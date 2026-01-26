東レ発のベンチャーMOONRAKERSが大幅価格改定を発表。日本が誇る先端素材を手に取りやすく

MOONRAKERS TECHNOLOGIES株式会社

東レ発のスピンオフベンチャー、MOONRAKERS TECHNOLOGIES株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：西田誠、以下MOONRAKERS）は、2026年1月30日（金）正午より、主力商品である「ムーンテックTシャツ」シリーズの大幅価格改定（値下げ）を実施します。

本決定は、ムーンレイカーズの飛躍を支えるファンのみなさまへの御礼として、得られた収益を適切に還元するものです。 加えて、原材料や人件費の高騰が加速する社会情勢の中で、日本でのモノづくりに奮闘する仲間に対しては「縫製工賃の引き上げ」で応えつつ、「販売価格の引き下げ」でユーザーにより日本の先端技術に触れやすい環境を提供し、工場への発注数量の増大を狙います。

これらは従来のビジネスにおけるセオリーとは真逆の動きですが、新たな産業モデルの創造という理想を追い、不退転の決断を致しました。

すでにこの決断に対し、SNSなどで、「このご時世にびっくり！」「流石としか言いようがない！」「ビビった（褒）」「凄すぎる・・・」「全力で応援します！」と称賛の声が殺到しており、わたしたちは引き続き、「理想」を追い続けるとの決意を新たにしています。

価格改定の詳細：2026年1月30日（金）正午より適用

値下げの内容詳細は、下記をご覧ください。

背景：過去最高の業績達成と、直面する国内製造業の構造的課題

2025年度、MOONRAKERSは多くのユーザーの皆様のご支持をいただき、売上高で前年比倍増を達成。収益面においても、少額ながら初めて確実な収益を計上いたしました。また、この成長に伴い、弊社の生産を担う主力3縫製工場においても、決算書より着実な収益改善を確認しています。



しかし、その一方で、国内の縫製産業全体はかつてない窮地にあります。

2025年10月の最低賃金上昇、さらに2027年からの技能実習制度の新制度への移行は、小規模縫製工場の経営を圧迫します。日本国内で流通する衣服のうち日本製の占める割合は、90年代前半の50%前後から30年で、すでに1.4%の水準に激減しています。また、その状況から、国内大手素材メーカーにおいても日本での素材製造から撤退が相次ぐ状況となりました。

このままであれば、今後5年以内に日本製の占める割合が1％を切り、最終的には「日本で服を作る」という選択肢そのものが失われてしまうのではないかという強い危機感を抱いています。

共生の挑戦：赤字リスクを伴う「工賃引き上げ」と「大幅値下げ」の両立

今回の値下げにより、MOONRAKERSの商品1点あたりの利益は2割減少します。「ムーンテックTシャツ」類は弊社の売上の約半分を占める主力商品であり、現状の販売数量のままでは、今期の営業利益率を上回る利益減少を招き、実質的な赤字に陥るリスクを伴います。

それでも「関わる人々全てが豊かになる新たな産業の創造」という理想を貫くため、以下の相反する二つの施策を同時に断行いたします。

1. 「5,000円を切る価格設定」によるユーザーへの利益還元

わたしたちは、これまでの成長を後押し頂いたユーザーの皆様へ、収益を適切に還元すべきと判断しました。加えて、主力の「ムーンテックTシャツ」を4,950円（税込）というより多くの方に手に取りやすい価格で提供することで需要を喚起し、流通量の拡大をもって製造現場へさらなるオーダーの供給を狙います。

2. 「工賃引き上げ」による製造パートナーの存続支援

既存協力工場に対し、最低賃金の上昇に見合った水準の工賃引き上げを全面的に受け入れます。また、国内の高度な技術を次世代へ繋ぐための不可欠な投資として、主力3工場に加え更に複数の新規工場での生産も開始し、広く安定したモノづくりの産業基盤構築を支援します。

コスト上昇局面における大幅な値下げは経営のセオリーには反しますが、今回、わたしたちはモノづくりの仲間を少しでも支えること（産業の再興）を優先いたしました。



わたしたちは、この挑戦を通じて一人でも多くの方に日本が誇る先端素材を体感していただくことが、結果として自社の成長を促し、国内製造現場への安定した還元を同時に達成できる唯一の形であると捉えています。



今後ともMOONRAKERSは理想を貫き、ユーザーの皆様と共に歩み、日本のものづくりを再び活性化させ、関わるすべての人々が豊かさを享受できる、新たな産業構造の創造を目指してまいります。

プロダクト概要：先端素材「MOON-TECH(R)」の技術的特徴

「MOON-TECH(R)」は、日本の優れた先端技術を結集し、宇宙開発の現場で培われた知見も活用して開発された日本が誇る先端高機能素材です。

日常生活に求められる快適性・利便性を追求し、12個もの機能を、全て最高レベルを目指し開発を行いました。

わたしたちは、こうした「過剰なまでの機能性」を持つ先端素材の社会実装を通じて、現代人が抱える衣服のストレスを解消することを目指しています。

誰もが快適に、そして長く愛用できる製品を提供することで、着る人の生活の質（QOL）を向上させるとともに、衣服の買い替え頻度を抑制する持続可能なライフスタイルを提案してまいります。

【 MOON-TECH(R) の過剰なまでの機能性（一部抜粋）】

１. 高い消臭性能

閉鎖された宇宙空間で汗の臭いに悩む宇宙飛行士のウエルネスを向上させるために開発された、強力な消臭機能を搭載しています。アンモニアに対し、初期実測値で99％抑制という非常に高い消臭性能を発揮し、多汗症やホットフラッシュ、過酷さを増す夏に野外労働をされるみなさまなど、汗の臭いに悩む方々から絶賛される特別な機能です。

２．優れた防汚性能

衣類の黄ばみの原因となる最もしつこい汚れの一つが「皮脂汚れ」。そのしつこい汚れの固着すら抑制する、特殊な防汚加工を搭載しています。この機能により淡色のTシャツの天敵となる黄ばみを抑制するとともに、一般的な日常生活における汚れも容易に水洗いで除去する高い利便性を備えます。思わぬ汚れを簡単に洗い流し、後述する水ジミ抑制効果で濡れたようにも見えないため、突発的な汚れの付着に対しても対応力の高い商品です。

３. 汗染みの抑制

光を乱反射させる光学迷彩効果で、水分による光の屈折をぼやけさせる先端技術を搭載。汗をかいた際、周囲との色の差を抑えることで、汗染みを視覚的に目立ちにくくする効果を実現しています。昨今の夏の過酷な暑さの中でも汗ジミを気にすることなく、清潔にきちんと見せることを可能とした特別な機能です。

４. 高水準の遮熱・UVカット性能

白地であっても、UVカット指標において最高格付である「UPF50+」を試験にて確認。強力な紫外線遮断性能と遮熱性を備え、昨今の酷暑において気になる、日差しのダメージを軽減します。

５. 驚異の吸水・速乾性

通常の吸水速乾素材基準（拡散性残留水分率試験にて60分以内に水分率10%以下）の約2倍近いスピード（約30分で水分率10%以下に到達）を持つ、驚きの速乾性能を持ちます。弊社による洗濯試験では脱水後に水分率が10%以下に達成しており、その効果はユーザーからは「夏場なら干さなくてもそのまま着られる」とも言われるほどです。加えて、東レの持つ特殊編立技術（エアブリッジ構造）により、内側にかいた汗を瞬時に外側に移行させる特殊機能も併せ持ちます。スポーツなどで大量の汗をかくシーンにおいても肌面のドライ感を維持し、生地の肌への貼り付きなどの不快感を抑制し、さらさらと心地よい肌触りを保ちます。

■ MOONRAKERSについて

“MOONRAKERS（ムーンレイカーズ）”は、「TECHNOLOGY FUTURE, ALTERNATIVE FASHION」をテーマとする、東レ発のスピンオフベンチャーです。

日本が誇る先端テクノロジーを搭載した「進化する服」を通じ、ユーザーとともに快適で便利で美しい「未来の生活」の創造を目指しています。また、広くあらゆる方々と連携し、既存の繊維・ファッション産業の革新に挑戦しています。

■ 本リリースに関するお問い合わせ先

MOONRAKERS TECHNOLOGIES株式会社

mail : contact@moonrakers.jp

会社概要

社名：MOONRAKERS TECHNOLOGIES株式会社

代表：代表取締役 西田 誠

本社所在地：東京都中央区日本橋室町1-13-7

事業内容：日本が誇る先端技術の搭載による「服の進化」と、日本が誇る繊維技術企業との連携による「異次元のサプライチェーン」を通じ、ユーザーとともに快適で便利で美しい「未来の生活」を創造し、同時に多くのメーカー/ブランドと連携したサステナブルな「未来のファッションビジネス」の創造を目指すプロジェクト、“MOONRAKERS”の運営。

MOONRAKERS WEBSITE :https://moonrakers.jp/