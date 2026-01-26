APT、物流自動化の実態調査（500名対象）に基づくオンラインセミナーを2月5日開催

株式会社APT

物流システムエンジニアリングを手掛ける株式会社APT（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：井上 良太、以下 APT）は、2026年2月5日（木）に、オンラインセミナー「500名対象の最新調査から紐解く「物流DX・自動化」の成功法則」を開催いたします。



本セミナーでは、APT調査チームが物流・倉庫関連企業500名を対象に実施した最新の実態調査に基づき、多くの企業が直面する「コスト・選定・全体最適」の3つの壁を突破するための具体的なアプローチを解説します。調査対象者の86%が効果を実感した物流自動化の成功パターンを、実データとともに提供する貴重な機会です。

■セミナー開催の背景

物流現場では、人手不足や人件費高騰への対応として自動化への関心が高まっている一方で、「コスト削減をしたいが、何から始めるべきかわからない」「多様な機器やベンダーの中から、どう選定すればよいのか」「部分最適ではなく、全体最適をどう実現するのか」といった課題に直面する企業が少なくありません。



こうした状況を踏まえ、APTは物流・倉庫関連企業500名を対象とした大規模な実態調査を実施しました。その結果、自動化に取り組んだ企業の86%が効果を実感している一方で、投資の優先順位付けや選定プロセスに課題を抱えている実態が明らかになりました。



本セミナーでは、この調査結果を詳細に解説し、漠然としたコスト削減ではなく、確実な生産性向上によって投資を回収するための「最初の一手」を、成功企業のデータと比較しながら明らかにします。

■セミナーで取り上げる主要テーマ

本セミナーでは、500名の実態調査データに基づき、以下の3つの視点から物流自動化成功の鍵を解き明かします。

【テーマ1】コスト削減の「確実な一手」を見極める- 調査データに基づく「効果の出る投資領域」の提示- 確実な生産性向上によって投資を回収するための「最初の一歩」- 成功企業と未着手企業のデータ比較から見える示唆【テーマ2】選定の壁を突破する実践的アプローチ- 多様化する自動化機器・ベンダーの中から最適解を見つける方法- 調査から見えた選定プロセスの課題と解決策- 失敗しない導入パートナーの選び方【テーマ3】部分最適から全体最適への転換- 調査対象者の86%が効果を実感した自動化の成功パターン- 全体最適を実現するための統合的アプローチ- 物流DX時代に求められる戦略的思考

■こんな方におすすめ

- 物流に携わる経営企画、経理財務部門の方- 物流現場の責任者・意思決定者- 物流自動化を検討中だが、何から始めるべきか悩んでいる方- コスト削減と生産性向上を両立させたい経営層- 物流DXや自動化の成功事例を知りたい実務担当者

■セミナー概要

- タイトル:「500名対象の最新調査から紐解く「物流DX・自動化」の成功法則」- ライブ配信: 2026年2月5日（木）15:00～15:30- アーカイブ配信: 2026年2月9日（月）13:00～13:30- 開催形式: オンライン（Bizibl）- 参加費: 無料- 定員: ３０名- 主催: 株式会社APT 調査チーム- 登壇者: 執行役員 ソリューション営業本部長 栗原 勇人- 申込方法: 以下のURLよりお申し込みくださいhttps://attendee.bizibl.tv/sessions/serJYBvASsW0

■株式会社APTについて

株式会社APTは、倉庫業界に新たな価値を提供し、課題解決を通じて業界全体を変革することを目指す企業です。国内外のメーカーに依存しないマルチメーカー対応を強みとし、お客様に寄り添い、価値の最大化とコストの適正化を図りながら、倉庫で働くすべての人々に笑顔を届けます。

【株式会社APT】

会社名： 株式会社APT

設立 ： 2009年8月（創業：1984年10月）

代表者： 井上 良太

URL ： https://n-apt.com/

所在地： 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1丁目3 幕張テクノガーデン B棟 22階

事業内容：機械器具設置工事業