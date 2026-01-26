西武池袋本店に新ブティックをオープン

ポメラート・ジャパン株式会社

2026年1月24日（土）、ポメラートは西武池袋本店5階に新たなブティックをオープンいたしました。東京屈指の活気あふれるエリアに誕生した新店舗は、コンテンポラリーなデザインとイタリアの卓越したクラフツマンシップが融合し、ミラノの精神性とポメラートならではの革新的な世界観を表現しています。

昨年末に上海およびロサンゼルスで発表された新しいブティックコンセプトに続き、ポメラートはクリエイティブな空間デザインを東京でも展開します。大胆で印象的なブティックのファサードは、メゾンの金細工技巧を連想させる深みのある真鍮は彫刻のように仕上げられ、光をとらえます。洗練と温もりに満ちたポメラートの世界観への扉となる、丸みを帯びたアーチは、メゾンのアイコニックなジュエリーに見られるセンシュアルな曲線を思い起こさせます。

イタリアの芸術性への現代的なオマージュとしてデザインされたブティックは、ポメラートのアトリエである「カーサ・ポメラート」を思わせる上質な空間が広がります。控えめでありながら心地よく、ミラノらしいエレガントな空気感が漂います。プライベートルームには、イタリアを代表する女性建築家兼デザイナーであるチニ・ボエリがArflexのためにデザインした名作「ボトロ」アームチェアに、メゾンのシグネチャーカラーであるモンテナポレオーネレッドが配されています。ポメラートを象徴するダスティピンクを基調に、上品なピンクマーブルのアクセントを加えた、やわらかく女性らしいカラーパレットがジュエリーを引き立てます。

店内をやさしく照らすのは、ミラノを拠点とする照明デザイナー6:AMによる特注ウォールランプ。テクスチャーのあるガラスから放たれる温かな光が、カラージェムストーンの色彩をより鮮やかに映し出します。ゴールドのフレーミングと曲線を描くディスプレイが、落ち着きと壮麗さを兼ね備えた空間を創り出し、ひとつひとつのジュエリーはまるでアート作品のように際立ちます。ブティックには、イタリア人アーティスト、Nicolò Quiricoの作品も展示されており、彼の建築的コラージュは、ミラノの歴史的風景を感じさせながら、東京とイタリアを美しくつなぎます。

ブティックは発見と会話を促すよう設計され、ジュエリーを手に取り、その魅力を五感で楽しむことができます。よりプライベートな体験のために、VIPルームも完備しております。静謐で居心地の良いこの特別な空間では、色彩に満ちた「ヌード」から、金細工技術の職人技が光る「イコニカ」まで、ポメラートのハイジュエリーとアイコニックなコレクションを心ゆくまで堪能いただけます。

ポメラートブティック 西武池袋店は、単なる店舗ではなく、ミラネーゼのスタイルを体験する空間として、ジュエリーメイキングの芸術と、豊かな暮らしの美学が出会う場所です。

ポメラートブティック 西武池袋店

オープン：2026年1月24日

場所：東京都豊島区南池袋1-28-1西武池袋本店 5階

電話番号：03-6709-3650

営業時間：午前10時～午後8時（西武池袋本店の営業時間に準ずる）