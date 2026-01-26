【Kstyle×IDOLCHAMP】世代別・K-POP界の“顔面最強”アイドルを決定！新プロジェクト「最強ビジュアルランキング」の投票受付を開始

株式会社 NEOWIZゲームオン

韓国エンタメニュースのリーディングメディア「Kstyle」と、世界中のK-POPファンが利用するアイドル応援アプリ「IDOLCHAMP（アイドルチャンプ）」は、共同企画として「Kstyle 最強ビジュアルランキング」を開催し、本日2026年1月26日（月）より決勝投票の受付を開始いたしました。

■ 企画概要

本プロジェクトは、K-POPシーンを彩る数多のアーティストの中から、ファンの熱意によって各世代の「ビジュアルキング」を選出する投票イベントです。 事前に実施されたアンケート結果に基づき選抜されたノミネートアーティストたちが、頂点を目指して競い合います。

■ 3つの世代別部門で激突

今回は、単なる人気投票ではなく、年代ごとの魅力にフォーカスした3部門制を採用しました。

【TEENS部門】 瑞々しい魅力でファンを虜にする、10代の次世代スター

【20s部門】 トレンドを牽引し、SNSでも圧倒的な話題性を誇る20代のビジュアル担当

【30s＋部門】 年月を経てさらに洗練された美しさを放つ、30代以上の実力派レジェンド

各世代を代表する美しい顔立ちとカリスマ性を持つアイドルたちの中から、誰が栄冠を手にするのか。グローバルファンの投票により決定されます。

■ 開催スケジュール・参加方法

「Kstyle最強ビジュアルランキング ～Powered by IDOLCHAMP～」

投票期間： 2026年1月26日（月）～ 2026年2月9日（月）23:59

結果発表： 2026年2月10日（火）～ 11日（水）頃（Kstyle記事内およびアプリ内にて予定）

投票プラットフォーム： アプリ「IDOLCHAMP」

投票ルール： アプリ内通貨「Ruby CHAMSIM（赤）」を使用（10 Ruby CHAMSIM＝1票）。 ※Ruby CHAMSIMは、広告視聴（無料）やショップ購入（有料）にて獲得可能です。

■アプリダウンロード

＜App Store＞

https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018

＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)



◆TEENS部門

＆TEAM MAKI / AHOF ダイスケ / ALPHA DRIVE ONE アンシン / ALPHA DRIVE ONE サンヒョン / BOYNEXTDOOR ウンハク / CLOSE YOUR EYES キョンべ / CLOSE YOUR EYES ケンシン / CLOSE YOUR EYES スンホ / CORTIS ゴンホ / CORTIS ジュフン / CORTIS ソンヒョン / CORTIS マーティン / IDID ウォンビン / KickFlip ドンファ / KickFlip ドンヒョン / NCT WISH サクヤ / NCT WISH リョウ / NEXZ セイタ / NEXZ ソゴン / NEXZ トモヤ / NEXZ ハル / NEXZ ヒュイ / NEXZ ユウキ / NouerA ファン / NouerA リン / SEVENTOEIGHT ディオム / TWS ギョンミン / TWS ジフン / ZEROBASEONE ハン・ユジン





◆20s部門

＆TEAM FUMA / ＆TEAM HARUA / ＆TEAM JO / ＆TEAM K / ＆TEAM NICHOLAS / ALPHA DRIVE ONE サンウォン / ALPHA DRIVE ONE ジュンソ / BTS ジョングク / ENHYPEN ニキ / INI 西洸人 / INI 池崎理人 / INI 木村柾哉 / JO1 河野純喜 / JO1 佐藤景瑚 / JO1 川西拓実 / n.SSign カズタ / n.SSign ソンユン / n.SSign ハンジュン / NCT WISH シオン / NCT WISH ユウシ / NCT ジェミン / NCT シャオジュン / NEXZ ユウ / RIIZE ウォンビン / RIIZE ウンソク / RIIZE ショウタロウ / RIIZE ソンチャン / Stray Kids ヒョンジン / Stray Kids フィリックス / Stray Kids リノ / TOMORROW X TOGETHER スビン / TOMORROW X TOGETHER テヒョン / TOMORROW X TOGETHER ヒュニンカイ / TOMORROW X TOGETHER ボムギュ / TOMORROW X TOGETHER ヨンジュン / TWS シンユ / TWS ドフン / ZEROBASEONE キム・ジウン / ZEROBASEONE ソン・ハンビン





◆30s＋部門

2PM ウヨン / 2PM ジュノ / 2PM テギョン / B1A4 ゴンチャン / BTOB ソンジェ / BTOB ヒョンシク / BTS ジミン / BTS V / BTS ジン / CNBLUE ジョン・ヨンファ / D-LITE / EXO カイ / EXO チャンヨル / EXO ディオ / EXO ベクヒョン / G-DRAGON / INFINITE エル / MONSTA X ヒョンウォン / NCT テヨン / ORβIT ユンドン / ORβIT ヨンフン / SEVENTEEN ジョシュア / SEVENTEEN ジョンハン / SHINee テミン / SHINee ミンホ / SUPER JUNIOR イェソン / SUPER JUNIOR イトゥク / SUPER JUNIOR ウニョク / SUPER JUNIOR キュヒョン / SUPER JUNIOR シウォン / SUPER JUNIOR ドンヘ / SUPER JUNIOR ヒチョル / ウォノ / ジェジュン / ジュンス / 東方神起 チャンミン / 東方神起 ユンホ

▼各部門の投票ページはこちら▼

TEENS：https://tinyurl.com/5bvcs2tj

20s ：https://tinyurl.com/48pww7bs

30s+ ：https://tinyurl.com/594fmv4d

