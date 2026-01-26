【Yahoo!ショッピング】SNSを通じて誰でも気軽に始められる「Yahoo!ショッピングアフィリエイト」の提供を開始

LINEヤフー株式会社

Yahoo!ショッピングアフィリエイト：https://shopping.yahoo.co.jp/notice/affiliates/



LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が運営する「Yahoo!ショッピング」は、SNSを活用した集客強化を目的として、ユーザーが商品やサービスを紹介することで簡単に報酬を得られるサービス「Yahoo!ショッピングアフィリエイト」（以下、本サービス）の提供を本日より開始しました。本サービスでは、簡単にアフィリエイトリンクを発行・共有できる仕組みを提供し、インフルエンサーや一般ユーザーによる紹介投稿の活発化を目指します。あわせて出店ストアは、商品ごとに料率を柔軟に設定でき、SNS経由の集客や取扱高拡大が期待できます。

昨今、SNSを通じてお買い物に関する情報収集を行う傾向が高まっており、SNSを起点とした購買行動が活発化しています。これまでも「Yahoo!ショッピング」では、SNSを活用した集客に注力し、インフルエンサーによる訴求、公式アカウントの運用（※1）、各種投稿キャンペーンなどを通じ、SNSを起点としたユーザーとのタッチポイントを積極的に強化・拡大をしてきました。

※1：Yahoo!ショッピング公式インスタグラム https://www.instagram.com/yahoo_shopping_jp/

Yahoo!ショッピング公式X https://x.com/yahoo_shopping

その結果、「Yahoo!ショッピング」のUGC数が投稿キャンペーン前後で約13.5倍に伸びる（※2）など、SNSでの各施策の取り組みの成果が出ています。しかしながら、アフィリエイト領域においては、SNS経由の流入数拡大に向けた施策が必ずしも十分とは言えない状況でした。

※2：2024年5月と2025年7月のUGC（一般ユーザーによる自発的な投稿）比較。「Yahoo!ショッピング」調べ。

こうした背景を受け、アフィリエイトプログラムを刷新し、今回新たに本サービスの提供を開始します。初期費用や審査不要で、Yahoo! JAPAN IDがあれば誰でもすぐに始められます。

商品検索ページや商品詳細ページ上などから、商品ごとにアフィリエイト料率が確認でき、アフィリエイトリンクが簡単・手軽に発行できるようになり、そのリンクをSNSやブログなどに貼って共有し、そこを経由して商品が購入されると、紹介報酬を受け取れます（※3）。さらに、おすすめ商品は「お気に入りリスト」で、複数商品をリストにまとめてコメントと一緒に共有できます。

※3：成果報酬は、「PayPayマネー」です。

一方、出店ストアは、既存のアフィリエイト経由での流入に加え、新たな流入を獲得でき、集客数を増やし、取扱高の拡大につながります。また、商品紹介促進のため、商品ごとに料率を柔軟に設定できるようになり、出店ストア・紹介者・ユーザーすべてにとって利便性の高いプログラムを提供します。

■「Yahoo!ショッピングアフィリエイト」イメージ図

また2月2日（月）より、新サービスのリリースを記念して、最大10,700円相当の「PayPayポイント」がもらえるキャンペーンも実施予定です。

■「リリース記念！最大10,700円相当もらえる！」キャンペーン概要

- 実施期間：2026年2月2日（月）12:00～2月28日（土）23:59- 特典内容：特典1. アフィリエイター登録・サイト登録・PayPay連携の完了で「PayPayポイント」200ポイントもらえる特典2. 初めてのSNS投稿で「PayPayポイント」500ポイント当たる特典3. Xに指定キーワードを投稿で「PayPayポイント」10,000ポイント当たる

※もらえる/当たる「PayPayポイント」は、有効期限なく全てのPayPay加盟店で利用できる「PayPayポイント（通常）」です（出金・譲渡不可）。

今後、本サービスは、登録や投稿促進に関するキャンペーンなどを随時開催していく予定です。またアフィリエイター（インフルエンサー・一般ユーザー）が積極的に取り組めるような環境整備や、収益化しやすい機能開発を進めていきます。

『日本中を「買ってよかった」で埋め尽くす』をビジョンとする「Yahoo!ショッピング」は、本サービスを通じて、アフィリエイト経由の集客をSNS含め大幅に増加させ、出店ストア・紹介者・ユーザーの三者にメリットのある設計で、今後も取扱高最大化に向けた支援を強化してまいります。