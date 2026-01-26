就労支援事業所向けシステム「Rakuco（ラクこ）」、利用者数6,000名・累計300事業所を突破！

株式会社SOCT

就労支援事業所向け業務効率化システム「Rakuco（ラクこ）」を提供する株式会社SOCT（本社：東京都千代田区）は、同サービスの累計利用者数が6,000名を突破したことをお知らせいたします。導入事業所数は累計300社に到達し、多くの支援現場でご活用いただけるサービスへと成長してまいりました。

背景

就労支援事業所では、国民健康保険団体連合会（以下、国保連）への請求業務をはじめ、日々の活動記録や支援計画の作成・管理、報告書の作成など、幅広い事務作業が求められます。これらの業務では、利用者ごとの個人情報や活動記録を正確に管理する必要があり、現場の大きな負担となっているのが実情です。

「Rakuco（ラクこ）」は、このような煩雑な業務を効率化し、支援業務に集中できる環境を整えることを目的に開発されました。

実際にご利用いただいている事業所さまからは、「請求処理が格段に楽になった」「操作がわかりやすく、スタッフにも好評」「どのPCからでも勤怠や記録を確認できて便利」といった声が寄せられています。日々の業務に無理なく馴染み、どんな方でも利用しやすい業務システムとして導入が広がっております。

就労支援事業所向け業務効率化システム「Rakuco（ラクこ）」とは

「Rakuco（ラクこ）」は、勤怠管理、国保連への請求業務、報酬改定への対応などを簡単操作で自動化し、事務作業の負担を大幅に軽減するサービスです。直感的でわかりやすい画面設計により、どなたでも短時間で導入・利用を始められます。監査対応に必要な各種帳票の作成、保存にも対応しており、安心して日々の業務に集中していただけます。

現在、300以上の事業所でご利用いただいており、使いやすさと実用性の高さを多くのお客様にご評価いただいております。

主な機能

お問い合わせ先

- 勤怠管理機能：日々の勤怠を記録、テレワークにも対応しており場所を選ばず勤怠管理- 業務日誌作成機能：日ごと、月ごとに業務日誌を簡単に作成、サマリー画面で利用状況を把握- 個別支援計画作成機能：個別支援計画を簡単に作成、わかりやすく管理- 請求帳票作成機能：ワンクリックで請求時に必要な書類を自動で作成- 事業所管理機能：複数の事業所をボタン一つで切替え、ひとつのアカウントで複数の事業所を管理- アセスメントシート作成機能：必要な支援の内容や背景などを作成し一元管理

弊社担当営業より、概要のご説明をさせていただきます。ご希望される方はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

サービスご案内ページ :https://lp.rakuco.app/お問い合わせフォーム :https://form.run/@rakuco-contact

【会社概要】

会社名：株式会社SOCT

所在地：東京都千代田区九段南1丁目5番6号りそな九段ビル5F

URL ：https://www.soct.co.jp/