イオレ、暗号金融資産事業における法人顧客からのレンディング申し込み金額が30億円を突破

株式会社イオレ

株式会社イオレ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀧野 諭吾、証券コード：2334、以下「イオレ」）は、暗号資産金融事業の一環として展開する法人向け暗号資産レンディングプランにおいて、法人顧客からのレンディング申し込み金額が、2026年1月26日時点で30億円相当※を突破いたしました。なお、「らくらくちょコイン」の正式リリースに合わせ、法人プランの提供を開始することをお知らせいたします。

法人顧客からのレンディング申し込み金額30億円突破の背景

※現時点の暗号資産（BTC）の市場価格を基準に円換算した金額。

イオレでは、個人向け暗号資産レンディングサービス「らくらくちょコイン」における2025年12月25日の事前受付開始以降、既存の戦略的提携パートナーを含む複数の暗号資産運用事業者に加え、暗号資産を分散投資の有力な手段として位置づける法人顧客からも、当社の分散運用を前提とした運用体制およびリスク管理方針に対して高い関心が寄せられてきました。

こうした反響を背景に、当社はこれらの事業者および法人顧客との間で、暗号資産レンディングに関する個別協議を継続的に実施してまいりました。その結果、本個人向けサービスと同様の運用スキームを活用した法人顧客向け暗号資産レンディングの申し込みに至り、法人顧客のレンディング申し込み金額は総額約30億円以上の規模へと拡大しております。

法人向けプランについて

（1）開始の背景

イオレでは、個人向けサービスの事前登録受付状況に加え、事業者・法人から寄せられた多数の問い合わせや個別協議の進捗を総合的に勘案した結果、暗号資産レンディングサービスが個人・法人の両顧客層において、当初の想定を超えるペースで市場に受容されているものと認識しております。

これらの動きは、今後の市場ニーズの拡大やサービスの拡張性を示唆するものと捉えており、当社は、暗号資産を取り巻く制度環境の変化や市場の成熟を追い風に、レンディング事業を収益拡大の重要な機会と位置づけ、法人層のニーズにも本格的に対応する方針を決定いたしました。

（2）概要

本法人向けプランは、暗号資産を既に保有し、より効率的かつ魅力的な利回りを提供する新たな運用先を検討・開拓している法人や、財務戦略の一環として暗号資産を分散投資の有力な手段と位置づけ、運用を積極的に検討する法人を主な対象としています。

個人向けサービスと同様に、複数の運用パートナーと連携した分散運用スキームを採用し、その運用収益の一部を法人顧客に還元する仕組みとしています。

貸借料率は年利8％～を基本とし、セキュリティ面では、国際的に実績を有するFireblocks社の技術を導入するなど、資産管理体制の強化を図っています。

事前受付終了および特典について

「らくらくちょコイン」の事前受付は、2026年1月28日 12:00をもって終了いたします。

事前登録を完了されたお客様には、期間限定で年利13％の優遇貸借料率を提供するキャンペーンを実施しております。

「らくらくちょコイン」事前登録ページ（1月28日12:00締切）

URL： https://www.eole.co.jp/lp/chocoin/(https://www.eole.co.jp/lp/chocoin/)

イオレは、暗号資産を取り巻く制度環境の変化や市場の成熟を背景に、個人のお客様に加え、資産運用の高度化を検討する法人層のニーズにも対応した暗号資産レンディングサービスの提供を通じて、暗号資産市場の健全な発展と、利用者価値の向上に引き続き貢献してまいります。





株式会社イオレ

本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル 4F

代 表 者：代表取締役社長 瀧野 諭吾

設 立：2001年4月25日

資 本 金：9億1533万円 ※2025年3月31日時点

従 業 員 数：100名 ※2025年3月31日時点

上 場 市 場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2334）

事 業 内 容：

・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供

・運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform」の開発・提供

・インターネット広告事業

・セールスプロモーション事業

・Web3 事業（NFT 販売代理、ギルド運営）

・旅行メディア「休日いぬ部」「休日グランピング部」の運営

・旅行事業

・AIデータセンター事業

・暗号資産金融事業



【各種サービスリンク】

■求人検索エンジン運用

https://aggregate.eole.co.jp/

■HRアドプラットフォーム

https://hr-ads.jp

■大学生広告ナビ

https://daigaku-koukoku.com/

■シニア広告ナビ

https://senior-koukoku.eole.co.jp/

■休日いぬ部

https://kyuzitsu-inubu.com/

■ポケカル

https://www.poke.co.jp/

■GPUサーバー

https://www.eole.co.jp/gpu_server/