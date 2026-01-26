FUNDINNOと業務連携を開始、テクノロジーによる経営の高度化を推進

株式会社GRCS

株式会社GRCS（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐々木 慈和、以下 当社）は、株式会社FUNDINNO（本社：東京都港区、代表：柴原 祐喜／大浦 学、以下 FUNDINNO）と、未上場企業のガバナンスおよびコンプライアンス強化の支援を目的とした業務連携を開始したことをお知らせいたします。

近年、スタートアップ市場の拡大とともに、未上場企業に対しても上場企業と同等の透明性の高い経営体制が求められるようになっています。特に将来のIPOを見据える企業にとって、ガバナンスの構築やコンプライアンス体制の整備は避けて通れない必要不可欠な要素です。

当社はこれまで、エンタープライズ企業を中心に組織の持続的成長を守りの側面から支援するGRC（ガバナンス・リスク・コンプライアンス）領域の製品およびサービスを提供してまいりました。一方、FUNDINNOは「FUNDOOR」を通じた取締役会運営や株主総会、IR配信などの効率化支援において豊富な実績を持っています。

この両社の強みを掛け合わせることで、未上場企業が早期から「上場」を見据えたガバナンスを標準実装できる環境を提供することを目指し、まずは相互の顧客紹介の活動から開始します。

当社はこれまで培ってきたノウハウを活かし、IPOを目指すスタートアップ企業向けに全社的リスクマネジメントツール「Enterprise Risk MT」や、統合セキュリティ管理ツール「CSIRT MT.mss」などの製品の提供を通じ、GRC領域の情報管理の高度化と効率化を支援することで、企業成長を支えるガバナンス体制の構築に寄与してまいります。

＜株式会社FUNDINNO 会社概要＞

所在地：東京都港区芝五丁目29番11号

代表取締役：柴原 祐喜／大浦 学

設立：2015年11月26日

第一種金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第2957号

加入協会：日本証券業協会

U R L：https://corp.fundinno.com

＜株式会社GRCS 会社概要＞

会社名 ： 株式会社GRCS

代表者 ： 代表取締役社長 佐々木慈和

所在地 ： 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5F

設立 ： 2005年3月

資本金 ： 50百万円

上場市場 ： 東京証券取引所グロース（証券コード：9250）

事業内容 ： GRC・セキュリティ関連ソリューション事業

URL ： https://www.grcs.co.jp/