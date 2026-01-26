子会社の商号変更及び DX 事業に係る業務統合に関するお知らせ

セレンディップ・ホールディングス株式会社

セレンディップ・ホールディングス株式会社（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長兼CEO 竹内 在 以下、当社）は、DXコンサルティング事業に係る業務を当社の連結子会社であるセレンディップ・テクノロジーズ株式会社（以下「テクノロジーズ社」という。）へ吸収分割により継承し、併せてテクノロジーズ社の商号を変更することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．DXコンサルティング事業に係る吸収分割の目的

「事業運営」と「経営統括」を明確に分離し、それぞれの機能を最適化することにあります。

本分割によりＤＸコンサルティング事業の執行機能を当社へ集約し、純粋持株会社としての役割に一層専念します。

これにより、グループ全体における中長期的な価値創造の源泉となる経営資源を、戦略立案・資本政策・人材戦略・Ｍ＆Ａ・新規事業創出へ重点的に投入することが可能となります。

一方、テクノロジーズ社においては、これまで個別に管理・運営されていた事業を統合することで、意思決定の迅速化と事業運営の一体管理を実現します。

さらに、仮説思考に基づく課題設定から施策の実行・定着まで、業務改革と現場改善を一貫して提供するワンストップサ ービス体制を確立し、提供価値の最大化を図ります。

本会社分割を通じ、当社グループは経営と事業のそれぞれが最適な形で機能する体制を構築し、企業価値の一段の向上を目指してまいります。

▼詳細は適時開示で公表されている以下ニュースリリースをご参照ください。

連結子会社の吸収分割（簡易分割・略式分割）に関するお知らせ(https://ssl4.eir-parts.net/doc/7318/tdnet/2742510/00.pdf)

２．当該連結子会社の新商号

本会社分割時に、テクノロジーズ社は、「アクストリア株式会社（AXTRIA Co., Ltd.）」に商号を変更いたします。

今まで当社ＤＸコンサルティング事業部で培ってきた戦略的なコンサルティング力、およびデジタル変革をリードする知見と、テクノロジーズ社が持つエンジニアリングソリューションによるものづくりの現場を支える高度な技術力の強みを統合し、〈ものづくりを支える力〉〈デジタル変革推進力〉〈コンサルティング能力〉の三つの柱を一体として提供するという想いを込めて、商号を「アクストリア（AXTRIA＝Axis（アクシス/軸）と Triad（トライアド/三和音、三本柱）を組み合わせた造語）」と致しました。

このロゴは、当社の連結子会社であり、デザイン領域で実績を持つ株式会社アペックス（以下、アペックス）が手掛けました。

３．アペックス GUI デザインチームのコメント

新社名「Axtria」のロゴマークデザインは、自動車をはじめ、様々なプロダクトのUI・UXデザイン領域で実績を有するApex GUI デザインチームが担当いたしました。

Axtria には、「ものづくり」「デジタル変革」「コンサルティング」という三つの柱によって、

新たな顧客価値を創出していくという意志が込められています。

新ロゴマークでは、この三本柱がひとつの軸のもとに融合する姿を、重なり合うトライアングルで表現しました。

トライアングルは三位一体の関係性を象徴するとともに、頭文字「A」をかたどり、企業としての新しいスタートを示すシンボルにもなっています。

ロゴカラーのグリーンは、穏やかさの中に力強さを備えた色調を採用し、時代や環境の変化に柔軟に対応しながら、高い発展性・将来性・成長力をもって価値を創出し続ける企業の姿を表現しています。

このロゴマークに込めた「融合」と「成長」のイメージが、Axtria 社はもちろん、セレンディップ・グループ全体を牽引し、より良い未来を形づくる力となることを願っております。



新社名と新ロゴマークのもとで、重なり合う価値がさらなる広がりと可能性を生み出していくことを祈念し、Axtria の今後ますますの発展を心よりお祈り申し上げます。

４．商号変更日

2026 年４月１日（予定）

セレンディップ・ホールディングス株式会社

本 社 ：愛知県名古屋市中区錦一丁目５番地 11 号

設 立 ： 2006年8月

代 表 者 ：代表取締役社長兼 CEO 竹内 在

事業内容 ：経営受託及び事業再生、投資事業、経営コンサルティング

URL :https://www.serendip-c.com/

セレンディップ・テクノロジーズ株式会社

本 社 ：愛知県名古屋市中区錦一丁目５番地 11 号

設 立 ： 2006年8月

代 表 者 ：代表取締役社長 森 博和

事業内容 ：機械、電気・電子、産業機器、IT・情報システムにおける設計開発の技術者派遣、受託、請負業務、ソフトウエア設計・開発・販売・保守

URL :https://www.serendip-tec.com/

株式会社アペックス

本 社 ： 東京都八王子市宇津木町523-1

設 立 ：1975年4月

代表者 ：代表取締役社長 本多 伸彦

URL ：https://www.serendip-c.com/

事業内容：開発段階における試作受託