も発売いたします。さわやかでほろ苦い香りの柚子精油と、甘くみずみずしい香りの伊予柑精油をブレンドしました。ギフトにもおすすめのボディ・ハンドケアアイテムです。

【マークスアンドウェブ公式サイト】https://www.marksandweb.com/

独自の製法で生まれたフレッシュな香り

「ユズ／イヨカン」シリーズに使用している天然精油は、徳島県の名東郡佐那河内村（みょうどうぐんさなごうちそん）にある「山神果樹薬草園」で作られたもの。里山の段々畑の中腹に広がる農園では、和柑橘の栽培や有用性の研究を行ないながら、精油をはじめ、飲料・食品、酒類の製造を行っています。精油の抽出には、独自にカスタマイズした「ペラトリーチェ」という機械を使用し、金属の爪で果皮の外側のみを丁寧に削り取りながら、表面の油胞をつぶして採油。この国内でも希少な方法を「丸ごと皮削り(R)製法」と名付けています。果実の皮を丸ごと生かすことで、和柑橘ならではのフレッシュで純粋な香りを楽しむことができます。

香りを楽しみながら、「洗う・潤す」

商品名：ハーバルボディソープ(https://www.marksandweb.com/products/bcbh101)

香り：ユズ/イヨカン

価格：500mL \2,300(税込)

250mL \1,300(税込)

発売日：2026年1月29日(木)

販売ルート：公式ネットストア、全国の直営店

※数量限定商品のため、数に限りがございます。なくなり次第販売を終了いたします。

パーム核油とべニ花油を昔ながらの釜焚き製法で丁寧に焚き上げた液体石けんに、刺激の少ないアミノ酸石けんを配合。保湿成分のグリセリンを含む豊かな泡が皮脂を取りすぎず、洗い上がりの乾燥やつっぱり感をやわらげます。泡切れがよく、すっきりとした洗い上がりが特長です。

商品名：ハーバルボディ＆ハンドローション(https://www.marksandweb.com/products/bcbh101)

香り：ユズ/イヨカン

価格：300mL \2,480(税込)

発売日：2026年1月29日(木)

販売ルート：公式ネットストア、全国の直営店

※数量限定商品のため、数に限りがございます。なくなり次第販売を終了いたします。

「ハーバルボディ＆ハンドローション」は、エモリエント効果のあるシアバターとカルナウバロウを配合。角質層のすみずみまで潤いを与え、手荒れや、足・背中のかゆみの原因にもなる乾燥を防ぎます。乾いた空気や気温差の影響を受けやすい季節の保湿ケアにおすすめ。

【シリーズラインナップ】

ボディソープ(https://www.marksandweb.com/products/bcbs101)、ハンドソープ(https://www.marksandweb.com/products/bfhs101)、全身用乳液(https://www.marksandweb.com/products/bcbh101)

数量限定「ユズ/イヨカン」商品一覧(https://www.marksandweb.com/collections/yuzuiyokan)

