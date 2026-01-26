【FLOWER SUBSCRIPTION】自宅を、フラワーパークの世界観に。EBISU FLOWER PARKより、お花の配送・月額サービスがスタートします。
ただお花が届くだけではありません。
毎月変わるテーマカラーと世界観を、まるで店舗にいるかのように自宅で体験できるフラワーサブスクリプションです。
店頭価格8,800円相当、約35cm・12～15本の大きなブーケを、1回4,800円（送料込み）でお届け。
月の配送回数はお選びいただけ、月2回の場合は 月額9,600円 となります。
アーティストが色彩と構成を組み上げ、完成形のブーケとしてお届けするため、花瓶に入れるだけで空間の雰囲気が自然と整います。
※初期テストのため、東京都内限定での提供となります。
帰るたびに、この家が好きになる。
EBISU FLOWER PARKの新しいフラワー体験を、ぜひご自宅でお楽しみください。
▼詳細はこちら
https://ebisu-flower-park.com/subscriptionplan
企業様向けの装花サービスもスタートいたしました。下記よりお問合せください。
【会社概要】
商号：株式会社クローバークラブ（旧：合同会社クローバークラブ）
所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１丁目１３－７ 5ビル 301
設立：2019年8月8日
代表者：代表取締役 松田 真治
事業内容：飲食店経営／飲食コンサルティング／イベント企画・運営／花卉販売 など
コーポレートサイト：https://ebisu-flower-park.com/menu-jp/#company
【本リリースに関するお問い合わせ】
メディア関係者、協業希望の法人さまへ
当店に関する取材・内覧、またコラボレーションや企画のご提案は随時承っております。
ぜひ新たなフラワーバー体験を直接ご覧いただき、ご検討ください。
株式会社クローバークラブ 広報担当：高橋
Email：support@the-clover-club.com
TEL：03-6822-6939
