株式会社ワイヤレスゲート

ワイヤレス・リモートサービスを提供する株式会社ワイヤレスゲート（本社：東京都品川区 代表取締役CEO：成田 徹、以下、当社）は、2026年1月より、次世代Wi-Fi技術の標準化を推進するグローバルな業界団体「Wireless Broadband Alliance（以下、WBA）」に加盟いたしました。

WBAは、世界的な通信企業が参画し、シームレスかつ安全なWi-Fi相互利用を実現する国際基準の策定を行っています。当社はこの加盟を通じて、一度の認証で世界中の拠点に自動接続可能な「OpenRoaming」への対応を本格化させます。

現在、当社が注力しているインバウンド事業において、訪日外国人旅行者の国内Wi-Fi利用体験を劇的に向上させるとともに、当社サービスをご利用いただくお客様が海外渡航時（アウトバウンド）にも世界100万拠点以上のWi-Fiスポットを快適に利用できる環境を構築してまいります。

2026年、当社は「eSIM」と「OpenRoaming」の両輪により、国境を越えたシームレスな通信ソリューションを強化いたします。今後もグローバルスタンダードな通信環境の提供を通じて、持続的な企業価値の向上に努めてまいります。

以 上