『原神』より、「幽夜綺想シリーズ ちびキャラフィギュア 放浪者」が登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「APEX」より、『原神 幽夜綺想シリーズ ちびキャラフィギュア 放浪者』を、現在ご案内中です。



●原神 幽夜綺想シリーズ ちびキャラフィギュア 放浪者(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196569&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■原神 幽夜綺想シリーズ ちびキャラフィギュア 放浪者




【製品情報】


□参考価格：8,800円(税込)


□発売日：2027年1月予定


□ブランド：APEX


【サイズ】高さ約10.7cm(台座含め/ノンスケール)


【素材】PVC＆ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


≪特典≫


・色紙


























※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.



