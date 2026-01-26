外国人紹介スタートアップの(株)LivCo、新執行役員就任のお知らせ

株式会社LivCo

外国人紹介サービスを運営する株式会社LivCo（所在地：東京都新宿区、代表取締役：佐々 翔太郎）は、この度2026年1月1日付で新たに2名の執行役員が就任したことをお知らせいたします。

さらなる事業成長に向けそれぞれの事業を支える管掌役員を選任しました。経営体制を強化し、「外国人も暮らしやすい社会を創る」という弊社のミッション達成に向け邁進してまいります。

新経営体制について（2026年1月1日付）

新執行役員のコメント

執行役員 グローバルHRプラットフォーム事業 本部長

倉成 好太

〈略歴〉

岩手県出身で幼馴染はあの大谷翔平。学生時代は岩手の高専を首席で卒業後、東北大学大学院にて電気工学・材料工学を専攻。新卒で日鉄エンジニアリングに入社し、エネルギープラントの設計業務に従事。1-2年目は海外（タイ）プロジェクト、3-5年目は国内プロジェクトにおける海外メーカー担当と、海外を軸としたキャリアを積む。現在はグローバルHRプラットフォーム事業の責任者を務める。

〈コメント〉

私はこれまで営業責任者として、企業様・外国人材双方の現場と向き合いながら事業推進に取り組んでまいりました。その中で、日本の人手不足が構造的な課題として深刻化する一方、外国人材が本来持つ能力や可能性を十分に活かすための教育・支援体制や仕組みづくりには、なお大きな改善の余地があると感じています。こうした課題に向き合い、現場と事業の両面から変化を生み出していくことが、事業責任者としての私の役割だと考えています。外国人専門業者としてLivCoが培ってきた圧倒的な専門性を強みに、事業成長そのものを通じて、外国人と日本社会が持続的に共存・発展できる関係の実現に向け、全力を尽くしてまいります。

執行役員 インドネシア人材育成事業 本部長

Olivia Famic

〈略歴〉

父がインドネシア、母が日本人のハーフ。インドネシアのバリ島で18年間過ごした後、来日し同志社大学に入学。大学時代は食品ロス問題に興味を抱き、メキシコのNPOフードバンクへのインターンや京都府と地元NPO団体との共同食品ロス認知向上プログラムの運営に勤しむ。新卒ではLivCoに入社し、語学力とバックグラウンドを活かしながらキャリアアドバイザーやセールスを経験。その後、新卒２年目にしてインドネシア拠点の立ち上げマネージャーに抜擢され、日本語学校立ち上げのため母国インドネシアへ赴任。現在も日本語学校にて生徒の育成に励む。

〈コメント〉

この度、執行役員 インドネシア人材育成事業部本部長に就任いたしました、オリビアです。

「外国人も暮らしやすい社会を創る」という信念のもと、私は母国インドネシアで若者たちの教育に心血を注いでまいりました。彼らの成長が日本の人手不足を救い、日本での経験が彼らの人生を豊かにする。このWin-Winのインフラを創ることこそが、私の使命です。

現場での経験を活かし、外国人材が誇りを持ってキャリアを築ける仕組みを構築することで、彼らの「日本ではたらく」の当たり前をアップデートし、ミッション実現と企業価値向上に向けてベストを尽くしてまいります。

株式会社LivCoについて

弊社は「外国人も暮らしやすい社会を創る」をミッションに、東京/インドネシア拠点で外国人労働者というHR業界最後のブルーオーシャンマーケットに挑むスタートアップ。人材事業を皮切りに「外国人版リクルート」を目指し、教育・不動産・生活サポートなど複数領域で新規事業を連続的に立ち上げる外国人特化のインフラ企業です。

タイミー小川氏や(株)クイックなどの上場企業から累計調達額3.4億円となる戦略的資金調達を実施し、日高屋、松屋、ベネッセ、スカイラークなど累計500社以上に1,000人超の紹介実績がございます。売上前年比350%成長、上場準備フェーズに突入しました。

急速な人手不足を補うべく在日外国人労働者はこの10年で260%増の一方で、職場から失踪する外国人は年間1万人。一方途上国では貧困や紛争による社会不安が続き自己成長機会が乏しい状況が続いています。

東南アジア事業経験を持つ経営陣が中心となった圧倒的外国人目線とITの力で移民就業機会の最大化・最適化を図り日本/途上国の課題を同時に解決してまいります。

会社名：株式会社LivCo

所在地：東京都新宿区西新宿5-10-4 YSビル

代表者：代表取締役CEO 佐々翔太郎

設立：2021年7月

従業員：50名

事業内容：

・グローバルHRプラットフォーム事業

・外国人向けライフサポート事業

・外国人向け不動産事業

・外国人向けメディアプラットフォーム事業

・インドネシア人材育成事業

公式サイト：https://livco.inc

お問い合わせ：info@livco.inc

