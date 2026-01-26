全国各地の旬いちごを贅沢に堪能する、春のひととき 「桜いちごセレクション アフタヌーンティー」3月1日より販売開始

ストリングスホテル東京インターコンチネンタル

品川駅港南口より徒歩1分、ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 26階に位置する、イタリアングリル「メロディア」(https://intercontinental-strings.jp/jp/dine/melodia)では、3月1日から4月30日までの期間限定で、待ちわびた春を彩る「桜いちごセレクション アフタヌーンティー」をご提供いたします。

全国各地から選りすぐった旬のいちごをふんだんに使用。それぞれの産地ならではの甘みや食感の違いを、食べ比べながらお楽しみいただけます。

桜をモチーフにした華やかなスイーツは、見た目も香りも春爛漫。とちあいかのミニパフェ、紅ほっぺのいちご大福、スカイベリーの柚子シュークリーム、あまおうの抹茶ケーキ、そして白いちごの桜ジュレまで、個性豊かないちごスイーツが勢ぞろい。

スコーンはプレーンと桜の2種を、クロテッドクリームと桜練乳ジャムで贅沢に。セイボリーも桜エビやスモークダック、桜パンナコッタなど春の彩りと風味を大切にしたラインナップです。

五感で春を満喫できる、特別なひとときをお届けします。



桜いちごセレクション アフタヌーンティー

期間：2026年3月1日（日）～ 2026年4月30日（木）

場所：イタリアングリル「メロディア」(https://intercontinental-strings.jp/jp/dine/melodia)

時間：14:00～ 、16:30～ (L.O.) ※2時間制

料金：お一人さま 7,040円

桜いちごセレクション イブニングハイティー

時間：18:00 ～ 21:30 (L.O.19:30) ※2時間制

料金： お一人さま 8,360円

＊トリュフ風味のフライドポテト付



※表示料金は消費税込みとなり、15%のサービス料を別途申し受けます。

◆メニュー詳細

詳細・ご予約はこちら :https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/sakura-ichigo-afternoontea2026

とちあいかを使用したミニパフェは、瑞々しい果実感と軽やかなクリームが重なり、春らしい余韻を残す一品。紅ほっぺのいちご大福は、口に含んだ瞬間に広がるジューシーな甘酸っぱさと、やわらかく伸びるおもちのもちもち食感が心地よく、一口ながらも高い満足感をお楽しみいただけます。サクッとした生地から爽やかな香りが広がるスカイベリーと柚子のシュークリーム、白いちごを閉じ込めた桜ジュレ、あまおうの濃厚な甘みと抹茶が上品に調和するケーキなど、旬のいちごを桜のエッセンスとともに仕立てたスイーツが、ひと口ごとに異なる表情を見せてくれます。

セイボリーには、香ばしい桜エビやスモークダック、瑞々しいグリーンアスパラガスなどを揃え、甘味の合間に心地よい変化を添える春色の味わいに仕上げました。

また、桜をモチーフにホテルのバーテンダーが考案した、2種のオプショナルカクテルもご用意しております。アフタヌーンティーの世界観をより一層引き立てる、見た目にも華やかな一杯は、追加料金にてお楽しみいただけます。



〈スイーツ&スコーン〉

・桜いちごミニパフェ（とちあいか）

・いちご大福（紅ほっぺ）

・いちごと柚子のシュークリーム（スカイベリー）

・いちごと抹茶のケーキ（あまおう）

・桜ジュレ（白いちご）

・プレーンスコーン

・桜スコーン

・クロテッドクリーム

・いちごと桜練乳ジャム



〈セイボリー〉

・桜エビのケーキ レッドカレーとスイートチリソース

・スモークダックと梅干しのタコス

・桜パンナコッタとグリーンアスパラガス



〈オプショナル カクテル 追加料金1,650円〉

・桜フロートドルチェ モクテル

・春翠桜カクテル（しゅんすいざくら）

◆ご自宅でも春の味わいを楽しめるテイクアウトアフタヌーンティー。手土産やお花見にも最適なスイーツとセイボリーを詰め合わせました。

通常のアフタヌーンティーで提供している全10種のスイーツ&セイボリーに加え、TWGのティーバッグ2袋がセットになった、手土産にもご自身へのご褒美にも最適なテイクアウトセットです。

スイーツ5種、スコーン2種、TWGティーパック1袋がセットになったプチセットもご用意しております。

期間：2026年3月1日（日）～ 2026年4月30日（木）

料金：スタンダードセット 4,320円

プチセット 3,240円

受取時間：14:00 ～ 19:30

＜前日20時までの要予約＞

お受取り場所： イタリアングリル「メロディア」

※画像はスタンダードセットとなります。

プチセットをご注文の場合は手前の1ボックスとなります。

※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合がございますので予めご了承ください。※表示料金は消費税を含んでおります。テイクアウト商品を除き、別途15％のサービス料を申し受けます。

※ご予約・お問い合わせ：公式サイト または 03-5783-1258（レストラン予約直通）

※プレスリリース内の画像はイメージです。

東京・品川駅港南口直結のラグジュアリーホテル。インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツのひとつとして、お客さまひとりひとりに合わせたきめ細かなサービスにと心のこもったおもてなしで、他にはない優雅で心地よいホテル体験をご提供します。利便性が高くエレガントな194の客室、活気溢れる4つのレストランとカフェ&バー、東京屈指の眺望を誇るクラブインターコンチネンタルラウンジ、様々な用途にご利用いただける宴会施設など充実した施設を備えています。「Tokyo, personally orchestrated. 一人ひとりのゲストに奏でる、東京という音色」のホテルコンセプトのもと、洗練されたトラベラーたちが集い、都会の旋律に心地よく身をゆだねる場所として、多くのゲストをお迎えしています。

ホテルの詳細・最新情報は公式サイト、そしてSNSにてご紹介しています。

公式サイト：https://intercontinental-strings.jp/jp

インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)は、1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ（https://jp.sixsenses.com/ ）, リージェント ホテルズ&リゾーツ（https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation ）, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ（https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation ）, ヴィニェット コレクション（https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation ）, キンプトン ホテルズ&レストランツ（https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation ）, ホテルインディゴ（https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation ）

・プレミアム: voco（https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation ）, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ（https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation ）, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ（https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation ）, EVEN ホテルズ（https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation ）

・エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ（https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation ）, ホリデイ・イン エクスプレス（https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation ）, ガーナー（https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/us/en/reservation ）, avid ホテルズ（https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation ）

・スイーツ: Atwell スイーツ（https://www.atwellsuites.com/ ）, ステイブリッジ スイーツ（https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation ）, ホリデイ・イン クラブバケーションズ（https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation ）, キャンドルウッド スイーツ（https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation ）

・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ（https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts ）

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2024年12月31日現在

日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立し、ANAとの共同ブランドを含む9ブランド（インターコンチネンタル、シックスセンシズ、キンプトン、クラウンプラザ、ホリデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco、ガーナー）、52ホテル、14,605室を展開しています。さらに、ホリデイ・イン京都五条（2025年）、ANAホリデイ・インリゾート軽井沢（2025年）、インターコンチネンタル札幌（2025年）、高知、知立、浜松に3軒のANAクラウンプラザホテル（2026年）、リージェント京都（2027年）、voco広島（2027年）などの14ホテル（2,355室）が開業予定です。また2025年には、「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションが誕生します（現在ブランド移行中）。IHGホテルズ&リゾーツは日本においても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けしてまいります。※2024年12月31日現在

