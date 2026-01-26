【新発売】累計販売100万食突破、食物繊維で未来を変える『FUN FIBER』グラノーラシリーズの新味『あんグラノーラ』

ｍｈ株式会社いつもおそばに、あんグラノーラ

ｍｈ株式会社（所在地：奈良市）は、食物繊維でおなかと心を満たし、人も地球も健康にする食品ブランド「FUN FIBER／ファンファイバー」より、グラノーラの新味「あんグラノーラ」を、2026年1月26日より公式webサイト（https://www.funfiber.jp）にて発売をスタートしました。

○ふつうじゃない食物繊維を、おいしく、自然に、簡単に。

あんグラ＆きな粉＆豆乳あんグラ＆抹茶＆お湯

ずーっと食物繊維が足りていない日本人。戦後直後と比べて、その摂取量は約半分程度にまで減っています。この現実を踏まえて、厚生労働省も食物繊維摂取の目標量を設定していますが、現状の日本人の摂取量と、世界基準ともいえる科学的に根拠のある理想的な摂取目標値（25g以上）との差があまりにも大きく、この値を設定しても実現が難しいとの理由で、控えめな摂取目標値（年齢性別ごとに18～22g以上）を設定しています。実際には、成人（18歳以上）の食物繊維摂取量は中央値で13.3gと、理想値と比較すると11.7gも不足していますが、かといって、戦前のような食生活に戻ることも簡単ではありません。そこでFUN FIBERは、食物繊維をおいしく、簡単に、かつ十分に摂取できる食品ブランドとして生まれ、新発売のあんグラノーラの場合、1食で11gの食物繊維を補うことができます。

※日本人の食事摂取基準（2025年版）より

○量だけでなく質も重要。多彩で多才な食物繊維。

大粒仕上げのあんグラノーラ

善玉菌、悪玉菌と大別していたのは昔の話。今や腸内微生物もダイバーシティの時代。

多様な種類の微生物をたくさん腸で育てることが、健康にとってとても重要であることが明らかになってきました。FUN FIBERのあんグラノーラなら、オート麦、小豆、玄米、くるみ、アガベなど、多様な食物繊維素材を腸に届けて、多様な微生物に栄養を与えます。

○人だけでなく、地球も健康にする食物繊維。

煮小豆

捨てられているものにこそ、実は食物繊維は多いもの。有名なのは野菜ジュースで、大切な食物繊維を搾り取ってしまった野菜ジュースの場合、丸ごと野菜と比較すると、その栄養は全く異なります。

あんグラノーラには、あんこ屋さんでの小豆加工工程で利用しきれなかった小豆の皮や小豆の煮汁を練り込んでいます。この中には、食物繊維やポリフェノール、小豆の風味が詰まっていてFUN FIBERには宝物のような存在。おいしく加工すれば、人は健康になって、環境への負荷軽減に貢献できる。

FUN FIBERと橋本食糧さんとの新しい取り組みです。

○食べ方いろいろ

橋本食糧工業（株）× FUN FIBER

オート麦をベースに、いろんな小豆素材、玄米ポンを合わせて、甘さを控えたやさしい味わい。

定番の豆乳やヨーグルトと一緒に、またお湯をかけると具だくさんぜんざい風に。

大粒に焼き上げているので、そのままつまんでおやつにも最適です。

季節の果物と

いちご大福風？

お茶うけに

ヘルシーおやつとして

ヨーグルトと

実はけっこうい合います

お湯をかけてぜんざい風

夏は水でもイケます

○糖質オフで、栄養いっぱい、しかもグルテンフリー、添加物不使用

食物繊維を多くすると、自然と糖質も抑えられて、コーンフレークと比べて糖質39％OFF（水分補正後）。1食分で比較すると、食パン5枚切り（80g）と比べて約37%OFF、玄米ご飯1杯（180g）となら約60%OFFになります。さらに、自然の素材から、たんぱく質、鉄、亜鉛、カリウム、カルシウム、マグネシウム、葉酸、ビタミンB1なども補えます。しかも、グルテンフリー※1、添加物不使用※2。

※1:10ppm以下

※2:香料、酸味料、着色料、乳化剤、人口甘味料、防腐剤、PH調整剤、光沢剤、増粘剤等、不使用

商品概要：Fiber-Rich AN GRANOLA

原材料：有機オート麦、有機アガベ食物繊維、さらし餡、小豆甘納豆、玄米粉、有機黒糖、きび糖、くるみ、エンドウ豆食物繊維、小豆煮汁、こめ油、オート麦食物繊維、玄米ポン、小豆皮粉末、食塩、ココアパウダー

容量：250g

定価：1,790円（税込）

賞味期限：10ヵ月

詳細：https://www.funfiber.jp/lineup/an_granola.html

店頭用パッケージも間もなく

当初はECでの販売となり、同パッケージでの店頭卸も開始しますが、店頭販売に適したパッケージの導入も進めており、間もなく発売を開始。お客様との接点を増やして参ります。

FUN FIBER 公式サイト

オンラインストア：https://www.funfiber.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/fun_fiber/

企業概要：ｍｈ株式会社

代表者：窪 聡宏

所在地：京都府木津川市梅美台5-26-4

主な事業：

『体によくって、おいしくって』をモットーに、おいしい機能性食品の企画・開発、製造、販売、コンサルティングを行っています。

HP：https://www.instagram.com/fun_fiber/