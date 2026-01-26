留学生一人ひとりが、来日前から安心して学びに集中できる環境づくり【Mooovin導入事例 ｜ 学校法人中央大学】

株式会社KACHIAL

外国人向けのお部屋探しポータルサイト「Mooovin(ムービン)」を運営する株式会社KACHIAL（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高橋幸一郎）が、学校法人中央大学へのMooovinを導入を進める中で、同大学の留学生に対しての「住まいの支援」を大学の価値に変える取り組みと、これからについてを取材した。

留学生受け入れを「大学の責任」として捉える

日本の少子化が進む中、高等教育機関には国際性の向上と高度外国人材の育成が求められています。

中央大学では、留学生の受け入れを単なる人数拡大ではなく、質を伴った中長期的な取り組みとして位置づけ、留学生の出身国の多様化や学修成果の向上を含め、大学全体で課題意識が共有されています。

これからの日本社会や国際化を支える高度外国人材の育学び、卒業生として社会に羽ばたいてもらうことが大学としてのテーマです。

昨年創立 140 年を迎えた本学では、2026 年以降を見据えた大学全体の中長期事業計画においても、留学生の受入拡充をはじめとした国際化は重要テーマの一つです。

学びの前に立ちはだかる「住まい」という現実的な壁

一方で、留学生受け入れを進める中で浮き彫りになってきたのが、住環境の問題でした。

留学生に対して行ったアンケート結果を見ると、多くの学生が「外国人であること」を理由に希望の物件に入居できないなどの苦労をしたと答えています。

日本人の我々には見えにくいですが、留学生にとって、住まい探しは大きなハードルです。

中央大学には多摩キャンパスに国内学生との共生の場としての国際教育寮がありますが、定員の関係もありすべての留学生に住んでもらうことはできません。都心のキャンパスへ通う留学生には通学時間の問題もありますし、寮ではなく一人暮らしを希望する留学生も少なくありません。

本学にとって、寮以外の選択肢をどう確保するかは、以前からの課題でした。

大学単独では解決できない課題へのアプローチ

都心部に新たに大学独自の学生寮を整備することは、様々な課題を伴います。

そこで重視したのが、外部パートナーとの連携でした。

大学が直接すべてを担うのではなく、留学生のニーズに寄り添ったサービスを紹介することで、留学生の選択肢を広げられるのではないかと考えました。

外国人向け賃貸ポータルサイト『 Mooovin（ムービン）』 は、まさにそのような選択肢のひとつになるものと期待しています。

Mooovin導入の決め手

多目的国際交流スペースであるグローバル・ゲートウェイ（グローバル館）来日前から「住まいの見通し」が立つ安心感

Mooovinは、外国人入居可能物件に特化し、物件探しから契約、入居までをオンラインで完結できるサービスです。

特に大きいのは、来日前に住まいを決められる点です。

合格発表から入学までの期間が短い留学生にとって、住所が決まることは、ビザ申請や渡航準備の面でも大きな安心につながります。

Mooovin担当者コメント

中央大学様が大切にされている「留学生が学びに集中できる環境づくり」にとって、住まいの問題は、解決しなければいけない重要なコンテンツであることが分かりました。

Mooovinが提供する情報やサポートサービスが、解決の糸口になるかもしれません。

導入後の手応え

「紹介できる選択肢」が増えたことの価値

以前は、留学生に対して国際教育寮以外の選択肢を十分に案内できないもどかしさがありましたが、 今はMooovinのような選択肢を具体的にお知らせすることができます。

住環境の選択肢は、留学生本人だけでなく、母国にいる親御さんの安心感にもつながると思います。

住まい支援が「大学のブランディング」へ

留学生や保護者が大学を選ぶ際、学習環境だけでなく生活環境も重要な判断材料になります。

住まい探しを支援する姿勢は、大学への信頼や魅力につながると考えています。

出願前の段階から、本学に入学した場合の住まいの多様な選択肢についてしっかり発信していくことが大事だと思います。

今後に向けて

留学生が本来の力を発揮できる環境づくりを

留学生が煩雑な手続きに多くの時間を取られたり、生活に大きな不安を感じたりすることなく、勉強や日本の友人作り、課外活動などの留学生活に力や時間を費やしてほしいですし、高度人材としての自分の価値を高めてほしいと思っています。

そのための環境を整備することが、本当の意味での留学生支援だと思います。

Mooovinからのメッセージ

Mooovinは、大学様の取り組みや想いを、留学生に「伝わる形」にするための住まいのインフラです。

中央大学様のように、留学生一人ひとりと真剣に向き合う姿勢を、私たちはこれからも住環境の側面から支えていきます。

Mooovinの導入やサービス詳細については、お気軽にお問い合わせください。

写真左：Mooovin事業部 藤 写真右：中央大学 松永 様

＜ 法人概要 ＞

法人名 ：学校法人中央大学

所在地 ：東京都八王子市東中野742-1（多摩キャンパス）

創立 ：1885年

従業員数 ：1,266人

学生数 ：28,011人（うち留学生数：957人） ※2025年度実績

事業内容 ：教育・研究

URL ：https://www.chuo-u.ac.jp/

＜ 取材対象 ＞

国際センター事務室 留学生受入推進PJ

担当課長：松永 伸也 様

【留学生支援における担当領域】

2035年で創立150周年を迎える中央大学の新たな国際戦略「Chuo Global-X」において、特に海外からの留学生の受入戦略について担当。リクルーティング、学修・生活支援、そして、出口支援が一体となった留学生支援施策に取り組む。

＜ 株式会社KACHIAL 概要 ＞

所在地 ：東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル38F

代表者 ：代表者取締役社長 高橋 幸一郎

設立 ：1975年4月9日

資本金 ：9,800万円

従業員数 ：50人

事業内容 ：国内外不動産を中心とした資産運用コンサルティング、不動産売買・賃貸管理事業、ITソリューション事業、多文化共生事業 ほか

URL ：https://www.kachial.com/

株式会社KACHIAL

≪本リリースに関するお問い合わせ先≫

株式会社KACHIAL Mooovin運営事務局

担当 ：藤（ふじ）

連絡先：info@mooovin.jp