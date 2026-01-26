上手くいかない夜も、報われない日々も、すべてをライブに叩きつけながら前に進み続けてきた6人組ライブモンスターFinally（ファイナリー）。2026年夏のメジャーデビュー、そして 7月29日にZepp Shinjukuでワンマンライブを開催することを発表した。発表が行われたのは、1月22日のduo MUSIC EXCHANGE公演。この日は事前に「特大発表」が予告されており、開演前から会場にはいつも以上の緊張感と期待が漂っていた。何かが起こる夜であることを、誰もが察していた。ライブ中盤、Finallyのこれまでの歩みを振り返る映像がスクリーンに映し出され、その流れで「アイドル讃歌」が披露される。楽曲が進む中、突如として映像が切り替わり、同じ事務所の仲間であるCiONの姿が映し出された。ステージでは互いを意識し合ってきた存在でもあるCiONのメンバー、栞音と愛佳が、Finallyの楽曲を替え歌にする形で登場。会場には一瞬の戸惑いと笑いが広がり、張り詰めていた空気がわずかに緩んだ。その流れの中で告げられたのが、2026年夏のメジャーデビュー決定、そして7月29日にZepp Shinjukuでワンマンライブが開催されるという発表だった。

このZepp Shinjuku公演は、メンバーにとっても事前に知らされていない完全なサプライズだった。状況を理解した瞬間、驚きや戸惑い、喜びが入り混じった表情が浮かび、それは同時に、次のステージへ進む覚悟を突きつけられた瞬間でもあった。この日、Finallyがテイチクエンタテインメント内レーベル・インペリアルレコードとともに、新たなフェーズへ進むことが明らかになった。ライブを軸に積み重ねてきた活動が、次のステージへ踏み出す決断として、ファンの前で示された形だ。発表を受け、会場には大きな拍手と歓声が広がった。観客一人ひとりがその決断を受け止め、背中を押すように沸き上がる空気が、会場全体を包み込んでいく。そこには、Finallyとファンの間に築かれてきた関係性が、確かに存在していた。

2026年夏、Finallyは次のステージへ進む。そして7月29日、Zepp Shinjuku。ライブモンスターとして歩んできた6人の新たなスタートラインが、この夜、はっきりと描き出された。【ライブ情報】Finally ONE MAN LIVE日程：2026年7月29日（水）会場：Zepp Shinjuku☆詳細後日発表

【プロフィール】Finally(ファイナリー)ロックバンドに負けず劣らずラウドなサウンドに乗せるハードでキャッチーなボーカルワークでファンを虜にする6人組ライブモンスター"Finally(ファイナリー)"2021年に活動を開始し、常に"限界ギリギリ" 、"熱量MAX"、そして"実直”な活動を続けてきた彼女たちは、2025年5月渋谷CLUB QUATTRO、2025年11月には恵比寿LIQUIDROOMで超満員の中ワンマンライブを成功させる。そのパッション溢れる、まさにロックな活動はバンド界隈でも注目を集め楽曲提供には「KEYTALK」「感覚ピエロ」「ミオヤマザキ」「Rhythmic Toy World」「FABLED NUMBER」など熾烈なライバル争いを勝ち残りシーンを切り開いてきた錚々たるロックバンドが名を連ねている。数多のステージ経験を重ねた6人の放つ圧倒的なライブパフォーマンスで「このアイドルは只者じゃない」と気づいてしまった熱狂的なファンが急増し、いま知名度急拡大中の注目グループ！

