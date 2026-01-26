Wリーグオールスター 運命のファン投票「Wコレ」でスタート！今年のテーマは「総選挙」！ 全220選手が「選挙ポスター風カード」で登場！

株式会社VOLZ

プロスポーツチームやリーグ向けのデジタルトレーディングカードサービスを開発、運営している株式会社VOLZ（旧社名：株式会社Tixplus/本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 宗多朗、以下VOLZ）は、本年5月3日(日・祝)に開催される一般社団法人バスケットボール女子日本リーグ（以下、Wリーグ）の「春日井製菓 presents Wリーグ オールスター総選挙 2025-26 in 代々木」への出場選手を決めるファン投票を、Wコレ（URL：https://wcolle-basketball.pluspo.net/）内の特設ページにて開始いたしました。

春日井製菓 presents Wリーグ オールスター総選挙 2025-26 in 代々木 ファン投票受付中

■全選手が主役となる「総選挙ポスター風カード」が新登場！

今年のオールスター投票のテーマは、「総選挙」です。Wリーグ所属 全220選手 が、それぞれの想いを込めた「総選挙ポスター風カード」 として登場します。投票は、対象選手の中から ポジションを問わず5選手 を選び、コートに選手カードを配置する形式で行います。全15チーム、Wリーグに登録されているすべての選手の中から投票可能です。（※2025-26シーズン アーリーエントリー選手は除く）

投票ページではカードをタップすると、各選手のメッセージ（選挙公約）を確認することができます。一人ひとりの個性や想いに触れたうえで投票を行ってください。ファンの一票が、選手のメッセージとともに形になる--そんな“参加型”の投票企画です。

応援している選手はもちろん、メッセージを通じて心に残る選手との新たな出会いや発見をお楽しみください。

なお、「総選挙ポスター風カード」は後日、Wコレ内ガチャでもリリース予定です。

■Wコレ内「マイチーム機能」を活用したファン投票を実施

Wコレには、自分が獲得したお気に入り選手のカードを登録して、夢のフォーメーションを実現する「マイチーム機能」があります。今回のオールスター投票では、このマイチーム機能に自分が投票したい選手のカードを登録して投票するシステムが採用されました。カードを選択して投票する点や、視覚的に楽しめる投票システムをお楽しみください。

■ 投票システム

1日最大3票（特定期間は最大7票） 「Wコレ」にログインするだけで毎日投票できるほか、ゲーム内のガチャ機能と連動して投票権を増やすことが可能です 。

＜基本ルール＞

毎日1票：ログインで誰でも投票可能

最大3票：

「10連コインガチャ」利用で ＋1票

「10連ダイヤガチャ」利用で ＋1票

※ガチャによる追加はそれぞれ1日1回まで 。

＜ラスト3日間の特別ボーナス＞

投票期間終盤の2月13日(金)～15日(日)は、ログインによる無料投票権が「1日5票」にアップします。

ガチャ特典と合わせると、1日最大7票の投票が可能です。

■ 実施概要

名称：春日井製菓 presents Wリーグ オールスター総選挙 2025-26 in 代々木 ファン投票

投票期間：2026年1月23日(金) ～ 2月15日(日) 23:59

結果発表：2026年3月上旬頃予定

投票サイト：「Wコレ」特設ページ （https://wcolle-basketball.pluspo.net/）

春日井製菓 presents Wリーグ オールスター総選挙 2025-26 in 代々木 ファン投票受付中

■W LEAGUE CARD COLLECTION ～Wコレ～について

名 称 ： Wリーグ公式カードコレクション W LEAGUE CARD COLLECTION（Wコレ）

対応端末 ： スマートフォンWEB ※パソコン、タブレット端末ではご利用になれません

推奨ブラウザ： Google Chrome(Android/iOS)最新版、iOS Safari最新版

情 報 料 ： 無料（アイテム課金）

コピーライト： (C)W LEAGUE 2025-26 SEASON (C)VOLZ,Inc. All Rights Reserved.

U R L ： https://wcolle-basketball.pluspo.net/

■株式会社VOLZについて

株式会社VOLZ

株式会社VOLZ(旧:株式会社Tixplus)は、2025年10月の社名変更を機に、スポーツファンエンゲージメント事業に特化した企業として新たなスタートを切りました。

現在、20団体のデジタルトレーディングカードサービスをはじめ、公式チケットリセールサービス、オンラインくじサービス、公式アプリ開発、会場での集客ソリューションなど、多岐にわたるファンサービスを展開しています。

VOLZの使命は、独自に開発した各種ソリューションを通じて、ファンとチームの絆を深め、スポーツの価値を最大化すること。スポーツを中心としながらも、あらゆる領域において「ファンのため」を起点としたサービスとソリューションの開発を追求しています。

会 社 名 ： 株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 10階

代 表 者 ： 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 ： 2018年12月18日

事業概要 ： スポーツを中心に、ファンエンゲージメントを高めることを目的としたアプリや関連する各種サービスの提供ならびに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://volz.co.jp/

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。