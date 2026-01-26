【オンラインセミナー】電話の自動化はここまできている！始めよう、コンタクトセンター改革

株式会社AI Shift

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内 隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）の連結子会社である株式会社AI Shift（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米山 結人、以下「当社」）は、VideoTouch株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：※要記載、以下「VideoTouch」）が主催するオンラインセミナー

「コンタクトセンターの生成AI導入のリアル！業務効率化の成功ステップを解説」において、当社AIコールセンター事業部の新部 大樹が登壇いたします。

開催背景

近年、コンタクトセンター領域において、AIによる電話対応の自動化・省人化の取り組みが急速に広がっています。

一方で、AIを導入したものの現場オペレーションに定着しない、想定していたコスト削減やCX向上の成果が出ていない、オペレーターの人材不足や育成課題が依然として解決していない、といった声も多く聞かれます。

本セミナーでは、最新の市場動向とあわせて、当社がこれまで提供してきた400社へのボイスエージェントの導入支援実績をもとに、成果を上げている企業に共通する考え方・設計・運用のポイントを整理し、ボイスエージェント選定の判断に活かせる重要なポイントをご紹介します。

セミナー概要

登壇者紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55962/table/199_1_3722551256a170bc183feb8d4f63a8db.jpg?v=202601260751 ]申し込みURLはこちら :https://videotouch.jp/seminar/7209?seminar_20260202=aishift&utm_source=aishift&utm_campaign=aishift

新部 大樹

サイバーエージェントグループ / 株式会社AI Shift

AIコールセンター事業部

セールス

コンタクトセンターBPO業界を代表するリーディングカンパニーにて、数多くの大規模コンタクトセンターの業務責任者を務め、センター運営・品質改善・組織マネジメントを幅広く手がける。

2025年1月より株式会社サイバーエージェントグループ AI Shiftに入社し、エンタープライズ企業を中心に、業界を問わず30社以上の導入支援を担当。前職で培った経験を活かし、現場に深く入り込む実践的なコンサルティングを強みとする。

お問い合わせ先

AI Shiftセミナー事務局：seminar_aim@ai-messenger.jp