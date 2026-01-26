「三鷹の魅力 はさんでどうぞ」三鷹市立第四小学校6年生が三鷹の魅力をサンドウィッチで表現しました！

株式会社丸井グループ

吉祥寺マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）1F店頭にて、「三鷹の魅力 はさんでどうぞ」を開催いたします。三鷹市立第四小学校6年生が総合学習の授業で、「三鷹の魅力を発信する」というテーマを掲げ、グルテンフリーサンドウィッチ「MOCMO sandwiches」さまと本気で商品開発をしました。

■「三鷹の魅力 はさんでどうぞ」について

「私たちの街、三鷹の魅力をもっと多くの人に知ってもらいたい！」その情熱から、特別な取り組みが始まりました。ただの食体験を超えた、三鷹の魅力を感じるサンドウィッチづくりです。

この取り組みには、初めて「アントレプレナーシップ教育」（※）に挑戦した生徒たちが中心となって参加しています。彼らは「課題解決力」「コミュニケーション力」「社会参画力」を高めることをめざし、実際のビジネスの現場で学びを深めました。

「株式会社幕明」さまと「MOCMO sandwiches」さまのご協力のもと、商品企画から原価設定、販売戦略にいたるまで、生徒たちはアイデアを出し合い、全力で取り組みました。先生方のサポートを受けながら、彼らの情熱と努力が形になり、ようやく完成したのが、この特別なサンドウィッチです。

このサンドウィッチは、三鷹の魅力を詰め込んだ一品です。ぜひ、私たちの街の魅力を味わいに来てください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

※単なる起業家育成のためのビジネス教育ではなく、社会課題を自ら発見し、解決に向けて挑戦する知識・能力・態度を身につける教育のこと

授業風景生徒たちが考えたサンドウィッチ案

■「株式会社幕明」「MOCMO sandwiches」「三鷹市立第四小学校」が共創にいたった背景

「株式会社幕明」は、アントレプレナーシップの重要性を認識し、地域や企業と連携して学校教育を充実させる活動を行っています。この取り組みの一環として、すでに交流があった「MOCMO sandwiches」と「三鷹市立第四小学校」に企画を提案しました。先生方の共感を得て、三者による共創が実現しました。

「株式会社幕明」の風間さまと「MOCMO sandwiches」の田中さまは、いずれも経験豊富な起業家です。そのため、生徒たちに実践的な内容を伝え、よりリアルな学びの機会を提供することができました。

■三鷹の魅力をサンドウィッチに込めてお届けします！（商品紹介）

三鷹産の野菜や果物を使用することを軸とし、生徒たちがグループに分かれ、アイデア出しを行い、「MOCMO Sandwiches」さまへの2度にわたるプレゼンを経て、全15案の中から商品化された6商品を販売します！

「6年1組」考案

「6年2組」考案

「6年3組」考案

「お星さまキラキラ天文台サンド」750円（税込）「抹茶いちごあんサンド」850円（税込）「ダブルベリーサンド」350円（税込）「にんじんしりしりサンド」300円（税込）「蜜芋ブリュレサンド」750円（税込）「かぼちゃロール」300円（税込）

■エポスカードご利用特典

エポスカードご利用で、サンドイッチ2個お買上げいただくと、生徒考案オリジナルサンドウィッチステッカーをプレゼント！

※数に限りがございます

■「株式会社幕明」について

「株式会社幕明」は、「食」と「学習」を通じて人と地域のウェルビーイングを高めることを目的に、学校・自治体・企業と連携した実践型の学びづくりを行っています。

特に、公立小学校の「総合的な学習の時間」を活用した商品開発においては、惣菜・レトルト食品・スイーツなど多様なテーマで、学習の成果がそのまま商品として成立する仕組みを構築してきました。商業施設や企業と連携しながら、教育現場では得がたい“リアルな学び”を実装し「食」を入口にした学習の可能性を広げながら、子ども・地域・社会がともに豊かになる学びの形を実践し続けていきます。

■「MOCMO sandwiches （株式会社 PHOENIX JAPAN）」について

吉祥寺駅と三鷹駅の間に位置し、三鷹の森ジブリ美術館からすぐの好立地にあるこの店舗では、目にも美しいおしゃれなサンドウィッチを堪能できます。その断面は見事で、ボリューム感が満点です。

特筆すべきは、すべてのサンドウィッチが小麦粉を使用しないグルテンフリー生地で手づくりされていること。具材は、贅沢にローストビーフを使用したリッチなものから、旬の果物をふんだんに使ったデザート系まで、多彩なバリエーションを取り揃えています。どれも一口食べるごとに、心躍る味わいをお楽しみいただけます。

■イベント概要

開催期間：2026年2月14日（土）～2月16日（月）

開催場所：吉祥寺マルイ 1F 店頭

営業時間：10:30～18:00

▼吉祥寺マルイ

