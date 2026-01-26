FUNDINNOとGRCSが業務連携、未上場企業のガバナンス・コンプライアンス強化を支援。スタートアップの成長を「攻めと守り」の両面から支える経営基盤の構築へ

株式会社FUNDINNO

株式会社FUNDINNO（本社：東京都港区、代表：柴原 祐喜／大浦 学、第一種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2957号、以下「当社」）は、GRC（ガバナンス・リスク・コンプライアンス）およびセキュリティ領域のリーディングカンパニーである株式会社GRCS（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐々木 慈和、以下「GRCS」）と業務連携したことをお知らせいたします。

本連携により、当社が提供する経営管理SaaS「FUNDOOR（ファンドア）」において、GRCSの知見を活かしたガバナンス・コンプライアンス支援を強化し、未上場企業の持続的な成長とガバナンス・コンプライアンス強化を支援してまいります。

■背景と目的

現在、スタートアップを含む未上場企業において、資金調達の多様化と共に、透明性の高い経営体制（コーポレートガバナンス）の構築が急務となっています。特に、IPOを目指す企業にとって、取締役会の適切な運営やコンプライアンス体制の整備は避けて通れない課題です。

当社はこれまで「FUNDOOR」を通じて、取締役会運営や株主総会、IR配信などの効率化を支援してまいりました。一方、GRCSはエンタープライズ企業を中心に、複雑化するリスク管理やセキュリティ体制の構築で豊富な実績を持っています。

この両社の強みを掛け合わせることで、未上場企業が早期から「上場」を見据えたガバナンスを標準実装できる環境を提供することを目指し、まずは相互の顧客紹介の活動から開始する予定です。

【株式会社GRCS】

所在地：東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5F

代表者：佐々木慈和

設立：2005年3月

事業内容：GRC ・セキュリティ関連ソリューション事業

URL：https://www.grcs.co.jp/

■ 株式会社FUNDINNOについて

当社のプラットフォームは、未上場株式市場へ個人がアクセスできる仕組みを実装し、次世代産業の成長に不可欠なリスクマネー供給の拡大に取り組んでいます。

＜株式会社FUNDINNO＞

所在地：東京都港区芝五丁目29番11号

代表取締役：柴原 祐喜／大浦 学

資本金及び資本準備金の合計額：99億8,847万円 ※2025年10月31日現在

設 立：2015年11月26日

第一種金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第2957号

加入協会：日本証券業協会

U R L ：https://corp.fundinno.com

提供サービス：

FUNDINNO、FUNDINNO PLUS+、FUNDOOR、FUNDINNO GROWTH、FUNDINNO MARKET、FUNDINNO MARKET PLUS+

＜手数料等及びリスク情報について＞

当社のサービスにおける取扱商品の手数料及びリスク等は、当社のホームページで表示しております「重要事項説明書（ https://fundinno.com/disclosure ）」の内容と、プロジェクト毎の契約締結前交付書面の内容をご確認ください。投資にあたっては、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

ご注意：本報道発表文は、当社のサービスや実績を一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。