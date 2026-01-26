ルーセントカップ　第66回東京インドア会場にて大人気テニス漫画の企画展示を開催いたしました

株式会社ウェッジホールディングス

株式会社ウェッジホールディングス（所在地：東京都江東区南砂 代表：此下竜矢）は、『ルーセントカップ第66回東京インドア 全日本ソフトテニス大会』のお楽しみ企画の一環として、月刊少年チャンピオンで連載中の本格テニス漫画『BREAK BACK』、マンガボックスで連載中の車いすテニス漫画『ラブ・フラット』、ジャンプルーキー！で連載中のソフトテニス漫画『顧問など！』の企画展示イベントを2026年1月18日（日）に開催いたしました。

当日は約4500人の来場者が来場。大盛況のうちに幕を閉じました。ご来場のお客様には、心より感謝いたします。ご来場の皆様、および関係者の方々から頂いた貴重なご意見をもとに、さらに楽しめるイベント、サービスを提供できるように取り組んで参ります。

■3種のテニス漫画を大型パネルで紹介

パネル展示では立ち止まってパネルに書いてある記事を読んでいる方や、写真を撮っている方が多く見られました。

『BREAK BACK』(C)KASA(秋田書店)2018、『ラブ・フラット』『顧問など！』（著 しのと）の漫画カットを使用した作品紹介パネルの展示を中心に、試し読みコーナーやノベルティのプレゼントといった作品の魅力を存分に堪能できるイベントとして開催いたしました。

『BREAK BACK』の作品紹介パネルでは百瀬拓真VS大城零のエピソード（コミックス15巻～18巻に登場）を中心に、元ソフトテニス選手がどのように硬式テニスで戦うかを大型のボードで解説。

またテニス選手としての特性が分かる作者考案の性格診断チャートも掲載いたしました。

当作品は硬式テニスの漫画ですが、同作品に登場する百瀬拓真（ももせ・たくま）というキャラクターは、元ソフトテニスのジュニアチャンピオンで、硬式テニスよりソフトテニスの方がすごい事を証明するために高校入学と同時に硬式テニスに転向したキャラクターです。

展示パネルではソフトテニス・硬式テニスで共通するテクニックや、元ソフトテニス選手が硬式テニスでは苦手な事について解説する記事を掲載しました。

※百瀬拓真は漫画のキャラクターであり、ルーセントカップを特別協賛する当社の兄弟会社ルーセント（ソフトテニスボールの製造販売136年、硬式・ソフトテニススクールの運営を全国で展開）の契約選手です。国内シェアNo.1のソフトテニスボール「アカエム」やスポーツウェア「LUCENT」の漫画モデルとして活躍しています。

立ち読みコーナーには、『BREAK BACK』のコミックス1～最新23巻を設置しました。ソフトテニスの試合の合間という事もあって、多くの方はパラパラと数ページ試し読みする程度でしたが、中には熱心にずっと読まれていた方もいました。

『ラブ・フラット』ではソフトテニスの中学チャンピオンとなった朝霧凪が事故に遭い車いすテニスに転向。世界一の選手を目指し新たな戦いに挑む姿を紹介。また同会場に作家ブースも設置し『ラブ・フラット』のアクリルキーホルダー、缶バッジ、マンガカットアクリルキーホルダー、貼り付けられるアクリルスタンドといったオリジナルグッズを販売いたしました。

パネルの裏側のスペースで競技用車いすの体験コーナーもあった事から、題材となっている車いすテニスに関して興味を持っていただけた方々がいらっしゃいました。

また同パネルには『顧問など！』も併せて掲載。ソフトテニスのインターハイ優勝経験者である松本豊秀が部活の顧問となり、インターハイを目指す生徒たちを鍛えていく姿を描いています。最新のストーリーではインターハイに向けてインドア予選に参加する様子を紹介しました。

■イベント概要

・名称：『BREAK BACK展』『ラブ・フラット特別展／顧問など！特別展』

・内容：作品紹介パネルの展示、オリジナルグッズの販売

・主催：株式会社ウェッジホールディングス

・協力：KASA 秋田書店 しのと 株式会社マンガボックス 株式会社ルーセント 明日香食品株式会社

・実施日：2026年1月18日（日）AM9:00～（開場）

・開催場所：東京体育館（東京都渋谷区千駄ケ谷1丁目17－1）メインアリーナ１階

・東京インドア2026 公式ウェブサイト：https://lucent-sports.com/cup2026/



■当日の会場の様子

今回の展示で初めて作品を知った方にも、元々知っていた方にも、作品の魅力やテニスの面白さを、より感じていただける展示になったのではないかと思います。スポーツとコンテンツのミックスを果たしたイベントとなりました。