株式会社ラック(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村山 敏一、以下 ラック)は、ICT(情報通信技術)や情報メディアを活用するために必要な知識をまとめた「情報リテラシー啓発のための羅針盤コンパス(以下、羅針盤)」シリーズの第3.0版を、2026年1月26日に公開しました。





シリーズ紹介









「情報リテラシー啓発のための羅針盤コンパス」は2019年3月の初版公開以降、研究者による学術的根拠と法教育の視点に基づく監修を受けながら改訂を重ね、「本編」「使い方ガイド」「参考スライド集」「情報活用編」および「使い方ガイド」を展開してきました。シリーズ累計の配布数は2025年12月時点で14,000冊を超え、教育現場や企業研修で広く活用されています。





今回公開した第3.0版では、生成AIの急速な普及やネット詐欺の巧妙化を踏まえ、特に相談件数が増えている「生成AIの不適切利用」「特殊詐欺」「通信販売サイトにおけるトラブル」を新規トピックとして取り上げました。生成AIを安全に活用するための視点、SNSで広がる偽情報の見抜き方、通販サイトで遭遇しやすいダークパターンの具体例など、最新動向を踏まえた実践的なリスクの解説を追加しています。自分自身が情報リテラシーを学ぶだけでなく、これらのテーマを扱う講座や研修を企画する際の方針を決める目的にも活用できる内容です。





また、本編を補足する「参考スライド集」を全面刷新し、図解やチャート、最新統計を大幅に追加しました。教員や研修担当者が授業や講義で使いやすい構成にしたほか、生徒・学生がレポートや発表に活用できるよう、視覚的に理解しやすい表現へと見直しています。





ラックの研究開発部門である「サイバー・グリッド・ジャパン ICT利用環境啓発支援室」では、現場で蓄積した啓発のノウハウを「羅針盤」へ随時反映し、より効果的な教育手法の検討を進めています。変化の激しい情報環境において、情報リテラシーと情報セキュリティを社会全体で底上げする実践的な指針となるよう、今後もアップデートを続けてまいります。









■概要

ダウンロード開始日： 2026年1月26日

配布形態 ： PDF版(無償ダウンロード)、冊子版(教育機関・セミナー等で順次配布)

https://www.lac.co.jp/lacwatch/media/20260126_004595.html









■株式会社ラックについて

https://www.lac.co.jp/

ラックは、サイバーセキュリティとシステムインテグレーションの豊富な経験と最新技術で、社会や事業の様々な課題を解決するサービスを提供しています。創業当初から金融系や製造業など日本の社会を支える基盤システムの開発に携わり、近年ではAIやクラウド、テレワークなどDX時代に適した最新のITサービスも手掛けています。また、1995年に日本初の情報セキュリティサービスを開始して以降、国内最大級のセキュリティ監視センターJSOC、サイバー救急センター、脆弱性診断、ペネトレーションテストやIoTセキュリティなど常に最新のサイバー攻撃対策や事故対応の最前線で活動する、情報セキュリティ分野のリーディング企業です。





＊ラック、LACは、株式会社ラックの国内およびその他の国における登録商標または商標です。

＊その他、記載されている会社名・団体名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。

＊記載されている情報は、発表時点のものです。その後予告なしに変更となる場合があります。