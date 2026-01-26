『原神』より、「幽夜綺想シリーズ ちびキャラフィギュア 放浪者」が登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「APEX」より、『原神 幽夜綺想シリーズ ちびキャラフィギュア 放浪者』を、現在ご案内中です。

●原神 幽夜綺想シリーズ ちびキャラフィギュア 放浪者

■原神 幽夜綺想シリーズ ちびキャラフィギュア 放浪者

【製品情報】

□参考価格：8,800円(税込)

□発売日：2027年1月予定

□ブランド：APEX

【サイズ】高さ約10.7cm(台座含め/ノンスケール)

【素材】PVC＆ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

≪特典≫

・色紙

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『原神』関連製品ページはこちらから！】

Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.

