春季キャンプ＆WBC2026直前!! 阪神タイガース石井大智選手「沖縄の食材がプロ野球選手を支えた」特別トークイベント開催

株式会社沖縄テレビ開発

沖縄在来山芋”クーガ芋(別名：琉球ヤムイモ)”を活用した商品「LeQ’om(レキオム)」の研究開発・販売をおこなう株式会社沖縄テレビ開発(沖縄県那覇市、代表取締役社長:大田直也)は、連続無失点の世界記録を更新し、WBC2026に選出された阪神タイガース石井大智選手を沖縄に迎え、沖縄食材がトップアスリートのコンディショニングを支えた実例を語るトークイベントを開催いたします。

【イベント企画の背景】

沖縄県はこれまで多くのトップアスリートを受け入れる“合宿地”として発展してきました。近年、その役割は「場所の提供」から「パフォーマンスを支える存在」へと進化しつつあります。その象徴の一つが、沖縄在来食材であるクーガ芋(琉球ヤムイモ)です。沖縄テレビ開発では、このクーガ芋のアスリートへの有用性に着目し、立命館大学スポーツ健康科学部との共同研究を通じて、アスリートのコンディショニングやリカバリーを科学的に支える可能性を探ってきました。

こうした研究成果をもとに開発されたのが、ヤムイモ由来成分を活用したLeQ’om(レキオム)です。レキオムは、日々のトレーニングや試合を戦い抜くための「身体づくり・リカバリー」を支える食品として、昨シーズンから石井大智選手をはじめトップアスリートのコンディショニングにも取り入れられてきました。本イベントでは、石井投手がシーズンを通して実践してきたコンディショニングの考え方、沖縄の食材が果たした役割について、実体験を交えながら語ります。沖縄発の取り組みが全国、そして世界のスポーツ界へ広がる可能性を提示します。

【トークイベント概要】

◆イベント名

にふぇーでーびるクーガ芋、ちばりよー！タイガース！―レキオムがつないだトークイベント―

◆日時

2026年1月28日（水）16:00～17:00

◆会場

Gala 青い海（沖縄県中頭郡読谷村高志保915）

◆登壇者

・石井 大智 氏（阪神タイガース）

・桑原 弘樹 氏（阪神タイガース コンディショニングアドバイザー）

◆参加費

無料（※立ち見となる場合があります）

◆タイムスケジュール

15:00～ 石井選手クーガ芋畑見学(読谷村大湾)

16:00～17:00 トークイベント(読谷村Gala青い海)

17:00～17:30 囲み取材

※囲み取材ご希望の関係者様はURLまたはQRコードからお申込みください。

（https://forms.gle/wWfTfNGz92DZxVzi8）