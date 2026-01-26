千葉銀行のFPツール「おかねのバスケット」に保険シミュレーション機能を実装

株式会社キャピタル・アセット・プランニング

株式会社キャピタル・アセット・プランニング（本社：大阪市北区、代表取締役 北山雅一 以下、「当社」）は、株式会社千葉銀行（以下、「千葉銀行」）の運用するFP（ファイナンシャルプラニング）ツール「おかねのバスケット」に各種保険シミュレーション機能を提供したことをお知らせします。今回の機能追加により、お客さまに合わせた詳細なライフプランシミュレーションの実施が可能となり、お客さま一人一人に合わせた商品・サービスを包括的に提供することが可能となりました。

■背景

昨今、金融機関が対応する顧客ニーズは多様化し、担当者は一人一人のお客さまニーズを顕在化し、様々なソリューションを包括的に提供する事が求められています。このような背景から、千葉銀行は、2023年4月から2026年3月までの第15次中期経営計画において、「エンゲージメントバンキンググループ」を掲げ、顧客中心のビジネスモデルへの進化を推進しています。変化する顧客ニーズに対応し、最適なパーソナライズ提案によるサービス拡充や、ニーズを先回りした提案体制の構築を進める中で、保険商品を含めた最適な提案を行う上では業務フローや提案ツールの再設計が必要でした。

このような背景の下、当社は千葉銀行が提供する「おかねのバスケット」において、投資信託のポートフォリオ提案だけにとどまらず、顧客プロフィールに応じたライフプランシミュレーション機能を追加実装し、詳細なシミュレーション結果に基づいて千葉銀行の提供する各種の商品・サービスを包括的に提案するサービスの実現を支援しました。

■機能

▶ライフプランシミュレーション（生涯収支・セカンドライフ・万一時の収支）

顧客のプロフィールをもとに将来の収支、金融資産をシミュレーション

▶詳細シミュレーション（医療保障・介護保障・相続）

［医療保障］病気やケガの費用を試算、必要な保障をシミュレーション

［介護保障］介護が必要になった場合の費用を試算、必要な保障をシミュレーション

［相続］相続発生時における相続税額を試算、相続対策（死亡保険金非課税枠や生前贈与の活用）

をシミュレーション

▶保険機能（既加入保険・提案保険）

既加入保険に加え、ライフプランシミュレーションや詳細シミュレーションをもとにした保険を提

案し、ライフプランシミュレーションに反映

このツールにより、顧客のプロフィールを細かく設定でき、ライフプランを柔軟にカスタマイズすることが可能となります。また、各種詳細シミュレーションをライフプランシミュレーションに反映することで、顧客のニーズに沿って作成したライフプランを提示しながら提案を行うサービスが実現できます。

■株式会社キャピタル・アセット・プランニングについて

キャピタル・アセット・プランニングは、「FTとITの統合により、ファイナンシャルウェルネスを創造する」をパーパスとし、金融サービスとアセットマネジメントの改革を支援するソリューションプロバイダーです。ITソリューション、アセットマネジメント、コンサルティングの３つを事業ドメインとし、金融機関のレガシーシステムのDX化と、複数の投資目標に基づくゴールべースプランニングシステムの再構築・ＤＸ化を推進します。アセットマネジメントにおいては、事業承継・財産承継・資産運用に係る課題解決に向けて、マルチクライアントファミリーオフィスを通じて先進のフィンテックを活用し支援してまいります。

Website: https://www.cap-net.co.jp

