世界初*のBluetoothイヤホン対応AIボイスレコーダーのHiDock、専用アプリHiNotesのリアルタイム翻訳機能をグローバルでも提供開始

Sugr Technology Hong Kong Limited

オーディオハードウェア企業 HiDock LLC (本社：米国デラウェア、代表：Sean Song、以下HiDock) は、12月21日（日）から日本国内で先行提供をしていた専用アプリ HiNotesのリアルタイム翻訳機能 (ベータ版) を、グローバルでも提供開始しました。

HiNotesは、1回あたり最大4時間の文字起こしが生涯無料で利用できるだけでなく、最大10人の話者識別や30種類以上の要約テンプレート、多様なエキスポート形式など、豊富な機能を直感的かつシームレスに利用できるアプリ[天佐1] です。音声データを保存せず文字起こしのみを即時に残せる高セキュリティ設計と言語の壁を越えたリアルタイム翻訳により、グローバルな会議や多言語コンテンツでの迅速かつ効率的な情報共有を実現します。また、録音せずに文字起こし（ノート）のみを保存することも可能で、セキュリティリスクを最小限に留めます。

HiDockの製品をお持ちのお客様は、メンバーシップぷろぐらむにより、リアルタイム翻訳が毎月300分無料でご利用いただけます。さらに、HiDock P1など、リアルタイム翻訳をお得にご利用いただけるHiDock製品が期間限定でお得に手に入る「暮らし応援Winter SALE」も1月22日（木）～2月2日（月）に開催します。オンライン翻訳機能を通じて、会議・会話などあらゆる機会において言語の壁を感じない円滑なコミュニケーションを支援します。

※リアルタイム翻訳機能はベータ版となります。ユーザーのフィードバックを基に、随時品質向上のための修正を行っております。

※対応環境：現時点ではHiDock P1およびWeb版HiNotesでのみご利用いただけます。

※HiDock P1 miniへの対応や、iOS / Android アプリでの対応は現在準備中です。最新情報は公式LINEやメルマガでご確認ください。

*自社調べ（2025年2月時点）によるもので、ワイヤレスイヤホンと連携可能なAIボイスレコーダーであることを示します。なお、「ワイヤレスイヤホン」とはBluetooth(R)対応イヤホンを指し、Bluetooth非対応のイヤホンには対応しておりません。

■使用方法

1. ファームウェアアップデート

リアルタイム翻訳機能を使うには、HiDock P1のファームウェアをv 1.3.8にアップデートする必要があります。利用可能な最新バージョンは、HiNotesのデバイス設定画面から簡単に確認できます。

2. リアルタイム翻訳を開始

１. HiNotesのデバイス設定画面で「リアルタイム翻訳」のボタンを見つけて、クリックします。

２. 使用言語と目標言語を選択します。

３. 「開始」のボタンをクリックすると、リアルタイム翻訳の魅力を楽しめます。

４. 会話が終わったら、好みのテンプレートと AI エンジンを選んで、瞬時に要約を生成できます。

※ベータ版期間中は、リアルタイム翻訳で利用できる時間は1時間/回までです。

■暮らし応援Winter SALE概要

キャンペーン期間：2026年1月22日（木）～ 2026年２月２日（月）

販売場所：HiDock 公式ブランドストア（jp.hidock.com(https://jp.hidock.com/)）

主要特典：対象製品が最大37%OFF

■暮らし応援Winter SALE 注目の対象商品

HiDock P1（スペースグレー／スターホワイト）：

参考価格：26,800円 →25,460円（5%OFF）

世界初となるBluetoothイヤホン対応の高音質AIボイスレコーダー。お気に入りのワイヤレスイヤホンを使って簡単に録音・文字起こし・要約が可能で、どこにいてもクリアな音声、プライバシーが保護された会話、そして比類のない利便性を実現します。また、「通話モード」「対面モード」「つぶやきモード」の3つの録音モードを備えており、あらゆるニーズに対応しています。

製品URL：https://jp.hidock.com/products/hidock-p1

◼HiDockについて

HiDockは2022年に設立された、AIテクノロジーと人間工学デザインを融合させた革新的なオーディオハードウェアブランドです。 音声データを「活用しやすく、編集しやすいもの」に変えることで、ビジネスにおけるコミュニケーションの質を向上させ、本来の対人コミュニケーションをより豊かにすることを目指しています。

公式HP：https://jp.hidock.com(https://jp.hidock.com/)