『原神』より、「幽夜綺想シリーズ ちびキャラフィギュア 放浪者」が登場。あみあみにて予約受付中。
大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「APEX」より、『原神 幽夜綺想シリーズ ちびキャラフィギュア 放浪者』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●原神 幽夜綺想シリーズ ちびキャラフィギュア 放浪者(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196569&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■原神 幽夜綺想シリーズ ちびキャラフィギュア 放浪者
【製品情報】
□参考価格：8,800円(税込)
□発売日：2027年1月予定
□ブランド：APEX
【サイズ】高さ約10.7cm(台座含め/ノンスケール)
【素材】PVC＆ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
≪特典≫
・色紙
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【今回ご紹介した製品を含む、『原神』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=27644&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.
【店舗情報】
