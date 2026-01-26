【TOKYO SUTEAM採択】AI特化型VCのDEEPCORE、スタートアップの「人・組織の壁」を突破する2か月間の実践プログラム「SYNCLE」第1期生募集開始

株式会社ディープコア

AI特化型ベンチャーキャピタル（VC）である株式会社ディープコア（以下「DEEPCORE」）は、起業家とスタートアップ組織の葛藤を進化のサイクルに変えるプログラム「SYNCLE（シンクル）」の第1期生募集を開始しました。2月6日（金）まで受け付けます。本事業は、東京都のスタートアップ支援展開事業「TOKYO SUTEAM」の令和7年度の協定事業に採択されています。

「SYNCLE」は、約130社の投資実績を持つAI特化型ベンチャーキャピタルのDEEPCOREと、人と組織に対する経営コンサルティングファームのMIMIGURIが共同開発する、スタートアップ創業期の「孤立の壁」と「人・組織の壁」を乗り越えるための2か月間の実践プログラムです。

プログラム公式サイト :https://deepcore.jp/syncle

スタートアップの失敗要因の約65％は、事業そのものではなく「人・組織」に起因すると言われています※1。資金調達や事業計画に関する支援が充実する一方で、起業家や経営チームが直面する組織づくりやマネジメントの課題は、十分に支援されていないのが現状です。

また、各成長フェーズで直面する課題は様々で、画一的な方法で対応することはできません。本プログラムは、「孤立の壁」と「人・組織の壁」という2つの構造的課題を同時に解決し、起業家が持続的に挑戦し続けられるエコシステムを実現するために開発されました。

※1 Noam Wasserman著『The Founder's Dilemmas: Anticipating and Avoiding the Pitfalls That Can Sink a Startup』(Princeton University Press, 2013年)

■プログラム概要

「SYNCLE」では、経営者が直面する課題の性質や組織フェーズに合わせ、アプローチの異なる2つのコースを選択できます。また、2か月間のプログラムの締めくくりとしてセミオープン形式のイベント「SYNCLE EVENT」を開催し、最終発表を行う予定です。プログラムを通じて生まれた実践知はデータベース化され、参加者がアクセスできる共有資産として蓄積されます。

【全体スケジュール】

- プログラム募集開始 1月26日（月）～- プログラム開始Course Aリアル開催：3月4日（水）午後7時～10時3月18日（水）午後7時～10時＋ オンライン活動Course Bリアル開催：3月13日（金）午後7時～10時4月1日（水）午後7時～10時＋ オンライン活動- SYNCLE EVENT（最終発表） 4月24日（金）午後7時～10時

１. Course A：創業の思いを作品にして、対話する

経営者自身の葛藤を深く掘り下げ、創業の原動力となる真の動機を「他者と共有できる形の作品」として可視化します。この作品を介してステークホルダーとの深い共鳴を生み出し、組織全体に共感と対話が広がり続ける土壌を構築します。

２. Course B：「デスロードマップ」を作り対話する

先輩起業家の実体験から抽出した「組織崩壊の分岐点」を構造化し、未来の失敗を回避するための「デスロードマップ」を作成します。架空の崩壊シナリオを介した深い対話を通じて、自社の危機を未然に防ぎ、成功へと導くための具体的な知恵を導き出します。

■プログラムファシリテーター

村上 悠太

DEEPCORE ディレクター

山里 晴香

MIMIGURI プロジェクトマネージャー / ファシリテーター

臼井 隆志

MIMIGURI ファシリテーター / アートエデュケーター

■募集要項- 募集期間：2026年1月26日（月）～2月6日（金）- 対象者：- - スタートアップの起業家・経営層- - 組織づくりやマネジメントに課題を感じている方- - 創業初期～成長期のスタートアップ関係者- 定員：各コース15人程度- 申し込み方法：専用フォームより応募- 申し込みフォーム：https://forms.gle/PLvytctrLf24e39w6- 公式サイト：https://deepcore.jp/syncle- 運営会社：DEEPCORE / MIMIGURI■「SYNCLE（シンクル）」について

「SYNCLE（シンクル）」は、約130社の投資実績を持つAI特化型ベンチャーキャピタルのDEEPCOREと、人と組織に対する経営コンサルティングファームMIMIGURIが共同開発する、スタートアップ創業期の「孤立の壁」と「人・組織の壁」を乗り越えるための支援プログラムです。東京都が主催するスタートアップ支援事業「TOKYO SUTEAM」の令和7年度の協定事業に採択されています。

URL：https://deepcore.jp/syncle

■MIMIGURIについて

MIMIGURIは、文部科学省認定（※）の研究機関として、組織の創造性を賦活する最新理論を実践し、社会の変革を促す経営コンサルティングファームです。デザイナー、ファシリテーター、エンジニア、コンサルタント、研究者など多様な専門家が連携し、人材育成、組織開発、制度設計、事業開発、ブランド開発を有機的に組み合わせたコンサルティングサービスを提供しています。また、人と組織の総合知を発信する探究メディア「CULTIBASE」の運営にも取り組んでいます。

URL：https://mimiguri.co.jp/

※ 2022年2月をもって文部科学省より科学研究費補助金取扱規定（昭和40年3月30日文部省告示第110号）第2条第4項に規定する「研究機関」として正式に認定

■DEEPCOREについて

DEEPCOREは、技術で世界を変える志を持つ起業家を支援する、AIおよび先進的技術分野のスタートアップに特化したベンチャーキャピタルです。プレシード～アーリーステージのヘルスケア、製造、物流などあらゆる業界・産業に投資をおこなっています。

投資活動に加え、起業家の支援にも注力しており、AI技術者・研究者・起業家のコミュニティ「KERNEL（カーネル）」を運営しています。さらに、スタートアップの採用支援をおこなう「LINKS by KERNEL」、人・組織の壁を突破する実践プログラム「SYNCLE」、技術シーズと経営人材のマッチング事業などを展開し、スタートアップの成長と事業創出を支援しています。

■DEEPCORE公式SNS

note：https://note.com/deepcore_kernel

X：https://x.com/DEEPCORE_Inc

Facebook：https://www.facebook.com/DEEPCOREinc/

【会社概要】

会社名 ：株式会社ディープコア

代表取締役：仁木 勝雅

本社 ：東京都文京区本郷4-1-4 Design Place α 3F, 4F

URL ：https://deepcore.jp