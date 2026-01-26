【佐賀県酒造協同組合】14蔵・14本すべてが非市販酒。何が届くかは届いてからのお楽しみ「佐賀酒ミステリー頒布会2026」2月3日より80口限定販売

佐賀県酒造組合

佐賀県酒造協同組合は、佐賀県内蔵元14蔵が醸した14種の限定日本酒(14本)を6カ月にかけて発送する「佐賀酒ミステリー頒布会2026」の販売を2026年2月3日（火）～期間限定で販売いたします。限定80口の販売で、申込上限数に達し次第、受付終了となります。

本頒布会は、どの酒蔵のどの銘柄が届くか事前には分からない“ミステリー頒布会です。

すべて純米吟醸または純米大吟醸・国内非市販酒という特別仕様でお届けします。

佐賀酒ミステリー頒布会2026 とは

(1) 14蔵・14種、すべてが今期の新酒・非市販酒

佐賀県内14酒蔵が本頒布会のためだけに醸した純米吟醸または純米大吟醸（720ml）を全14本お届けします。

3本セット×2回

2本セット×4回

計6回（2026年3月～8月）

毎月25日頃に自動発送



参加酒蔵（全14蔵）：

東一、東長、東鶴、天吹、基峰鶴、古伊万里、聚楽太閤、天山、能古見、肥前蔵心、松浦一、万齢、光武、宗政

(2) 何月にどの酒蔵が届くかは“完全非公開”

本頒布会では、事前の銘柄・酒蔵発表は行いません。

届くまで分からないワクワク感をお楽しみいただけます。

3月：3本

4月：2本

5月：2本

6月：2本

7月：3本

8月：2本

（計14本）

(3) 各蔵元による直筆オリジナルラベル

お届けするお酒のメインラベルは、各蔵元が今回の頒布会のためだけに銘柄名を手書きで書き下ろした限定ラベルです。

NEW (4) 購入者限定！蔵元によるお酒紹介動画

2026年は新たな試みとして、

各蔵のお酒の特徴やおすすめの飲み方について蔵元が説明する「購入者限定紹介動画」をご用意しました。

お酒に同梱されたQRコードからご視聴いただけます。

ここでしか見られない蔵元の声をお楽しみください。

商品概要

商品名：佐賀酒ミステリー頒布会2026

内容：純米吟醸・純米大吟醸（720ml）× 全14本（6回配送）

販売価格：

毎月 7,040円（税込）× 全6回 合計 42,240円（税込・全国送料込）

※お届け本数にかかわらず、毎月の決済金額は同一です。

販売期間：

2026年2月3日（火）～ 2026年2月27日（金）

配送期間：

2026年3月～8月（毎月25日頃発送）

申込・支払方法：

専用サイトからの申込／クレジットカード決済のみ

https://sagasake.theshop.jp/items/131829740

注意事項

・北海道・沖縄は追加送料が発生します。

・原則として途中解約・返金はできません。

・申込上限数に達し次第、受付終了となります。

・20歳未満の方のご購入はできません

～昨年からの主な変更点～

総本数：15本 → 14本

追加送料対象地域：沖縄のみ → 北海道・沖縄

全て生酒 → 生酒・火入れ酒の混合

問い合わせ先

佐賀県酒造協同組合

佐賀県佐賀市駅南本町6番14号

TEL：0952-24-3201

HP：https://www.sagasake.or.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/sagasake_kanpai/