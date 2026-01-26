【FLOWER SUBSCRIPTION】自宅を、フラワーパークの世界観に。EBISU FLOWER PARKより、お花の配送・月額サービスがスタートします。

株式会社クローバークラブ

ただお花が届くだけではありません。

毎月変わるテーマカラーと世界観を、まるで店舗にいるかのように自宅で体験できるフラワーサブスクリプションです。

店頭価格8,800円相当、約35cm・12～15本の大きなブーケを、1回4,800円（送料込み）でお届け。



月の配送回数はお選びいただけ、月2回の場合は 月額9,600円 となります。

アーティストが色彩と構成を組み上げ、完成形のブーケとしてお届けするため、花瓶に入れるだけで空間の雰囲気が自然と整います。

※初期テストのため、東京都内限定での提供となります。

帰るたびに、この家が好きになる。

EBISU FLOWER PARKの新しいフラワー体験を、ぜひご自宅でお楽しみください。

https://ebisu-flower-park.com/subscriptionplan

企業様向けの装花サービスもスタートいたしました。下記よりお問合せください。

【会社概要】



商号：株式会社クローバークラブ（旧：合同会社クローバークラブ）

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１丁目１３－７ 5ビル 301

設立：2019年8月8日

代表者：代表取締役 松田 真治

事業内容：飲食店経営／飲食コンサルティング／イベント企画・運営／花卉販売 など

コーポレートサイト：https://ebisu-flower-park.com/menu-jp/#company



【本リリースに関するお問い合わせ】



メディア関係者、協業希望の法人さまへ



当店に関する取材・内覧、またコラボレーションや企画のご提案は随時承っております。

ぜひ新たなフラワーバー体験を直接ご覧いただき、ご検討ください。



株式会社クローバークラブ 広報担当：高橋

Email：support@the-clover-club.com

TEL：03-6822-6939



https://liff.line.me/2005453938-DJae2lRl/landing?follow=%40351rfkmb&lp=sxDRYF&liff_id=2005453938-DJae2lRl(https://liff.line.me/2005453938-DJae2lRl/landing?follow=%40351rfkmb&lp=sxDRYF&liff_id=2005453938-DJae2lRl)