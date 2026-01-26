この度、日本政策金融公庫（略称：日本公庫）と近畿大学は、高校生によるビジネスプラン発表イベント「プランセッション in 近畿大学 KINCUBA Basecamp」を開催します。日本公庫が開催した「第13回高校生ビジネスプラン・グランプリ」にチャレンジした高校生を対象とし、惜しくも入賞は逃したものの、真剣にプラン策定に取り組んだ高校生達がビジネスプランを発表します。なお、学生や教員の起業支援に積極的に取り組む近畿大学と日本公庫が連携したビジネスプラン発表イベントの開催は、今回が初めてとなります。日時：令和8年2月1日（日） 13：00～17：00場所：近畿大学 KINCUBA Basecamp 大阪府東大阪市小若江3-6-9（近畿大学東大阪キャンパス西門前） （近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） https://www.kindai.ac.jp/kincuba/basecamp/内容：第13回高校生ビジネスプラン・グランプリに応募した、 7チーム（17名）の高校生によるビジネスプラン発表【関連リンク】KINCUBA Basecamphttps://www.kindai.ac.jp/kincuba/basecamp/