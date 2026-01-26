米国のミニカーメーカーSunrich Toys & Hobby(サンリッチ トイズ＆ホビー)の日本法人であるサンリッチジャパン株式会社(所在地：東京都豊島区、代表取締役：グレン・チョウ) は、MINI GTの新作として1/64 Toyota GR スープラ KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACINGを2026年1月28日(水)に発売します。





・MINI GT D1GP EVANGELION RACING

・1/64 Toyota GR スープラ KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACING

・2026年1月28日発売

・価格： 3,520円(税込)

・URL ： https://www.sunrich.jp/





米国のミニカーメーカーSunrich Toys & Hobby が展開する1/64スケール・ブランド「MINI GT」。新旧のスポーツカー、さらに1970年代のクラシックF1から最新のチューニングカーまで、幅広い車種を題材に展開しているMINI GTであるが、この度そのラインナップに新たに加わったのが、こちらの「Toyota GR スープラ KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACING」。日本発祥のモータースポーツ「D1 GRAND PRIX(ディーワン・グランプリ／以下D1 GP)」で活躍した人気のマシーンだ。





通常モータースポーツといえば、純粋に速度やタイムを競うというのが一般的だが、このD1 GPとはその名の通りドリフトの“カッコよさ”を争う競技。ドリフト走行の技術、見た目の迫力や芸術性なども点数化されるのが、他のレースやラリーなどと異なる点だ。オリンピック競技に例えるならば、スピードスケートとフィギュアスケートの違いに近いかもしれない。





競技に参戦する車両はほとんどがFRの国産市販スポーツカーやスポーツセダンで、街中でよく見かけるクルマが鮮やかなグラフィックを纏って盛大なタイヤスモークと共に派手なドリフト走行を披露するというエンターテイメント性の高さから、いまやこの競技は日本国内のみならず世界的な人気を誇っている。競技は技術の正確さを競う「SOLO RUN」と呼ばれる単独競技と、「BATTLE RUN」と呼ばれる1対1で接近度を争うトーナメント競技のふたつを組み合わせて勝敗を決するもの。

トヨタの誇るスポーツカー、GRスープラもまたD1 GPに参戦する主要マシーンの1台で、今回ミニカーになったのは「エヴァンゲリオンレーシング」と「横浜トヨペット SAILUN 俺だっ」チームとのタッグにより、ドリフト競技の世界でベテラン・ドリフターとして知られる畑中真吾選手が2021年シーズンに駆った個体。実車はGRスープラをベースに人気エアロブランド「KHUL」仕様の大きく張り出した前後フェンダー、独特のエアロ形状、さらにスパルタンな室内、人気アニメ「エヴァンゲリオン」の初号機カラーをイメージしたカラーリングなどが特徴だ。そんなD1マシーンならではの迫力にあふれた姿が、この全長約7センチという1/64スケールのちいさなミニカーでも、ディテールに至るまでリアルに再現されている。

ミニカー・コレクターはもちろん、モータースポーツ・ファン、アニメ好きにも見逃せない注目の1台だ。









■商品概要

商品名 ： 1/64 Toyota GR スープラ KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACING

品番 ： MGT00951-BL

発売日 ： 2026年1月28日(水)

価格 ： 3,520円(税込)

サイズ ： パッケージサイズ 約 W140 x D50 x H195 (mm)

素材 ： 亜鉛合金

販売場所： サンリッチジャパン通販サイト

URL ： https://www.sunrich.jp/









■会社概要

商号 ： サンリッチジャパン株式会社

代表者 ： 代表取締役 グレン・チョウ

所在地 ： 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-3-5 ダイワビル2F

設立 ： 2014年11月7日

事業内容： 玩具、模型、雑貨等の輸入・販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.sunrich.jp/









■権利表記

(C)カラー









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

サンリッチジャパン株式会社

TEL： 03-6902-0683

※平日10：00～12：00、13：00～17：00のみ

サンリッチジャパン通販サイト「お問い合わせ」フォーム、または

メールアドレス： sales@sunrich.co.jp