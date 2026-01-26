投資一任サービス「SBIラップ×SBI新生銀行」預り資産残高1,000億円突破のお知らせ

株式会社SBI証券

株式会社SBI新生銀行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：川島克哉、以下「SBI新生銀行」）、株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「SBI証券」）、および株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役：四元盛文、以下「FOLIO」）は、投資一任サービス「SBIラップ×SBI新生銀行」の預り資産残高が、2026年1月23日（金）時点で1,000億円を突破したことをお知らせいたします。

本サービスは、SBI新生銀行が2022年8月にSBI証券と金融商品仲介業務で提携し、同年10月に提供を開始したものです。提供開始後、順調に残高を伸ばし、約11ヵ月で200億円、約1年9ヵ月で500億円を突破し、このたび約3年3ヵ月で1,000億円に到達しました。

「SBIラップ×SBI新生銀行」は、お客さまのリスクの許容度に応じて5つの運用スタイルから最適なポートフォリオを選択できる投資一任サービスです。FOLIOの投資一任プラットフォーム「4RAP」を活用し、SBI新生銀行の店舗での対面コンサルティングとSBI証券の金融商品仲介口座を通じ、幅広い資産形成ニーズに対応しており、本サービス開始以降、1万人を超えるお客さまにお申し込みいただいております。

パフォーマンスは、運用開始以降、各運用スタイル別に41.90％～67.64％の上昇となっています。毎月のリバランスにより最適な投資配分を維持しており、おまかせで運用ができるという高い評価が、4割を超えるお客さまからの追加投資につながっています。

SBI新生銀行、SBI証券、FOLIOは、今後も「顧客中心主義」のもと、長期の資産形成に資する投資一任サービスを提供し、お客さまのニーズに合わせて資産形成を支援してまいります。

（過去の運用実績であり将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません）

2022年10月26日（サービスリリースした2022年10月20日に申込みを行い最短で運用を開始した場合における、投資対象となる8種類の専用投資信託（以下、「投資対象ファンド」と表示）の買付約定日）から2025年12月30日まで、「SBIラップ×SBI新生銀行」に投資していた場合の運用実績です。投資対象ファンドの基準価額（信託報酬やその他の費用、投資対象ファンドを通じて保有するETFの分配金が考慮されています。）をもとに、運用手数料年率1.21％（税込）を考慮のうえ、「（計算期間終了日時価／計算期間開始日時価）-1」で計算した値を%で表示しています。リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。表示している割合は年率ではありません。計算後の数値の小数第3位以下を切り捨てて表示しています。最新の運用状況は月次レポートをご確認ください。https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/swrap/swrap_tempo/

「SBIラップ×SBI新生銀行」は、「4RAP」を活用し、販売や投資アドバイスを対面で行う「SBIラップ×」（エスビーアイラップクロス）シリーズの第1号商品で、SBI新生銀行での店舗提供に特化したサービスです。

「4RAP」は銀行・証券会社等金融機関向けプラットフォームであり、投資一任運用に関する契約管理・運用管理システムに加え、ペーパーレスを実現する対面営業用フロントツールも完備しています。導入先の金融機関やそのお客さまに合った複数のサービス展開を可能にし、一人ひとりに寄り添ったサービスを実現します。

＜金融商品取引法等に係る表示＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/885_1_09d93d827cbab04ed34b57c8434e311e.jpg?v=202601260821 ]

＜手数料等及びリスク情報について＞

本商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、本商品の購入には手数料等その他費用がかかります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/885_2_5596de4a07034c686b070370f20e5694.jpg?v=202601260821 ]

＜手数料等及びリスク情報について＞

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります（信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD（くりっく株365）、店頭CFD取引（SBI CFD）では差し入れた保証金・証拠金（元本）を上回る損失が生じるおそれがあります）。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/885_3_f400b3c3cc950fb185c427301a82af81.jpg?v=202601260821 ]

＜手数料等及びリスク情報について＞

FOLIOの金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じるおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。

以 上