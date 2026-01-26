【兵庫県宍粟市】早く決めた人から得をする、春旅。温泉付きグランピングが60日前までの予約で最大10%OFF、学割も〈ウッドデザインパーク与位〉

早く決めるだけで、春旅はもっとお得になる。

兵庫県宍粟市の温泉併設コテージ＆グランピング施設「ウッドデザインパーク与位」では、

宿泊日の60日前までの予約で早期割引が適用され、会員割と組み合わせることで最大10%OFFで宿泊できます。

さらに、春休み・卒業旅行にうれしい学生向け学割プランも実施中です。

「早く決めた人から得をする」仕組みとは？

ウッドデザインパーク与位では、

宿泊日の60日前までに予約すると、全プランが早期割引の対象となります。

特別な「早割プラン」を探したり、選び間違えたりする必要はありません。

いつものプランを選ぶだけで、条件を満たせば割引が反映されるため、

「損をしにくい」「考えなくていい」予約のしやすさが特長です。

また、2月末までのご宿泊を対象に、雪が降っても安心の前日までキャンセル料がかからないプランもご用意しています。

天候や体調が気になる冬のご旅行でも、安心してご予約いただけます。

最大10%OFFになる理由（早期割引×会員割）

早期割引：宿泊日の60日前までの予約で割引

会員割引：公式予約サイトで会員ログインをして予約

この2つを組み合わせることで、最大10%OFFでの宿泊が可能になります。

※割引の適用条件・表示は、予約画面の合計金額にてご確認ください。

学生の方には「学割」も卒業旅行や春休みの旅行を検討している学生の方には、学割プランも用意しています。

※学割は対象プランの選択および条件達成が必要です。

春のウッドデザインパーク与位でできること

春は、アウトドア初心者の方にも過ごしやすい季節。

与位では、自然の中で“無理なく楽しめる”時間を提供しています。

森に囲まれたグランピングテント／コテージ宿泊

夜は焚火を囲んで、静かな時間を満喫

宿泊とセットで楽しめる併設の温泉でリフレッシュ

アウトドアの楽しさと、温泉の癒しを一度に味わえるのが春旅の魅力です。

こんな方におすすめ

ウッドデザインパーク与位の魅力

- 春の旅行をできるだけお得に楽しみたい方- 卒業旅行・春休みの予定を立てている学生の方- 混雑前に、落ち着いた環境でグランピングを楽しみたい方- 温泉付きのアウトドア宿泊を探している方

兵庫県宍粟市に位置する「ウッドデザインパーク与位」は、愛知県を中心にグランピング施設や室内BBQ施設を展開するウッドデザインパーク株式会社の関西初の店舗です。

中でも、大自然の中で快適にアウトドアを楽しめる一棟貸しコテージが人気。

冬は、都会の喧騒から離れた静かな森の中で、澄んだ空気と落ち着いた時間を味わえる季節です。

カップルやご夫婦、仲間同士で、心ほどける冬のひとときをお過ごしいただけます。

冬のウッドデザインパーク与位・5つの魅力 ・森の中で味わう、冬ならではの静かな非日常空間

木々に囲まれたプライベート感のあるサイトで、グランピングテントや一棟貸しコテージを選んで滞在。

冬は人の少ない時期ならではの静けさと余白があり、ゆっくりと自分たちの時間を楽しめます。

・天然温泉「しそうよい温泉」まで徒歩0分の立地

冷えた体をすぐに温められる、冬にうれしい環境。

アウトドアやBBQを楽しんだあとは、併設の天然温泉でじんわりと体の芯から温まり、

冬だからこそ感じられる癒しの時間をお過ごしいただけます。

・冬でも安心、手ぶらで楽しめる食材付きBBQ

屋根付きBBQ場を完備しているため、寒い季節や天候を気にせずBBQが可能です。

さらにアウターやブランケットの貸出もご用意。

地元食材を使った食材付きプランなら、準備や片付けの負担も少なく、冬でも気軽にアウトドア体験を楽しめます。

・冬の澄んだ空気と、より美しく見える星空

宍粟ならではの澄んだ空気は、冬になるとさらにクリアに。

晴れた夜には、満天の星空が広がり、

焚火を囲みながら過ごす時間は、冬ならではの特別な思い出になります。

・快適な設備で、寒い季節でも安心して滞在

各サイトにはトイレ・シャワーを完備。

アウトドアでありながら、ホテル感覚で過ごせる快適さが魅力です。

寒い季節でも無理なく滞在できるため、アウトドア初心者の方にもおすすめです。

施設情報

ウッドデザインパーク与位

所在地：〒671-2512 兵庫県 宍粟市山崎町与位66-3

アクセス：＜車＞ 中国自動車道 山崎ICから9.8km 約15分

＜公共交通機関＞JR西日本 姫新線 播磨新宮駅から神姫バス山崎行き山崎下車、新姫バス横山行き田井下車 徒歩15分