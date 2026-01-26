山口・長門湯本温泉の″滞在型複合施設″『SOIL Nagatoyumoto』、世界屈指のホテルコレクション『Design Hotels』に加盟

株式会社Staple

山口県・長門湯本温泉に位置する滞在型複合施設 SOIL Nagatoyumoto は、このたび、世界各地の独立系ホテルが加盟するグローバルなホテルコレクション Design Hotelsに正式加盟しました

（企画：株式会社Staple／運営：株式会社SOIL Nagatoyumoto）。

あわせて、マリオット・インターナショナルが展開するグローバル・トラベルプログラム「Marriott Bonvoy」を通じた宿泊予約が可能となったことで、同プログラムを通じた宿泊予約が可能となり、ポイントの獲得・利用による滞在が実現します。世界中の会員にとって、SOIL Nagatoyumotoでの体験がより身近なものとなります。

● Design Hotels 掲載ページ

https://www.designhotels.com/hotels/japan/nagatoyumoto/soil-nagatoyumoto/

● 公式ウェブサイト

https://soilis.co/nagatoyumoto/

● Marriott Bonvoy 掲載ページ

https://www.marriott.com/en-us/hotels/ubjsn-soil-nagatoyumoto-a-member-of-design-hotels/overview/

長門湯本温泉と SOIL Nagatoyumoto について

長門湯本温泉は、約600年の歴史を持つ恩湯や400年続く深川萩など、息づく文化とくらしがある温泉街です。 近年は、川沿いの公共空間整備や地域主体のまちづくりにより、「暮らし」と「旅」が自然に交わる温泉地として再注目されています。

2025年3月に開業したSOIL Nagatoyumotoは、自然・食・温泉という3つの柱を軸に、心と身体を育むことをテーマに設計されており、ホテルの中だけで完結するのではなく、街へ出て、人や文化、自然と交わることで、その土地の魅力を深く味わう時間を大切にしています。客室、レストラン、アクティビティセンター、サウナに加え、浴槽の真下から湧く唯一無二の生の温泉である「恩湯」を何度でも利用でき、滞在そのものがまちと緩やかにつながる構成となっています。

観光地として切り取られた場所ではなく、人が暮らし、季節が巡り、日々の営みが続く長門湯本の時間の流れを宿泊体験として丁寧に編み直し、訪れる人とこの土地との関係を静かに育んでいきます。

土地の時間に出会う旅へ ― Design Hotels 加盟の背景

SOIL Nagatoyumoto 客室『リバービューツイン』薪窯レストラン『TARU』最上階のサウナフロア

Design Hotels は、世界各地の独立系ホテルの中から、建築やデザイン、そして確かなコンセプトを持つ施設のみを厳選して構成されるグローバルなホテルコレクションです。世界中に数多あるホテルの中でも、その土地の文化を独自の視点で表現し、旅のあり方を再定義する施設だけが加盟を許されるクリエイティブなコミュニティでもあります。

SOIL Nagatoyumoto は、湧きたての生の温泉を味わえる「恩湯」との連携をはじめ、海や山の自然を舞台にしたアクティビティ、地域に根ざした生産者を訪ねる体験など、日常の延長にありながら、この土地でしか出会えない時間を育んできました。

デザインや思想、地域性に共鳴する旅人たちが、「ホテルに泊まる」ことそのものではなく、「土地の時間や文化に触れる」ために訪れる--。

SOIL Nagatoyumoto は、そうした旅の入口となる存在を目指しています。

また、Marriott Bonvoy を通じた予約により、世界中の会員がこの地ならではの滞在体験に、よりアクセスしやすくなることも、本加盟の大きな意義のひとつです。

SOIL Nagatoyumoto 支配人 黒木コメント

長門湯本を知る上で欠かせない「恩湯」。湯に浸かりながら言葉を交わし、この土地の暮らしや人の気配に自然と触れられる、地域に開かれた交流の場となっている。

朝の川霧や、夕暮れに温泉街に灯るあかり、湯上がりに街を歩く人々の気配――

長門湯本には派手さはありませんが、人も食も四季も、なにもかもが豊かで、どんな旅人も受け入れてくれる心地よさがあります。

SOIL Nagatoyumoto は、ホテルの中だけで完結する滞在ではなく、街を歩き、温泉に浸かり、人と出会い、その土地の時間の流れを感じてもらうことを大切にしてきました。Design Hotels への加盟をひとつのきっかけとして、この温泉地ならではの時間や体験価値を、これからも地域のみなさんとともに丁寧に育てていきたいと考えています。

季節により彩りが変わる音信川、春の風景

◆施設概要

・名称：SOIL Nagatoyumoto（ソイルナガトユモト）

・住所：〒759-4103 山口県長門市深川湯本2257番地

・開業日：2025年3月15日

・延べ床面積：2,019.14平方メートル

・客室タイプ：

・ツイン・ダブルルーム（14~43平方メートル 、最大3名）

・グループルーム（35平方メートル 、最大４名）

・スイートルーム（54平方メートル 、最大４名）

・公式HP：https://soilis.co/nagatoyumoto/

◆Instagram

SOIL Nagatoyumoto：https://www.instagram.com/soil_nagatoyumoto/

TARU（施設内レストラン）：https://www.instagram.com/taru_nagatoyumoto/

◆ 株式会社Staple

会社名：株式会社Staple

代表取締役：岡雄大

所在地：（本社）広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田433番地

設立年月日：2018年11月5日

Web：https://staplejp.com/

Instagram：https://www.instagram.com/staple__inc/

◆本リリースに関する報道お問い合わせ先

株式会社Staple

広報担当：渡邊 加奈子

e-mail：info@staplejp.com