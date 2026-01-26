ワイヤレスゲートとUSEN NETWORKSが協業　個人向けワイヤレスホームルーター「USEN home Air」提供開始

株式会社ワイヤレスゲート

2026年１月26日

各位

株式会社ワイヤレスゲート

株式会社USEN NETWORKS



株式会社ワイヤレスゲート（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：成田 徹、以下、ワイヤレスゲート）とUSEN＆U-NEXT GROUPの株式会社USEN NETWORKS（本社：東京都品川区、代表取締役社長：神田 一樹、以下、USEN NETWORKS）が協業し、ワイヤレスゲートが展開する「WiMAX+5G」を活用した、USEN NETWORKS初となる個人向けワイヤレスホームルーターサービス「USEN home Air」を、本日1月26日（月）より販売開始したことをお知らせします。

■協業の背景

近年、テレワークの定着や動画配信サービスの利用拡大により、利用場所を問わない高速インターネット環境が生活インフラとして重要性が高まっています。USEN NETWORKSは、これまで個人向け光回線やプロバイダサービスの提供を通し、安定したインターネット環境の構築をサポートしてまいりました。一方で、「建物の構造・環境により、光回線の工事ができない」「一人暮らしで工事の立ち合いに不安がある」といったお客様の声も少なくありません。

こうした課題を解決するべく、多様な顧客層へのサービス展開に強みを持ったMVNEであるワイヤレスゲートと協業し、「USEN home Air」を販売する運びとなりました。本サービスにより、工事に伴う物理的な制約を解消し、高速で無制限のインターネット環境を提供することで、お客様のより豊かな生活の実現に貢献してまいります。

■本協業による提供スキーム

本協業は、MVNEであるワイヤレスゲートが展開する「WiMAX＋5G」を活用し、当社がMVNOとして「USEN home Air」を個人向けに提供するスキームです。

■「USEN home Air」とは

データ容量の上限無く使い放題かつ、端末が届いた日からすぐに通信が利用できる個人向けワイヤレスホームルーターサービスです。固定回線（光回線）のような開通工事やインターネット接続の設定が必要なく、コンセントにさすだけで高速通信をご利用いただけます。自宅利用に適したホームルータータイプに加え、手軽に持ち運びが可能なモバイルルータータイプもご用意しており、ライフスタイルに合わせて端末をお選びいただけます。

サービスサイトURL：https://01.usen-networks.ne.jp/uha

■料金プラン

初期費用：3,300円（契約事務手数料）

月額料金：

* 価格は全て税込です。

* 月額料金は「スタート割」と「にねん割」適用時の価格です。

* 「スタート割」とは利用開始日の属する月の翌月から13ヶ月目まで、月額基本料から毎月682円（税込）を割引くものです。

* 「にねん割」とは利用開始日の属する月の翌月から25ヶ月目まで、月額基本料から毎月1,155円（税込）を割引くものです。

* 本割引は予告なく変更及び終了する場合がございます。

* スタンダードモードよりさらに広い高速通信サービスを利用できるプラスエリアモードの利用月は、上記月額料金とは別で1,100円（税込）を請求します。

■端末タイプ

* 端末代は一括または24回分割でのお支払いになります。

詳細につきましては、下記サービスサイトよりご確認ください。

URL：https://01.usen-networks.ne.jp/uha

両社は本協業により、多様化するお客様のニーズに応える利便性の高いサービスの提供を行ってまいります。

■会社概要

株式会社ワイヤレスゲート

所在地：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア

代表者：代表取締役CEO 成田 徹

設立：2004年1月26日

URL：https://www.wirelessgate.co.jp

株式会社USEN NETWORKS

所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア

代表者：代表取締役社長 神田 一樹

設立：2017年6月16日

URL：https://usen-networks.co.jp