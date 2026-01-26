CS放送「衛星劇場」では、「令和によみがえる。懐かしのちょいレア劇場」と題して、見る機会が少ない映画を特集中です。2月は山田太一原作の同名小説を映画化した「飛ぶ夢をしばらく見ない」をお届け。人生に疲弊した中年男と、肉体が若返っていく不思議な女の官能の日々を描く物語。石田えりはこの作品などで日本アカデミー賞・最優秀助演女優賞を受賞しました。この他、井筒和幸、黒沢清、高橋伴明ら3人の監督のオムニバス映画「危ない話」など、5作品を放送いたします。ぜひご覧ください！

飛ぶ夢をしばらく見ない

[放送日] 2月4日(水)午後11:00～他1990年[監督・脚本]須川栄三[原作]山田太一[音楽]津島利章[出演]細川俊之、石田えり、加賀まりこ、前田明蘭、笈田勝弘、笹野高史、鈴木ヒロミツ、三谷昇、古本新之輔、岡本麗、小林トシ江人生に疲弊した中年男と肉体が若返っていく不思議な女との官能の日々を描く山田太一原作の同名小説の映画化。北陸線で列車事故が起きた。入院中の田浦修司（細川）は、収容しきれない負傷者をさばくため、一夜だけ他の患者との同室を頼まれる。それは骨折した女性だった。つい立てを挟み、お互い顔が見えない二人は、ふとしたことから言葉だけのセックスをしてしまう。翌朝、看護婦がつい立てを払うとベッドにいたのは白髪の老女だった。退院後、田浦のもとに老女から電話が入り、それを拒否する田浦だったが、彼女は彼を待ち伏せていた。だが待っていたのは老婆ではなく、四十ぐらいの色気をたたえた魅力的な中年女性だった。その女性睦子（石田）と田浦はホテルで一夜を過ごすが、翌朝彼女の姿はベッドになかった。

危ない話

[放送日] 2月3日(火)午後6:00～他1989年[監督]井筒和幸、黒沢清、高橋伴明[脚本]阪本順治、及川中、黒沢清、武井法政[出演]竹中直人、佐野史郎、石橋蓮司、永島敏行、飛田ゆき乃 他

ショムニ

[放送日] 2月10日(火)午後6:30～1998年[監督]渡辺孝好[原作]安田弘之[脚本]一色伸幸 [出演]高島礼子、遠藤久美子 他

ターン

[放送日] 2月13日(金)午前10:30～2000年[監督]平山秀幸[原作]北村薫[脚本]村上修[出演]牧瀬里穂、中村勘太郎(現･中村勘九郎) 他

江戸むらさき特急

[放送日] 2月25日(水)深夜2:00～1995年[監督]山城新伍[原作]ほりのぶゆき[ﾅﾚｰｼｮﾝ]岸田今日子[出演]風間杜夫、中条きよし 他

南京の基督

[放送日] 2月27日(金)午前8:30～1995年[監督]トニー・オウ[原作]芥川龍之介[脚本]ジョイス・チャン[出演]レオン・カーフェイ、富田靖子 他

