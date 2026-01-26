役員人事のお知らせ
株式会社良品計画
[表: https://prtimes.jp/data/corp/987/table/1778_1_b1ab367bedb3868d2e34af7b6d2f211c.jpg?v=202601260751 ]
株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水 智）は、下記の通り2026年2月1日付での役員人事を決定しましたので、お知らせします。
１．執行役員人事（2026年2月1日付）
２．別添資料
2026年8月期下期（2026年2月1日付） 役員業務分担(https://files.microcms-assets.io/assets/1abbce69114443b0af3672230990db72/7e3fe9350e8a4da4b7a0f11108c3d067/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%88%86%E6%8B%85.pdf)